KaOS Linux lleva años siendo una de esas distribuciones que, sin hacer demasiado ruido, se ha ganado un hueco entre los usuarios que quieren un escritorio KDE fino, cuidado y siempre al día. Con la llegada de KaOS Linux 2025.11, la distro vuelve a ponerse al frente en cuanto a novedades de KDE Plasma, integración con Qt6 y actualizaciones del sistema base, así que si te gusta trastear con entornos modernos y pulidos, esta versión te va a sonar muy, pero que muy interesante.

En esta nueva ISO se consolidan muchos cambios que vienen cociéndose desde las ediciones anteriores (como las ramas 2025.01 y 2025.09), mientras se introducen mejoras clave en rendimiento, seguridad e infraestructura. Además, se mantiene la esencia de KaOS: distribución independiente, solo 64 bits, modelo rolling release y obsesión sana por ofrecer la mejor experiencia posible con KDE Plasma y el ecosistema Qt.

Novedades centrales que hereda KaOS Linux 2025.11

Aunque la numeración concreta 2025.11 corresponde a la ISO más reciente, la base técnica y las decisiones de diseño vienen de ese trabajo continuado en las versiones anteriores. En KaOS 2025.11 volvemos a encontrar un sistema muy pulido, que integra un kernel Linux moderno, la rama estable más avanzada de KDE Plasma 6 y una colección actualizada de paquetes clave para el día a día.

En la rama 2025.01, por ejemplo, la distro apostó por el kernel Linux 6.12 LTS, lo que proporciona una base muy sólida y con soporte a largo plazo para una gran cantidad de hardware. Ya en 2025.09 se dio el salto a Linux 6.16, mejorando aún más la compatibilidad con dispositivos recientes y ajustando el rendimiento general del sistema. La edición 2025.11 sigue esa línea, ofreciendo un kernel de la serie 6.x cuidadosamente testeado en el contexto de KaOS.

En el plano del escritorio, KaOS venía ya incorporando KDE Plasma 6.2.5 como entorno principal, acompañado de KDE Gear 24.12.1 y KDE Frameworks 6.10 en 2025.01. Posteriormente, con 2025.09 se dio otro salto a Plasma 6.4.5, Gear 25.08.1 y Frameworks 6.18, todo ello sobre Qt 6.9.2, reforzando la integración gráfica, el soporte Wayland y la consistencia en todo el escritorio.

El equipo de KDE también ha ido puliendo su entorno con lanzamientos de mantenimiento como KDE Plasma 6.2.5, que llegó como la quinta y última actualización de la serie 6.2, centrada casi por completo en corrección de fallos. Esta versión solucionó, entre otras cosas, un cuelgue de la Configuración del sistema al conectar un ratón mientras se tenía abierta la página de ajustes del mouse, diversos problemas recientes de Powerdevil y un error molesto que dejaba la pantalla de bloqueo totalmente negra en sesiones X11.

KaOS Linux 2025.11 introduce mejoras finas en Plasma 6.2.5 y 6.4.5

El trabajo de pulido en KDE Plasma 6.2.5 fue bastante profundo. Además del error de la pantalla de bloqueo en negro, se solucionó un fallo de KWin —el gestor de ventanas y compositor de KDE— que podía aparecer tras quedarse sin descriptores de archivo usando ciertos drivers de GPU que no eran de Intel, así como un bug que hacía que el texto de marcador de posición y el texto escrito se superpusieran en el campo de búsqueda de KRunner.

También se corrigió un comportamiento extraño en las notificaciones, que en algunos casos acababan colocándose en posiciones incorrectas después de arrastrar un widget del escritorio por primera vez. Otro problema resuelto fue el de una pantalla en negro al mover el puntero justo en el momento en que el sistema estaba a punto de bloquearse, algo que podía resultar bastante confuso para el usuario.

En la parte de aplicaciones, Plasma Discover recibió correcciones visuales para evitar que elementos de la interfaz se montasen unos sobre otros en la página de actualizaciones cuando se desplegaban ciertas listas. También se arregló un fallo con el menú de aplicación que aparecía en una posición equivocada al abrirlo desde la barra de título de la ventana bajo Qt 6.8.

Los desarrolladores introdujeron además mejoras muy prácticas: se ajustó la configuración de “Keep alive persistente” al usar VPN WireGuard, se mejoró la captura de ventanas concretas con Spectacle y OBS Studio en pantallas con escalado, se afinó la visualización de metadatos de los fondos “imagen del día de Bing”, y se optimó el pegado de imágenes desde notificaciones Plasma en aplicaciones aisladas mediante portales.

Todo esto se acompañó de una gran reducción del uso de CPU en la aplicación Plasma System Monitor antes de abrir la página de Historial, mayor robustez de KWin frente a metadatos HDR defectuosos que envían algunas aplicaciones y un comportamiento más resistente frente a widgets con errores que antes podían provocar cierres inesperados del shell.

