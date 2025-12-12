La nueva versión de KDE Gear 25.12 ya está disponible y llega como el último lote estable de aplicaciones del proyecto KDE para el escritorio Plasma y distribuciones GNU/Linux. Se trata de una actualización enfocada a pulir la experiencia diaria, con cambios repartidos por herramientas clave como el gestor de archivos Dolphin, el editor de texto avanzado Kate, el asistente de viajes Itinerary y el visor de imágenes Photos, entre otras.

Esta entrega supone un paso más hacia un entorno de escritorio más cómodo y coherente. La mayoría de mejoras son discretas, pero se notan en el día a día: gestionar mejor los archivos, programar con más fluidez, preparar viajes con más información y usar las apps tanto en escritorio como en dispositivos móviles con gestos más naturales.

KDE Gear 25.12 y las novedades principales en Dolphin, el gestor de archivos

El gestor de archivos Dolphin es uno de los grandes beneficiados de KDE Gear 25.12. Una de las mejoras más prácticas afecta al manejo de carpetas temporales: cuando se envían a la papelera, estas ya no terminan en la papelera principal de la carpeta personal del usuario, lo que evita que se llene de contenido prescindible y facilita mantener el sistema más ordenado.

Otro cambio interesante es la posibilidad de ocultar archivos y carpetas directamente desde el menú contextual. Con un simple clic derecho se pueden esconder elementos que se quieran mantener accesibles pero lejos de la vista, algo útil para ficheros de configuración, documentos sensibles o cualquier contenido que no haga falta ver continuamente en el explorador.

Kate: más información de Git y navegación mejorada

El editor de texto avanzado Kate, muy usado por desarrolladores y administradores de sistemas, también recibe varias mejoras relevantes. La integración con Git se refuerza, ya que ahora la lista de ramas muestra la actividad más reciente, permitiendo identificar de un vistazo en qué partes del repositorio ha habido cambios y facilitando elegir la rama en la que trabajar.

A nivel de navegación dentro de archivos, Kate permite ahora ir directamente a una línea y columna concretas desde el cuadro de diálogo de apertura rápida (Quick Open). Esto acelera la revisión de proyectos grandes o el seguimiento de errores cuando se trabaja con referencias precisas, algo habitual en equipos de desarrollo de software.

Además, cuando se envía texto al terminal integrado del editor, Kate incorpora soporte para el llamado «bracketed paste». Esta función mejora la seguridad y la precisión al pegar bloques de texto o comandos largos, reduciendo el riesgo de que se ejecuten instrucciones de forma incorrecta en la consola, algo especialmente relevante para administradores y usuarios avanzados en entornos GNU/Linux.

Itinerary: asistente de viaje más inteligente

La aplicación KDE Itinerary, pensada como asistente personal de viajes, también da un salto funcional en KDE Gear 25.12. La nueva versión incorpora más extractores de datos para compañías ferroviarias y eventos, lo que le permite reconocer mejor billetes, reservas y entradas provenientes de diferentes operadores europeos, algo muy útil para quienes se mueven con frecuencia entre países de la UE.

El proceso de planificación del trayecto se simplifica, ya que Itinerary puede determinar automáticamente la ubicación del usuario como punto de partida. Con ello, preparar un viaje resulta más rápido, especialmente cuando se combinan distintos medios de transporte o se realizan desplazamientos urbanos y regionales dentro de España o el resto de Europa.

Entre las novedades más curiosas se incluye la posibilidad de ver la altitud directamente en el mapa, un detalle que puede interesar a quienes realizan rutas por zonas de montaña o viajes turísticos más detallados. A esto se suma un conversor de divisas integrado, pensado para facilitar las compras en el extranjero, desde recuerdos para amigos hasta gastos cotidianos durante la estancia.

Photos: recorte y gestos modernos en escritorio y móvil

El visor de imágenes Photos, diseñado para funcionar tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, incorpora funciones que lo acercan más a un editor básico. La novedad más visible es una nueva herramienta de recorte que permite ajustar el encuadre de las fotos sin necesidad de recurrir a aplicaciones más complejas, algo muy práctico para retoques rápidos.

Junto al recorte, Photos adopta gestos más naturales para el manejo de imágenes. El usuario puede ampliar y reducir con el clásico gesto de pellizcar o separar los dedos, del mismo modo que se hace en móviles y tabletas. Una vez ampliada la imagen, es posible arrastrarla para revisar diferentes zonas con comodidad, y bastan gestos de deslizamiento para pasar a la siguiente foto de la galería.

Konqueror y Falkon: mejoras en navegación web en KDE Gear 25.12

Dentro del apartado de navegación web, dos navegadores del ecosistema KDE reciben atención en KDE Gear 25.12. Por un lado, el veterano Konqueror añade la posibilidad de exportar páginas a PDF con una calidad de salida mucho más alta, lo que resulta interesante para archivar artículos, documentación técnica o comprobantes de operaciones online.

Por otro lado, Falkon, el navegador moderno de KDE, incorpora un botón específico para activar o desactivar el bloqueador de publicidad de forma inmediata. Esta función ofrece más control al usuario, que puede permitir anuncios en webs concretas, desactivar el bloqueo para sitios de confianza o volver a activarlo cuando quiera reducir el consumo de datos y la distracción al navegar.

NeoChat y KJournald: comunicación y diagnóstico mejorados en KDE Gear 25.12

En el terreno de la mensajería, el cliente NeoChat, basado en el protocolo Matrix, también se actualiza en este paquete. La aplicación cuenta ahora con una página de configuración dedicada a los atajos de teclado, lo que facilita descubrir y personalizar combinaciones para moverse con mayor rapidez entre conversaciones y acciones habituales.

NeoChat añade igualmente soporte para extensiones de Matrix, ampliando las posibilidades del protocolo a medida que evoluciona, e integra un botón básico para reuniones con Jitsi que indica si hay una reunión en curso. Esta función resulta útil para coordinar encuentros rápidos entre equipos distribuidos, un escenario cada vez más habitual en empresas y comunidades de software libre.

Otra herramienta que recibe mejoras es KJournald, orientada a la visualización y análisis de registros del sistema. La novedad más destacada es el soporte para cargar unidades de usuario directamente en el KJournald Browser, lo que ayuda a depurar servicios y procesos iniciados por cada usuario sin necesidad de recurrir a utilidades externas.

Disponibilidad en distribuciones GNU/Linux

La colección de aplicaciones KDE Gear 25.12 se distribuye como versión estable y está pensada para integrarse de forma óptima con el escritorio Plasma 6, tanto en equipos de sobremesa como en portátiles o dispositivos móviles compatibles. Los cambios llegan progresivamente a los repositorios estables de las principales distribuciones GNU/Linux, como pueden ser Kubuntu, openSUSE, Fedora KDE, Debian o sus derivadas.

Los usuarios que utilicen uno de estos sistemas deben vigilar las actualizaciones en sus gestores de paquetes habituales y aplicar la nueva versión en cuanto esté disponible, ya que, además de las funciones destacadas, el paquete incluye un número considerable de correcciones de errores menores y pequeños ajustes de comportamiento que mejoran la estabilidad general. Esto sucede de forma similar a lo que ocurrió con KDE Gear 24.12.

KDE Gear 25.12 refuerza el papel del ecosistema KDE como conjunto de aplicaciones coherente y adaptable tanto al uso en escritorio tradicional como a dispositivos táctiles. Sin introducir giros radicales, la actualización se centra en pulir funciones básicas y añadir detalles prácticos que hacen más cómoda la gestión de archivos, el desarrollo de software, la planificación de viajes y el consumo de contenido en la web y en redes federadas como Matrix