KDE Frameworks 6.28 mejora KRunner, Kirigami y otras bibliotecas del proyecto

KDE Frameworks 6.28 ya está disponible como una nueva actualización mensual de esta colección de bibliotecas sobre la que se apoyan KDE Plasma y las aplicaciones del proyecto KDE. Aunque no incorpora grandes novedades visibles para el usuario final, la versión introduce múltiples mejoras repartidas entre distintos componentes, además de optimizaciones y correcciones de errores que benefician a todo el ecosistema KDE.

Como es habitual en los lanzamientos de KDE Frameworks, el objetivo principal de esta actualización es seguir refinando la base tecnológica del proyecto. Muchas de las mejoras incluidas en la versión 6.28 están dirigidas a desarrolladores, pero también se traducen en una experiencia más estable, coherente y eficiente para quienes utilizan Plasma y las aplicaciones de KDE a diario. Recordamos que esta versión llega tras la 6.27 del mes pasado.

KDE Frameworks 6.28 sigue puliendo las bibliotecas del ecosistema KDE

Una de las novedades más interesantes de KDE Frameworks 6.28 es la ampliación de las capacidades de KRunner, que ahora puede convertir entre nuevas unidades de energía, como vatios-hora (Wh), kilovatios-hora (kWh) y otras medidas relacionadas. Esta mejora amplía las posibilidades de la herramienta integrada de búsqueda y cálculo de KDE.

La actualización también incorpora mejoras en KIO, la biblioteca encargada de gestionar el acceso a archivos locales y remotos. Los cambios introducidos mejoran la estabilidad general y corrigen distintos problemas detectados en versiones anteriores, contribuyendo a que las operaciones con archivos sean más fiables.

Kirigami, el conjunto de componentes utilizado para desarrollar aplicaciones adaptables en KDE, también recibe diversas optimizaciones. Entre ellas destacan mejoras relacionadas con la representación de iconos e imágenes cuando se utilizan factores de escalado fraccionarios, reduciendo los problemas de elementos borrosos en numerosas aplicaciones.

Otros componentes como KWallet, KTextEditor y KWindowSystem también han recibido diferentes correcciones y ajustes internos. Estas mejoras abarcan desde pequeños errores de funcionamiento hasta optimizaciones del código que facilitan el mantenimiento y preparan las bibliotecas para futuras versiones de Plasma y KDE Gear.

Como ocurre en cada lanzamiento mensual, KDE Frameworks 6.28 incluye además un amplio conjunto de correcciones menores y tareas de mantenimiento repartidas por decenas de módulos. Aunque muchas de ellas pasan desapercibidas para el usuario final, ayudan a mejorar la estabilidad, el rendimiento y la consistencia de todo el software desarrollado por la comunidad KDE.

Con KDE Frameworks 6.28, el proyecto continúa perfeccionando la base sobre la que se construyen Plasma y las aplicaciones de KDE, ofreciendo una actualización recomendable para desarrolladores, distribuidores y usuarios que deseen disfrutar de las últimas mejoras del ecosistema.