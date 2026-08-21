KDE Gear 26.08 llega con mejoras en gestión de archivos, terminal y edición de vídeo

La comunidad de KDE ha publicado oficialmente la actualización de aplicaciones correspondiente a agosto de 2026, conocida como KDE Gear 26.08. Este lanzamiento llega con un conjunto de ajustes y funciones que buscan complementar la experiencia del escritorio Plasma 6, centrándose en herramientas habituales como el administrador de archivos, el terminal, el visor de documentos y el editor de vídeo. Los desarrolladores destacan que la versión no introduce una nueva entrega de Plasma, sino que actualiza aplicaciones individuales para mejorar el uso diario.

La fecha oficial de disponibilidad fue el 20 de agosto y los usuarios pueden consultar los detalles, el código fuente y los paquetes de descarga en el sitio web oficial de KDE. Como es habitual, la distribución final a los diferentes sistemas GNU/Linux dependerá de los repositorios de cada proyecto, pero también estará accesible próximamente en plataformas universales como Flathub y Snapcraft.

Dolphin y la gestión de archivos más flexible

El gestor de archivos Dolphin presenta una integración más directa con KDE Connect, lo que permite abrir el teléfono conectado desde un botón situado en la parte superior de la ventana. Además, su barra de filtrado ahora acepta texto simple, patrones tipo glob y expresiones regulares, lo que facilita la búsqueda en directorios con muchos archivos. También se ha añadido la posibilidad de agrupar archivos y carpetas de manera independiente al criterio de ordenación, como ordenar alfabéticamente mientras se agrupa por extensión.

Estas mejoras convierten a Dolphin en una herramienta más ágil para quienes trabajan con grandes volúmenes de datos y necesitan un control fino sobre cómo se presentan y se encuentran los archivos.

Konsole: el terminal que se integra con el resto del escritorio

El emulador de terminal Konsole incorpora una funcionalidad de arrastrar y soltar que acelera la transferencia de datos entre aplicaciones. Manteniendo pulsada la tecla Alt y haciendo clic sobre un nombre de archivo subrayado, el usuario puede arrastrarlo directamente a otra aplicación, por ejemplo, una imagen a un editor gráfico o un enlace web a un editor de texto. También funciona con direcciones de correo y términos de color, lo que amplía las posibilidades de interacción sin necesidad de escribir rutas manualmente.

Okular y la firma digital de documentos

El visor de documentos Okular incluye mejoras en el manejo de formularios PDF y en la creación de firmas digitales. Estas funciones se suman a su capacidad para renderizar distintos formatos de archivo y permiten a los usuarios afrontar tareas más completas sin salir de la aplicación. La actualización refuerza el papel de Okular más allá de la lectura simple.

Kdenlive, mejora en los efectos de vídeo

El editor de vídeo Kdenlive también recibe cambios en esta entrega, con avances en la herramienta de transformación y en el control de color. Según las notas del lanzamiento, se puede ajustar el eje de rotación en cualquier punto, añadir más puntos de control en el mapa de degradado y copiar selecciones completas a nuevas secuencias anidadas. Estas opciones van destinadas a usuarios que buscan una producción más precisa sin recurrir a programas externos.

La actualización KDE Gear 26.08 incluye otras correcciones y ajustes menores en decenas de aplicaciones, pero las novedades principales se concentran en Dolphin, Konsole, Okular y Kdenlive. Los usuarios que dependan de alguna funcionalidad específica deberán revisar las notas oficiales para saber si su programa favorito ha recibido cambios o si existe algún bug corregido. En cualquier caso, KDE continúa su camino para perfeccionar un escritorio libre y personalizable, y esta versión refuerza la integración de sus herramientas.