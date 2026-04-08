En Linux hay muchos entornos gráficos. Los más usados son GNOME y Plasma, que usan GTK y Qt respectivamente como frameworks. Aunque lo que está diseñado para un Linux suele funcionar en cualquier otro, no todo queda igual de bien en cualquier instalación. Por ese motivo me hice con vibe coding una interfaz para yt-dlp, porque Parabolic está muy bien, pero me da coraje usar aplicaciones GTK en mi escritorio. Para máquinas virtuales uso GNOME Boxes, pero seguramente me pasaré a Karton cuando lancen su primera versión estable.
¿Qué es Karton? Se trata de una aplicación en desarrollo que se presentó en el GSoC 2025 y pretende ser una alternativa a GNOME Boxes, pero para usuarios de KDE. Su nombre no deja de tener gracia: como casi siempre en KDE, tiene la letra K, y el nombre completo sería el material en el que se suelen construir las cajas (por GNOME Cajas/Boxes).
Karton está aún en desarrollo
El motivo de crear Karton es la integración. La mayoría de usuarios nos decantamos por GNOME Boxes cuando queremos algo simple para ejecutar máquinas virtuales. La intención es crear una aplicación nativa para Qt-Quick/Kirigami con libvirt de fondo.
Ahora bien, aunque hay un par de vídeos publicados como el de encima de estas líneas, ahora mismo poco o nada se puede hacer. Por lo menos en mi equipo. Lo que hay disponible permite ver las cajas que hay (ve las de GNOME Boxes) y crearlas, si se usa una ISO de algo ya lanzado (no funciona por ejemplo con Ubuntu 26.04 beta). Pero abrirlas, siempre en mis pruebas, no funciona.
Entre los planes de futuro:
- Incluir soporte para instantáneas, para que podamos volver a un estado anterior.
- Añadir monitor del sistema para ver el consumo de la CPU y RAM.
- Rehacer la interfaz de usuario.
- Mejoras en el instalador.
Yo tengo ganas de cambiar GNOME Boxes por Karton, pero tendrá que merecer la pena. Habrá que esperar y ver como avanza el desarrollo.