KDE ha puesto a disposición de los usuarios KDE Frameworks 6.31.0, una nueva entrega mensual de las bibliotecas que sirven de base a Plasma y a buena parte del software de la comunidad. No se trata de una versión aislada, sino de la continuidad de un calendario que busca que los desarrolladores reciban mejoras de forma previsible y frecuente.

La publicación llega acompañada de correcciones de errores y ajustes de estabilidad repartidos por muchos módulos. Entre los puntos que más pueden notarse están los arreglos en la gestión de archivos, la detección de codificación de texto y algunas funciones de sincronización y avisos.

KDE Frameworks 6.31 introduce arreglos que se notan en el escritorio

Uno de los fallos resueltos afecta al ajuste de tema «Frames and Outlines Contrast». En determinadas aplicaciones, esa opción no llegaba a aplicarse como debía, algo que ahora queda corregido. El otro arreglo llamativo evita que se cree un clon imposible de eliminar cuando se marca manualmente la carpeta personal como «Indexed» desde la página de búsqueda de la configuración del sistema.

También se ha puesto orden en KIO, la capa encargada de operaciones con archivos. La barra de progreso de copias y movimientos ya no calcula mal los porcentajes ni los totales en bytes cuando el usuario salta archivos o directorios. Es un detalle técnico, sí, pero se agradece cuando se mueven carpetas grandes y el indicador deja de ir como una moto loca.

Los resultados de búsqueda en las vistas de archivos se actualizan ahora si un archivo cambia de nombre o se borra. Además, las miniaturas ya generadas no se vuelven a crear una y otra vez, y la papelera vigila los directorios físicos para reflejar cambios. En FTP se corrigen las marcas de tiempo y la creación de enlaces simbólicos.

Detección de texto y avisos push

El módulo KCodecs recibe una revisión profunda de KEncodingProber. La herramienta encargada de adivinar con qué codificación está escrito un texto mejora su comportamiento con UTF-8, UTF-16, Latin-1, Windows-1252 y familias CJK como Big5. También se ha añadido un enfoque estadístico para distinguir UTF-16 y UTF-8 con más fundamento.

Uno de los cambios importantes es que el texto inválido deja de tratarse como UTF-8 por defecto. Eso reduce falsos positivos y errores de lectura en archivos que no están bien etiquetados. La revisión también ajusta clasificaciones y modelos internos para que la confianza del detector sea más fiable en casos de Windows-1252.

En KDav se incorporan trabajos específicos para suscribirse y darse de baja de notificaciones DavPush. Esto amplía el soporte de KDav para el mecanismo de avisos push y encaja con las mejoras de sincronización que se van añadiendo al componente.

KIO, Kate y otros componentes

En KTextEditor, el editor usado por Kate y KWrite, el modo Vi acepta los dígitos del teclado numérico como cantidad. También se implementan operaciones de suma y resta en modos visuales, se traslada el selector de tema de color al menú Ver y se corrigen la recarga automática y algunos límites de accesibilidad en el texto.

Kirigami evita que los toques rápidos se pierdan durante las animaciones. Los iconos de Breeze añaden variantes para altavoces Bluetooth y un icono propio para cerrar pestañas. En metadatos, KFileMetaData extrae coordenadas GPS, fecha de creación y datos de Apple mediante FFmpeg.

KImageFormats mejora el soporte de OpenEXR, incluidos metadatos guardados por Photoshop. En resaltado de sintaxis se añade soporte para letras LRC, se actualiza systemd a la versión 262 y se retocan varios detalles de Zsh. Son cambios dispersos, pero forman parte del mantenimiento continuo del conjunto.

Disponibilidad de KDE Frameworks 6.31 e instalación

Como es habitual, KDE recomienda instalar Frameworks a través de los paquetes de la distribución. Eso implica que el momento exacto en que llegue dependerá de cada proyecto y de sus repositorios. La disponibilidad concreta, por lo tanto, variará de una distribución a otra.

Esta entrega de KDE Frameworks 6.31 se entiende mejor como una puesta a punto: arreglos de contraste y configuración, progreso de copias más coherente, una detección de codificación más fina y avisos push en KDav. A ello se suman ajustes en KTextEditor, Kirigami, iconos, metadatos y resaltado, de modo que el ecosistema KDE sigue avanzando sin sobresaltos y con la vista puesta en la estabilidad diaria.