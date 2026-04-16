El ecosistema de aplicaciones de KDE vuelve a ponerse al día con una nueva tanda de mejoras que llega justo después de la reciente versión de su escritorio Plasma. Con KDE Gear 26.04 (tras lanzamientos previos como KDE Gear 25.12), el proyecto actualiza en bloque buena parte de las herramientas que suelen usar a diario quienes trabajan en entornos GNU/Linux.

Este paquete de lanzamiento reúne las últimas versiones de programas tan conocidos como el gestor de archivos Dolphin, el editor de vídeo Kdenlive o las aplicaciones de calendario Merkuro y KOrganizer. El objetivo es ofrecer un conjunto de aplicaciones más pulidas, coherentes y adaptadas a las necesidades actuales, sin cambiar radicalmente la forma de trabajar de quienes ya están acostumbrados al entorno KDE.

KDE Gear 26.04: el complemento a Plasma 6.6

Tras la llegada del escritorio Plasma 6.6, KDE Gear 26.04 aparece como la pieza que faltaba para completar la experiencia en el día a día. No se trata de un único programa, sino de un conjunto coordinado de actualizaciones que afectan a la mayoría de las aplicaciones clave del entorno.

En este ciclo se ha puesto el foco en refinar la usabilidad, pulir flujos de trabajo y mejorar detalles que, aunque pequeños, terminan influyendo mucho en la productividad. Para el usuario medio, que puede tener instalado KDE en distros como KDE neon, Kubuntu, openSUSE o Fedora KDE Spin, la actualización llega a través de los repositorios de cada sistema, como es habitual.

Dolphin: atajos de teclado casi para todo

El gestor de archivos Dolphin sigue siendo una de las piezas centrales del escritorio KDE, y en KDE Gear 26.04 gana una capacidad especialmente útil para quienes valoran la rapidez con el teclado. A partir de esta versión, es posible asignar atajos de teclado personalizados a prácticamente cualquier opción presente en los menús, extensiones o complementos.

Esto significa que acciones habituales como cambiar de vista, invocar funciones de complementos, lanzar scripts o manejar opciones avanzadas pueden vincularse a combinaciones de teclas sin necesidad de depender del ratón. Para quienes organizan grandes volúmenes de archivos, o trabajan a menudo con carpetas compartidas y discos externos, esta novedad permite optimizar flujos de trabajo muy concretos y adaptarlos al gusto de cada usuario.

Merkuro Calendar y KOrganizer: calendarios más claros y manejables

El apartado de organización personal también recibe atención en KDE Gear 26.04. La aplicación Merkuro Calendar presenta una vista de planificación renovada, pensada para seguir de un vistazo citas, reuniones y recordatorios. Esta nueva vista de agenda facilita ver qué hay programado en los próximos días y semanas sin necesidad de ir saltando entre diferentes modos de visualización.

Además, el editor de eventos de Merkuro se ha rediseñado para que crear o modificar una cita sea más rápido y menos confuso. Detalles como la hora, la duración, la localización o las notas asociadas quedan mejor estructurados, de forma que añadir un evento no requiera demasiados clics ni esfuerzo. Para muchas personas que trabajan desde casa o gestionan varios calendarios a la vez, esta simplificación del editor puede suponer un pequeño pero constante ahorro de tiempo.

En paralelo, KOrganizer, la aplicación de calendario integrada dentro del paquete Kontact, también estrena una interfaz actualizada. El rediseño busca alinear su apariencia con el resto del ecosistema KDE y hacer más intuitivo el acceso a vistas, categorías, listas de tareas y diferentes calendarios. Aunque la funcionalidad base se mantiene, el uso diario se beneficia de una estructura más lógica y de una presentación visual más limpia.

Kdenlive: mejoras continuas en edición de vídeo

Los usuarios que editan vídeos para redes sociales, proyectos personales o trabajos profesionales notarán un comportamiento más sólido en tareas repetitivas, así como ajustes en la interfaz y en determinadas herramientas. Todo ello contribuye a que Kdenlive siga siendo una opción competitiva frente a alternativas de pago, especialmente en equipos de sobremesa y portátiles habituales en oficinas y hogares.

NeoChat: texto enriquecido y soporte para hilos

El cliente de Matrix NeoChat incorpora en este ciclo dos cambios relevantes para quienes usan este protocolo de mensajería en su día a día. Por un lado, la aplicación cuenta ahora con un editor de texto enriquecido, lo que permite dar formato a los mensajes de forma más visual: negritas, cursivas y otros estilos pueden aplicarse sin tener que recordar sintaxis especiales.

Por otro, NeoChat suma compatibilidad con hilos de conversación. Esta función facilita seguir diálogos concretos en salas muy concurridas, separando temas sin perder el contexto del canal principal. Para equipos que se coordinan a través de Matrix en universidades, empresas tecnológicas o comunidades de software libre, la gestión de hilos ayuda a mantener organizadas las discusiones y a retomar temas pendien­tes con mayor facilidad.

Disponibilidad y alcance de la actualización

KDE Gear 26.04 se distribuye, como es habitual, a través de los canales oficiales de las distintas distribuciones GNU/Linux. Sistemas como KDE neon, Kubuntu, openSUSE, Debian, Fedora o Manjaro irán incorporando las nuevas versiones de estas aplicaciones en sus repositorios según su propio calendario de publicación.

Para el usuario final, la actualización llega normalmente como un conjunto de paquetes más dentro del gestor de software del sistema. No es necesario realizar pasos complejos: basta con mantener el sistema al día para beneficiarse de las mejoras en Dolphin, Merkuro Calendar, KOrganizer, Kdenlive, NeoChat y el resto de herramientas incluidas en este lanzamiento coordinado.

Con este nuevo KDE Gear, el entorno KDE refuerza su estrategia de avanzar de forma gradual pero constante, afinando aquellas aplicaciones que marcan la diferencia en el uso cotidiano del escritorio. Los cambios introducidos en la gestión de archivos, la organización del tiempo, la edición de vídeo y la mensajería instantánea muestran un esfuerzo por adaptarse a las formas reales de trabajar y comunicarse de los usuarios, sin estridencias, pero con una mejora continua que se va notando versión tras versión.