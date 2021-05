Coincidencias de la vida, esta semana he estado investigando qué le pasaba a mi Telegram que no me permitía elegir una ruta de descargas diferente. Yo sabía que lo había hecho, pero no cómo ni cuándo. En Windows se puede y sé que en alguna distribución Linux, como Ubuntu, también, pero a mí no me ha dejado ni en Manjaro KDE ni en Kubuntu. Pensé, «¿no será que uso la versión Flatpak?» porque estos tipos de paquete se comportan diferente, pero no. Dí con información en GitHub que asegura que el fallo es por XDG, lo que no era esperanzador.

Pensando un poco más, probablemente sí lo conseguí en Manjaro cuando usaba la versión xfce-usb, lo que es una imagen preinstalada y preparada para usarla en un pendrive. Le instalé Plasma, pero seguramente le hice el cambio en XFCE, por lo que me permitió el cambio. Cuando al principio del artículo he mencionado las coincidencias de la vida, lo he hecho porque hoy han publicado una nota en la que mencionan que ese fallo se ha corregido, por lo que se podrá cambiar la ruta de descargas de Telegram y, en resumen, seleccionar carpetas de destino.

XDG nos permitirá por fin seleccionar carpetas de destino

La novedad se describe como «Ahora funciona la selección de carpetas en el diálogo del selector de carpetas para aplicaciones Flatpak y otras que utilizan portales XDG«, y ese era el problema que había en Telegram y otras apps: en vez de que apareciera «Elegir», desde que Telegram pasó usar el portal XDG para usar la opción nativa del sistema operativo, lo que vemos en el botón es «Abrir», por lo que no podemos elegir la carpeta.

El fallo existe desde hace ya más de un año, pero se corregirá el 12 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de Frameworks 5.83, o así lo entendemos y esperamos.