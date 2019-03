KDE Connect fue eliminado de Google Play por violación de política

El día de ayer, Google tomo la decisión de eliminar temporalmente KDE Connect de Play Store porque la aplicación violaba una política impuesta recientemente sobre los permisos de SMS y los registros de llamadas, que la aplicación necesita para ofrecer una experiencia completa.

Para quien desconozca aun de KDE Connect le puedo decir que este les permite emparejar un teléfono con una computadora que ejecuta un programa homónimo, lo que les permite comunicarse entre sí a través de una conexión inalámbrica.

Esto le permite obtener notificaciones del teléfono en la PC, verificar el nivel de batería del teléfono, compartir archivos y enlaces entre dispositivos, llamar a su teléfono, leer notificaciones o tocar y mostrar mensajes de texto.

KDE Connect proporciona este conjunto de características:

Tengan en cuenta que debe instalar KDE Connect en su computadora para que esta aplicación funcione y mantener la versión de escritorio actualizada con la versión de Android para que funcionen las últimas funciones.

Esta aplicación es parte de un proyecto de código abierto y existe gracias a todas las personas que contribuyeron a ella. Por lo tanto, es posible recuperar su código fuente si desea estudiarlo o usarlo de acuerdo con la licencia, por supuesto.

Ante la decisión por parte de Google, de eliminar a KDE Connect de la Play Store, Albert Vaca Cintora (quien mantiene KDE Connect) dijo en un tweet que:

KDE Connect ha sido eliminado de Google Play por violar su nueva estrategia para aplicaciones que acceden a SMS. La política tiene una excepción explícita para aplicaciones relacionadas (como KDE Connect), pero aún se ha eliminado y no se puede hablar con Google.

Google Play ahora limita los permisos de acceso a los registros de llamadas y SMS a menos que sean necesarios para una aplicación de Android. Limita el uso de permisos confidenciales o de alto riesgo, incluidos los grupos de permisos de SMS o registro de llamadas.

Si una aplicación no requiere acceso al registro de llamadas o permisos SMS, estos deben ser eliminarlos del archivo de manifiesto de la aplicación.

Y Albert Vaca Cintora señala que:

Simplemente no hay manera de hablar con un humano en Google. Apuesto a que ahorra mucho en atención al cliente.

Google solo proporciona formularios unidireccionales para contactarlos. Completé los formularios con respecto a este cambio de estrategia (incluido el que habían enviado a las solicitudes existentes antes de que la estrategia entrara en vigor), pero nunca recibí una explicación sobre por qué KDE Connect no puede considerarse una aplicación complementaria.

Aún sin respuesta por parte de Google, Albert Vaca Cintora dijo que rápidamente lanzaría una versión de KDE Connect sin la función de SMS.

Varios usuarios de la aplicación ya han expresado su enojo, creyendo que Google estaba abusando de su posición.

Uno de ellos, un desarrollador de aplicaciones, incluso se sorprendió al ver que KDE Connect se eliminó mientras su aplicación, que hacía casi lo mismo y pedía los mismos permisos, todavía estaba en Google Play.

Finalmente Albert Vaca Cintora dijo que ya estará disponible una versión de KDE Connect en Play Store sin la función de SMS. Quienes quieran la aplicación completa todavía pueden descargarla desde F-Droid.

Para mejorar las cosas, la consola de GooglePlay me envía un error interno. No puedo descargar la versión sin soporte de SMS. Mientras tanto, los nuevos usuarios no pueden descargar KDE Connect. Buen trabajo de google. Dijo Albert Vaca Cintora