Con la serie Plasma 6.4.5, utilizada en KaOS 2025.09 y heredada como base tecnológica en 2025.11, el foco ha estado en aportar una experiencia todavía más estable y fluida, con mejor gestión energética, optimizaciones de Wayland y una interfaz más reactiva. Las suites KDE Gear y Frameworks también han ido incorporando mejoras visuales, nuevas APIs y soporte multimedia y gráfico más moderno.

Actualizaciones clave del sistema en KaOS Linux 2025.01

KaOS Linux 2025.01 supuso un gran paso en cuanto a componentes base. Además del kernel 6.12 LTS y Plasma 6.2.5, se actualizaron muchos paquetes esenciales, reforzando la seguridad y el rendimiento global del sistema.

Entre las actualizaciones destacadas se encuentran Mesa 24.3.4, que mejora el soporte gráfico para GPUs modernas; systemd 253.30 para la gestión de servicios y arranque; y fwupd 2.0.4 para las actualizaciones de firmware, algo cada vez más relevante en portátiles y hardware reciente.

También se incluyeron versiones recientes de SQLite 3.48.0, el popular motor de base de datos ligera; Rsync 3.4.1 para sincronización y copias de seguridad; Dbus 1.16.0 para la comunicación entre procesos; y LLVM/Clang 19.1.7, clave para desarrolladores que compilan proyectos modernos.

En el terreno del almacenamiento, KaOS 2025.01 apostó por OpenZFS 2.3 como una opción avanzada de sistema de archivos; mientras que en multimedia se incluyeron FFmpeg 7.1 y GStreamer 1.24.11, garantizando soporte actualizado para multitud de códecs de audio y vídeo. En el ámbito de la seguridad, la presencia de OpenSSL 3.4 asegura cifrados actuales y soporte para protocolos modernos.

Zen Browser y el ecosistema Qt6 en expansión

Una de las novedades que más llamó la atención en el ciclo 2025.01 fue la llegada de Zen Browser, un navegador web basado en Firefox que incorpora ajustes y funciones modernas pensadas para mejorar la experiencia diaria de navegación. Se integra bien con el escritorio Plasma, respetando temáticas y fuentes, y se beneficia del enfoque de KaOS en ofrecer software bien escogido.

De forma paralela, cada vez más aplicaciones se han ido migrando a Qt6 y KDE Frameworks 6, algo que se consolida en la ISO 2025.11. Entre las aplicaciones adaptadas destacan Krusader (gestor de archivos avanzado con doble panel), KStars (astronomía), KMyMoney y Skrooge (gestión de finanzas personales), Mixxx (mezclador para DJs), Photoflare (edición de imágenes) o Liquidshell como shell alternativo.

Esta migración a Qt6 no es solo cambio de versión por capricho: aporta mejoras en rendimiento, compatibilidad con pantallas HiDPI, soporte Wayland más sólido y una base de código más preparada para el futuro. Para el usuario final se traduce en aplicaciones más fluidas, con menos glitches visuales y mejor integración con el resto del sistema.

KaOS Linux 2025.09: base tecnológica que impulsa 2025.11

La instantánea KaOS Linux 2025.09 fue clave porque consolidó una pila de software tremendamente moderna. Esta ISO incorporó el kernel Linux 6.16, KDE Plasma 6.4.5, KDE Gear 25.08.1 y KDE Frameworks 6.18 sobre Qt 6.9.2, ofreciendo un entorno KDE muy pulido, rápido y elegante.

En esta edición se reforzó todavía más la idea de “experiencia KDE pura”, con un escritorio Plasma que aporta más estabilidad, mejor uso energético y una interfaz más fluida. Wayland recibió mejoras constantes, la integración entre aplicaciones se volvió más homogénea y se cuidaron los pequeños detalles visuales para que todo tenga una coherencia estética muy marcada.

KaOS 2025.09 también trajo nuevas aplicaciones de serie que dan más juego al usuario creativo. Entre ellas, Typst, un sistema de maquetación moderno basado en marcado, muy útil para documentación técnica; Plasma Bigscreen, una interfaz de usuario adaptada a televisores y pantallas grandes; y Hydrogen, un secuenciador y sintetizador de batería orientado a producción musical basada en patrones.

Debajo del capó, esta versión actualizó componentes como Mesa 25.2.3, PipeWire 1.4.8 (audio y vídeo de baja latencia), systemd 254.27, GStreamer 1.26.6, GNU Bash 5.3, OpenSSL 3.5.3, Git 2.51, OpenZFS 2.3.4, OpenCV 4.12.0, Protobuf 32.1, Poppler 25.09.0 y libxml2 2.14.6. Todo ello asegura compatibilidad con tecnologías multimedia recientes, librerías gráficas modernas y herramientas de desarrollo avanzadas.

Mejoras de seguridad y diseño en el instalador Calamares

El instalador gráfico Calamares es uno de los puntos fuertes de KaOS, ya que facilita enormemente la instalación incluso a usuarios con poca experiencia. En las versiones recientes se han introducido mejoras específicas de seguridad relacionadas con su comportamiento durante el proceso de instalación.

Hasta hace poco, desde la pantalla de bienvenida de Calamares se abría un navegador web como superusuario (root) para mostrar información adicional sobre la distribución. Esto, aunque práctico, implicaba un riesgo claro de seguridad, ya que ejecutar un navegador con privilegios de root nunca es buena idea.

