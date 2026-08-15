El proyecto KDE ha lanzado la versión 6.29.0 de sus Frameworks, el conjunto de bibliotecas que sirven de base para las aplicaciones y el escritorio Plasma. Esta entrega, que llega tras la 6.28, que forma parte del ciclo de lanzamientos mensuales, llega con un puñado de novedades que afectan tanto al rendimiento interno como a la experiencia del usuario final. La actualización se centra en tres frentes principales: la gestión de archivos comprimidos, el soporte de formatos de imagen modernos y una serie de ajustes en la interfaz que prometen hacer el día a día más fluido.

Una de las novedades más destacadas es la implementación del estándar ZIP64 en la biblioteca KArchive. Esto significa que, a partir de ahora, las aplicaciones KDE podrán crear y abrir archivos ZIP de más de 4 GB sin los problemas de límite de tamaño que existían hasta ahora. Una buena noticia para quienes trabajan con colecciones de archivos grandes o necesitan comprimir datos voluminosos con frecuencia. Además, se ha corregido un error que afectaba a la apertura de este tipo de archivos y se ha optimizado la escritura de datos para que sea más eficiente.

Más formatos de imagen y un KIO más ágil

En el apartado multimedia, KDE Frameworks 6.29.0 amplía el soporte para los formatos HEIF, AVCI y AVIF, muy utilizados en smartphones y cámaras modernas por su buena relación entre calidad y tamaño. Ahora, las aplicaciones KDE pueden leer y procesar estos archivos con mayor naturalidad, lo que facilita la visualización y edición de fotos sin necesidad de conversiones previas. También se ha añadido compatibilidad con las etiquetas EXIF que usa Windows Explorer, un detalle que viene bien a la hora de intercambiar archivos entre sistemas.

El componente KIO, responsable del acceso a archivos y carpetas, también recibe mejoras notables. Las operaciones de copiado, movimiento y borrado son ahora más rápidas y estables, gracias a la optimización del backend de conexión y al caché del sistema de archivos de destino. La generación de miniaturas también se ha refinado: ahora se regeneran las que sean demasiado pequeñas y se respeta la densidad de píxeles del dispositivo, lo que se traduce en vistas previas más nítidas y rápidas en el gestor de archivos.

KDE Frameworks 6.29.0 ofrece una interfaz más pulida y correcciones en bibliotecas clave

En el terreno visual, la biblioteca Kirigami, usada para crear interfaces adaptables, incorpora mejoras en la barra de pestañas de navegación. Ahora es posible cambiar de pestaña simplemente desplazando el cursor sobre ella o usando atajos de teclado, un gesto que agiliza la navegación en aplicaciones basadas en QML. También se ha corregido el resaltado de elementos en listas y cuadrículas para que respete el estilo visual del sistema en lugar de imponer uno fijo, y los campos de contraseña ya no cambian de altura al escribir el primer carácter con ciertas tipografías.

La biblioteca KConfig, que gestiona la configuración de las aplicaciones, también ha recibido ajustes para ser más estable y rápida. Estos cambios, junto con la corrección de un problema que impedía escribir listas de control de acceso (ACL) en operaciones de archivo, redondean una actualización que busca sobre todo pulir la experiencia diaria. El equipo de KDE recuerda que para usar esta versión es necesario tener instalado Qt 6.9.0 o superior, y que los Frameworks de KDE están disponibles para descargar desde la web oficial del proyecto.

Con esta entrega, el proyecto KDE demuestra una vez más su compromiso con la mejora continua. La combinación de soporte para formatos actuales, optimizaciones de rendimiento y ajustes de usabilidad hace que esta versión sea especialmente interesante para quienes usan el escritorio a diario, ya sea en un PC de sobremesa o en un portátil. Los cambios en KIO y KArchive se notan sobre todo al trabajar con archivos grandes, mientras que las mejoras en Kirigami y KConfig aportan un plus de comodidad en la interacción con las aplicaciones. En definitiva, una actualización que refuerza la solidez del ecosistema KDE y lo mantiene al día con las necesidades actuales de los usuarios.