Acabo de leer una noticia en KDE Blog en español que, en un principio, me ha dejado pensativo. A mí no me gusta mucho la política, y leer sobre KDE Eco, una iniciativa que trabajará para que el software sea energéticamente eficiente, me ha hecho pensar en Mozilla, una compañía que tanto un servidor, como su compañero Diego y algunos usuarios criticamos que se centre en todo, menos en su software estrella. Pero no, lo de KDE no va sólo por ahí.

En KDE Blog lo explican muy bien: «las razones no son simplemente económicas«, algo que mencionan después de recordar cómo está el precio de la luz en la actualidad. Con la ecología en mente, de ahí el nombre de KDE Eco, el proyecto que también desarrolla el entorno gráfico Plasma, entre otros, pretende que su software consuma menos recursos, como memoria RAM, procesador, disco duro y, probablemente, tarjeta gráfica. Con esto, por el tema ecológico, ganaremos en dos frentes: uno, el equipo consumirá menos recursos (energía); dos, los equipos aguantarán más tiempo, por lo que tardarán más en convertirse en basura.

Artículo relacionado: No es broma, KDE Connect ha llegado a iOS y ya se puede probar vía TestFlight

Gracias a KDE Eco, nuestros equipos sufrirán menos

En KDE Blog mencionan que KDE estaría también luchando así contra la obsolescencia programada, un concepto que no tengo claro que sea parte de las intenciones del proyecto de la K. Si existe, y en mi opinión, lo que mejor define la obsolescencia programada es lo que hace Apple, que un iPhone 7 Plus de 2016 (tengo uno) puede funcionar perfectamente en 2021, pero ya hace un par de versiones de iOS que no puede usar algunas de las funciones más nuevas. La intención, que uno sienta que tiene algo viejo y compre el producto más nuevo. Tal y como yo lo veo y creo, KDE Eco es más para lo que he explicado: consumir menos energía y generar menos residuos.

Por otra parte, no se menciona así, pero todos los usuarios de KDE saldremos ganando con esta iniciativa. Que consuma menos recursos, como la RAM o el procesador, también debe traducirse en que trabajará bien en equipos modestos. Siendo sincero, creo que es algo que ya hace, pero podría ser aún mejor en el futuro.