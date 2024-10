Mucho de lo que se hace con un PC es escribir. Sí, también se juega y se disfruta de contenido en streaming, pero lo he dicho bien: mucho. Un servidor, por ejemplo, es alguien que tiene que generar contenido de texto y compartirlo con la comunidad, y a veces echo en falta algunos símbolos. Es cierto que desde el PC se puede crear cualquiera de ellos, pero KCharSelect es una aplicación que puede facilitarnos las cosas.

Para explicarlo con un ejemplo, el símbolo ±. Si no lo conocéis, es el símbolo de «más o menos» o «más/menos», y se puede usar para indicar algo cercano. Cuando yo sé algo cierto, puedo usar «<» o «>» para indicar que las versiones superiores o inferiores a una en concreto llegan o no llegan a algo. En el caso de no estar seguro, preferir no buscar información o sencillamente por ser aproximado, el símbolo a usar sería ese ±.

KCharSelect, así funciona

KCharSelect es una aplicación de KDE cuyo uso no tiene ningún misterio. Quizá el mayor misterio sea conocer su existencia. Una vez abierto veremos algo como lo de la captura que encabeza este artículo.

En la caja de texto realizaremos búsquedas. El problema es que los símbolos suelen tener un nombre en inglés, y mientras no añadan traducción al español, hay que buscar en el idioma de Shakespeare. Para encontrar el símbolo de más o menos hay que empezar escribiendo «plus» y darle a enter.

Las flechas de navegación izquierda/derecha nos moverán por el historial de búsqueda. Se guardarán en este historial las búsquedas realizadas, es decir, lo que hayamos escrito y luego dado a enter.

Luego tenemos dos menús desplegables con los que podremos elegir el tipo de símbolo. Al elegir una combinación, nos aparecerán todas las coincidencias.

En la sección de la izquierda aparecerán las coincidencias, y en la derecha algo de información. Por ejemplo, su código unicode.

En la parte inferior hay una caja de texto y un botón para copiar. Esto puede ser útil si queremos crear una cadena con varios códigos. Si sólo necesitamos uno, podemos seleccionarlo y copiarlo con Ctrl+C o desde el menú.

Desde el menú «Marcadores», se pueden guardar búsquedas o símbolos.

Queda mejor en entornos KDE, en donde sólo suele ser necesaria la instalación de un paquete.

Alternativas

KCharSelect viene muy bien para encontrar cualquier símbolo o crear cadenas con ellos, pero no es la única solución. Otra pasa por hacer lo que he hecho yo hasta ahora, que ha sido buscar en Internet. Por ejemplo, además de ese más/menos, para poder escribir el símbolo de la libra. Desde Linux, por lo menos en mi teclado, se puede escribir con AltGr + Shift + 3, pero hay que acordarse. Como no suelo usarlo nunca, una búsqueda suele ayudarme.

El símbolo más/menos no suele estar en los teclados, o no tan accesible y en Linux. Otra manera de escribirlo sería tirando de su código unicode, ese que podemos ver desde KCharSelect. El código es el U+00B1, y para poder introducir esa combinación hay que pulsar y mantener Ctrl + Shift, pulsamos la letra U, con lo que veremos que aparece una u subrayada, luego pulsamos 00B1 y soltamos Ctrl + Shift. El símbolo aparecerá.

Aunque buscar en Internet es una solución válida, el uso de KCharSelect facilita las cosas, en parte porque no requiere conexión. Ahora bien, cuando se vaya a usar mucho un símbolo, lo mejor es tirar de memoria y escribirlo directamente desde el teclado. Si no paramos de escribirlo por necesidad, terminaremos por aprenderlos y nos saldrán con naturalidad, tal y como hacen los usuarios chinos.

Instalación de KCharSelect