Para corregir esta situación, los desarrolladores de KaOS sustituyeron esa función por un panel QML Drawer integrado en el propio instalador, que muestra la información dentro de la interfaz de Calamares sin necesidad de abrir un navegador externo con permisos elevados. Es un cambio aparentemente pequeño, pero que encaja muy bien con la obsesión de la distro por cuidar detalles técnicos que otras veces pasan desapercibidos.

Repositorios curados, KCP y salto total a infraestructura abierta

Uno de los rasgos más distintivos de KaOS es su política de repositorios muy curados. En lugar de abarrotar los repos con múltiples variantes de las mismas aplicaciones, la distro suele apostar por un enfoque de “un paquete por tarea”, reduciendo bloatware y posibles conflictos de dependencias.

Para ampliar el software disponible sin romper esa filosofía existe KCP (KaOS Community Packages), un sistema similar a AUR de Arch donde la comunidad mantiene recetas de paquetes no incluidos en el repositorio oficial. Los usuarios pueden compilar fácilmente estas aplicaciones siguiendo la línea habitual del ecosistema Pacman.

En las versiones más recientes, el proyecto ha dado un paso muy importante al migrar el código fuente de KCP y otros componentes a Codeberg, abandonando definitivamente servicios de git cerrados. Con esto, KaOS completa una transición hacia una infraestructura totalmente abierta y alineada con el software libre, reforzando su compromiso con la transparencia en el desarrollo.

Experiencia de uso: instalación, escritorio y gestión de paquetes

La instalación de KaOS es bastante directa gracias a Calamares. El asistente guía al usuario por la elección de idioma, teclado, zona horaria, particionado (tanto automático como manual), usuarios y contraseñas. Para quien haya instalado otras distros modernas, el proceso resultará muy familiar y rápido.

Una vez que el sistema arranca, el usuario se encuentra con un escritorio KDE Plasma muy limpio y ligero, sin exceso de aplicaciones preinstaladas y con una apariencia cuidada. Los temas por defecto combinan estética moderna con buena legibilidad, aunque al tratarse de Plasma, la capacidad de personalización es enorme: widgets, paneles, atajos, efectos, temas globales, iconos y mucho más.

La gestión de software se realiza principalmente mediante Pacman (en consola) y Octopi como interfaz gráfica. Octopi permite buscar, instalar, actualizar y eliminar paquetes de forma sencilla, además de mostrar información de dependencias y versiones. Para quien venga de otras distros, la experiencia es bastante ágil y estable.

Gracias al modelo rolling release, los usuarios actuales de KaOS no tienen que reinstalar cuando sale una nueva ISO como la 2025.11. Basta con mantener el sistema al día usando el clásico comando sudo pacman -Syu para sincronizar repositorios y actualizar todos los paquetes instalados. De esta manera, la ISO nueva sirve principalmente para instalaciones desde cero o para probar la distro en modo live.

¿Para quién tiene sentido KaOS Linux en 2025.11?

KaOS no pretende ser una distro universal para todo el mundo, y precisamente ahí reside gran parte de su encanto. Está pensada para usuarios que valoran un entorno KDE Plasma muy integrado, moderno y rápido, y que no necesitan docenas de escritorios diferentes ni toneladas de software preinstalado.

Es una opción especialmente recomendable para amantes de KDE Plasma, desarrolladores que trabajan a diario con Qt y KDE Frameworks, usuarios que quieren un sistema rolling release pero con repositorios cuidadosamente filtrados, y personas con hardware relativamente reciente que quieran sacarle partido a las últimas versiones del kernel y la pila gráfica.

En el lado de las consideraciones, hay que tener en cuenta que la apuesta por el ecosistema Qt/KDE implica que algunas aplicaciones GTK muy populares podrían no estar en los repos oficiales. Se pueden usar sin problema vía Flatpak o similares, pero la filosofía de la distro es mantener el sistema base lo más coherente posible con Qt.

Por otro lado, aunque la instalación es sencilla, el enfoque de KaOS puede resultar algo menos “masticado” que en distros muy orientadas a principiantes como Ubuntu o Linux Mint. Aun así, la comunidad y la documentación cubren bien los casos típicos y el modelo rolling hace que, una vez instalado, el mantenimiento sea bastante simple.

Con la llegada de KaOS Linux 2025.11, la distribución confirma una vez más su apuesta por un ecosistema muy concreto: KDE Plasma 6 pulido hasta el detalle, Qt6 como base tecnológica, un kernel Linux moderno y paquetes esenciales actualizados con mimo. A esto se suma la integración de navegadores como Zen Browser, la migración de numerosas aplicaciones a Qt6, mejoras de seguridad en Calamares y una infraestructura de desarrollo plenamente abierta. Todo ello convierte a KaOS en una opción muy atractiva para quienes quieren un escritorio KDE puro, rápido y coherente, sin perder de vista la estabilidad y el cuidado técnico que solo se consigue cuando se sabe exactamente a qué nicho se quiere servir.