KDE Connect llega oficialmente a la App Store

Hace unos seis meses publicamos la noticia sobre que KDE Connect había llevado a iOS. Parecía imposible, pero KDE se empeñó y ahí estaba la opción. Se podía probar, ya que estaba en fase beta accesible vía TestFlight, pero hoy ha llegado de manera oficial a la App Store. En algunos medios se publicó ayer día 9 de mayo, pero en ese momento, por lo menos en España, aparecía la app, pero debajo el texto «Próximamente».

Ese texto de «Próximamente» ha desaparecido hoy, y el que tenga un iPhone o iPad y quiera interactuar con su PC con Linux ya puede hacerlo de manera oficial. Se pueden hacer cosas, pero el que esté pensando en recibir los mensajes y poder responderlos desde el PC, que se olvide; lo que hay en iOS es una versión «justita» que permite hacer algunas cosas, pero está lejos de lo que se puede hacer en Android.

Qué podemos hacer con KDE Connect para iOS

Compartir el portapapeles.

Compartir URLs y archivos desde cualquier aplicación… o eso prometen.

Usar el iPhone o iPad como panel táctil, y esto podría venirme bien para mi portátil más viejo en el que la precisión con el mismo se me ha ido al gerete.

Presentaciones remotas.

Ejecutar comandos remotos.

Cifrado de extremo a extremo TLS.

Para descargar KDE Connect en iOS o iPadOS basta con buscar el nombre de la app en la App Store, o tocar en este enlace desde un iPhone o iPad. Yo probé la beta, y que no me permitiera acceder a algunas de las funciones disponibles en la app de Android me decepcionó, pero lo entendí. Si por lo menos han mejorado la opciones disponibles, a lo mejor le doy más uso ahora que ha salido de la fase de pruebas. La use más o menos, KDE Connect para iOS ya es oficial.