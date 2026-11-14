KDE ha publicado Frameworks 6.32, su actualización mensual más reciente de componentes, con una corrección para las notificaciones de copia a unidades USB extraíbles. El fallo, reportado desde hace 15 años, hacía que el aviso de finalización apareciera cuando la operación había llegado a la caché local, pero antes de que los datos se escribieran realmente en el almacenamiento externo.

La diferencia importa porque el usuario podía dar por concluida una tarea antes de que la unidad flash recibiera los datos. KDE resuelve este comportamiento en Frameworks 6.32 mediante el uso de la llamada al sistema sync_file_range, según la descripción de la actualización. El anuncio no aporta cifras sobre cuántos usuarios se vieron afectados ni detalla otras condiciones necesarias para reproducir el fallo.

Qué cambia en KDE Frameworks 6.32

La versión se presenta como el lanzamiento mensual más reciente de componentes de KDE y busca que la señal que ve el usuario corresponda mejor al estado de la transferencia. La corrección se centra en las notificaciones de copia a unidades USB extraíbles, un problema que se había mantenido durante 15 años. Junto a ese ajuste, la actualización reúne cambios en otros componentes y modificaciones menores, siguiendo la línea de mejoras en gestión de archivos y estabilidad.

Por qué importa que la copia USB no se dé por terminada antes

El aviso original podía indicar que la copia había concluido cuando los datos solo habían llegado a la caché local. En ese punto, la unidad externa todavía no había recibido efectivamente la información. Por eso, la corrección busca que la finalización que ve el usuario no se adelante al momento en que los datos se escriben en el dispositivo extraíble. El anuncio no concreta cuántos usuarios se vieron afectados por este comportamiento.

¿Qué otros componentes cambian en KDE Frameworks 6.32?

La actualización no se limita al aviso de copia USB. También incorpora correcciones y ajustes en varios componentes de KDE:

Correcciones en Baloo .

. Correcciones en KArchive .

. Actualizaciones en Kirigami .

. Ajustes relacionados con el resaltado de sintaxis.

Además, la versión incluye otras modificaciones que acompañan a estos cambios. KDE no detalla en el anuncio un listado completo de incidencias ni condiciones adicionales para reproducir el fallo de las copias USB.

¿Cómo se corrige el aviso de copia USB?

La solución se apoya en la llamada al sistema sync_file_range, según la descripción publicada. Con ello, KDE ajusta el comportamiento de las notificaciones que podían indicar que una copia había terminado antes de que los datos se escribieran en la unidad externa. La actualización también incluye cambios en Baloo y KArchive, actualizaciones en Kirigami y ajustes de resaltado de sintaxis, similares a los vistos en mejoras en Kirigami y otras bibliotecas, además de otras modificaciones.

¿A quién afecta y cómo descargar Frameworks 6.32?

KDE ofrece las descargas y más detalles de Frameworks 6.32 en KDE.org. El anuncio no aporta cifras sobre usuarios afectados ni detalla otras condiciones necesarias para reproducir el fallo. Para quienes siguen las actualizaciones mensuales de componentes, estos son los puntos prácticos disponibles:

La actualización está disponible a través de KDE.org .

. KDE.org ofrece más detalles de Frameworks 6.32.

de Frameworks 6.32. El anuncio no detalla condiciones adicionales para reproducir el problema.

para reproducir el problema. No se aportan cifras de usuarios afectados.

La versión 6.32 queda centrada en una corrección de larga data para las copias a USB, acompañada de ajustes en Baloo, KArchive, Kirigami y el resaltado de sintaxis. El cambio busca que el aviso de finalización se ajuste mejor al momento en que los datos llegan realmente al dispositivo extraíble.