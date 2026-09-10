El proyecto KDE ha anunciado el lanzamiento de KDE Frameworks 6.30.0, una nueva entrega mensual de su colección de bibliotecas y complementos que sirven como base para numerosas aplicaciones de escritorio Linux, incluyendo el popular entorno Plasma. Esta versión llega con un nutrido paquete de correcciones, optimizaciones y novedades dirigidas tanto a desarrolladores como a usuarios finales, consolidando la plataforma con una actualización que promete una experiencia más fluida y robusta.

Como es habitual en esta serie de lanzamientos programados, el foco principal de KDE Frameworks 6.30 no está en añadir funciones llamativas, sino en pulir los cimientos sobre los que se construye el software. La nueva versión, que ya está disponible para su descarga, requiere Qt 6.9.0 y puede instalarse en las principales distribuciones de Linux a través de sus repositorios de paquetes. Se recomienda a los usuarios que esperen a que su distribución empaquete la actualización para obtenerla de forma segura.

KIO y la gestión de archivos: un lavado de cara silencioso en KDE Frameworks 6.30

Uno de los bloques de cambios más sustanciales se concentra en KIO, el subsistema de gestión de archivos y red usado por el administrador de archivos Dolphin y otras aplicaciones. En esta versión, se ha trabajado para hacer más rápido y eficiente el manejo de archivos. Por ejemplo, ahora se muestra correctamente la cantidad de espacio que ocupa una carpeta, una petición que los usuarios llevaban tiempo demandando. También se han optimizado las operaciones de copiado, especialmente en sistemas de archivos con soporte para clonación (copy-on-write), lo que puede acelerar enormemente la duplicación de datos en discos modernos.

Además, se ha mejorado la gestión y generación de miniaturas para que las vistas previas de imágenes se carguen de manera más rápida y ordenada, sin bloquear la interfaz. El manejo de archivos remotos por FTP también ha recibido correcciones para asegurar que los comandos se envíen correctamente, mientras que los procesos de carga a la nube reportan el progreso real de subida y no el tamaño de la respuesta del servidor, un cambio que hará más precisa la barra de estado en largas transferencias.

Más privacidad y control de la información en KDE Frameworks 6.30

La privacidad del usuario ha sido otra de las prioridades en KDE Frameworks 6.30. El motor de indexación de archivos, Baloo, ha aprendido a excluir automáticamente las carpetas .snapshots del índice, evitando que las copias de seguridad creadas por herramientas como Snapper o Timeshift aparezcan en las búsquedas, lo que ahorra espacio en la base de datos y evita resultados duplicados. Esta es una de las peticiones más comunes en los foros de la comunidad.

El administrador de contraseñas KWallet también ha recibido una atención especial, simplificando su código y depurando la lógica de bloqueo y desbloqueo. La gestión ahora es más directa, y ya no se mantienen opciones obsoletas que solo añadían confusión. En particular, se ha corregido la sincronización del estado bloqueado en el nuevo sistema ksecretd, garantizando que cuando el usuario bloquea su llavero, el sistema entero lo sepa al instante, evitando notificaciones falsas o acciones con la sesión bloqueada.

Compatibilidad de formatos y nuevas extensiones

En el apartado de compatibilidad, KImageformats introduce un buen número de correcciones para asegurar una visualización precisa de diversos formatos. Se ha corregido un problema de memoria con imágenes JPEG 2000, se han añadido pruebas para imágenes HEIF no estándar y se ha mejorado la decodificación de archivos AVIF y JXL, que ahora se procesan sin cortes en las animaciones. Estas correcciones aseguran que los visores de imágenes de KDE no fallen con archivos que se desvían de las especificaciones más comunes.

También se ha actualizado la librería KFileMetaData para que los extractores de metadatos puedan encontrar información de las portadas en los archivos Matroska (MKV), algo útil para organizar videotecas. Además, se ha permitido que los plugins de extracción usen alias de tipos MIME, lo que facilita a los desarrolladores el manejo de formatos que se declaran de formas distintas.

Nuevas herramientas y correcciones en el editor de texto

El editor de texto avanzado Kate hereda en esta versión mejoras en el modo Vi, que es muy popular entre los usuarios avanzados. Se han solucionado fallos con el portapapeles al usar pestañas y se han añadido nuevas funcionalidades como los registros de nombre de archivo. Asimismo, la función de guardar todos los archivos sin nombre ahora funciona correctamente, y el resaltado de yank (copiar en modo Vi) ya no falla cuando se utilizan bloques con tabuladores. Para quienes dudan entre KWrite vs Kate, estas mejoras potencian la versatilidad de este último.

Para los desarrolladores, el módulo Syntax Highlighting añade resaltado de sintaxis para los lenguajes KDL, Just y DotEnv, ampliando así el soporte a las nuevas herramientas de scripting y de gestión de entornos. Esto demuestra un ecosistema que se adapta a las tendencias actuales de programación.

Un impulso visual con nuevas fuentes

En el frente visual, el conjunto de iconos Breeze ha recibido un nuevo icono simbólico para la red social Mastodon, además de corregir el color de algunos iconos en modo oscuro. El conjunto de iconos Oxygen, por su parte, ha sido objeto de una renovación considerable con la incorporación de iconos para la herramienta de depuración KDebugSettings y una mejora general en el tamaño y consistencia de los iconos de aplicaciones.

Todas estas piezas forman el andamiaje sobre el que se asienta el escritorio Libre, y su actualización supone un paso adelante en estabilidad y seguridad. Con esta nueva edición de KDE Frameworks, la comunidad continúa demostrando su capacidad de innovar a un ritmo mensual, asegurando que cada componente funcione de manera óptima para los millones de usuarios que confían en KDE para su trabajo diario.