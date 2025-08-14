KDE Gear 25.08: Una oleada de mejoras para el ecosistema KDE

El proyecto KDE ha anunciado la llegada de KDE Gear 25.08, la última versión de su conjunto de aplicaciones y herramientas para entornos Linux, BSD y otras plataformas. Esta actualización, disponible cuatro meses después de la edición de abril, sigue la línea de ofrecer mejoras significativas en rendimiento, interfaz y funcionalidades, reforzando la experiencia del usuario en todo el ecosistema KDE.

Entre las aplicaciones más destacadas que reciben novedades encontramos Dolphin, el gestor de archivos, que ahora ofrece una búsqueda más rápida y precisa, además de nuevas opciones para filtrar y organizar contenido. También se ha mejorado la integración con baloo, el motor de indexación, lo que permite búsquedas más fluidas y menos consumo de recursos.

KDE Gear 25.08, segunda actualización mayor de 2025

Kdenlive, el editor de vídeo insignia del proyecto, introduce optimizaciones en el manejo de clips y efectos, además de correcciones que mejoran la estabilidad en proyectos complejos. Esto lo convierte en una herramienta aún más potente para creadores de contenido, manteniendo su filosofía de software libre y profesional.

Otra novedad importante está en Okular, el visor de documentos, que añade soporte ampliado para anotaciones y un manejo más avanzado de archivos PDF y ePub, facilitando la lectura y la productividad. Gwenview, por su parte, mejora la visualización y edición básica de imágenes, ofreciendo una experiencia más intuitiva.

Esta versión también trae mejoras en la accesibilidad, la localización y el diseño visual, con nuevos iconos y ajustes que hacen que las aplicaciones sean más coherentes con la estética moderna de Plasma 6. Además, se han aplicado correcciones de seguridad y estabilidad, asegurando un funcionamiento más confiable en múltiples dispositivos.

KDE Gear 25.08 está disponible de inmediato para su compilación en distintas distribuciones, mientras que los paquetes precompilados llegarán en los próximos días a través de los repositorios oficiales de sistemas como KDE Neon, Arch Linux, openSUSE y otras distribuciones rolling release.

Con esta actualización, KDE sigue demostrando su compromiso con un ecosistema abierto, potente y en constante evolución, brindando a los usuarios más herramientas para un entorno de trabajo y entretenimiento completo y moderno