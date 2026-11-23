KaOS 2026.11 supone un cambio de rumbo para esta distribución Linux: ha retirado KDE Plasma de sus repositorios y ha colocado en su lugar el gestor de ventanas Niri junto con el shell Noctalia. El movimiento llega con el lanzamiento de Plasma 6.8 y supone cerrar 13 años de colaboración con KDE, tal como había anunciado el equipo meses antes.

El cambio no es solo cosmético. KaOS considera que la dependencia de Plasma respecto a systemd es un motivo para buscar un escritorio que encaje con su dirección técnica. La versión 2026.11 elimina el paquete del escritorio Plasma, aunque conserva piezas necesarias para que las aplicaciones de KDE sigan funcionando.

Qué cambia en KaOS 2026.11 con la salida de KDE Plasma

La retirada de Plasma de los repositorios llega después de un proceso gradual. En versiones anteriores, KaOS ya había dejado de usar Plasma como escritorio predeterminado, pero todavía permitía instalarlo desde sus repositorios. Plasma 6.7 fue la última versión disponible por esa vía; con la llegada de Plasma 6.8, el equipo ha completado la transición.

El reemplazo elegido es una combinación de Niri y Noctalia. Niri organiza las ventanas en una franja desplazable, un modelo de mosaico que ordena las aplicaciones de forma continua. Noctalia aporta el shell de escritorio alrededor de ese gestor de ventanas, de modo que el usuario tiene un entorno completo con una lógica distinta a la de Plasma.

Por qué KaOS abandona Plasma y systemd

La decisión se enmarca en una tensión más amplia del ecosistema Linux alrededor de systemd. Muchas distribuciones y componentes de escritorio dependen de systemd para la inicialización del sistema, la gestión de servicios y otras funciones básicas. KaOS trata esa dependencia como un motivo para alejarse de Plasma y escoger software que se ajuste a su dirección técnica.

Para los usuarios, el asunto tiene una lectura práctica: un entorno de escritorio condiciona la integración de aplicaciones, la gestión de sesiones y el comportamiento del sistema. Cuando ese entorno depende de una capa concreta, las distribuciones que evitan esa capa tienen menos opciones. El cambio en KaOS muestra ese efecto de bloqueo del ecosistema y explica por qué la distribución ha preferido reorganizar su escritorio.

¿Qué pasa con las aplicaciones KDE y Qt5 en KaOS 2026.11?

Aunque Plasma desaparece como escritorio, KaOS no rompe sin más con las aplicaciones de KDE. El equipo ha mantenido partes de Plasma 6.8 que esas aplicaciones necesitan, incluida libplasma, para que puedan ejecutarse sin el escritorio completo. El equipo de KaOS lo resumió así: «Ahora que Plasma 6.8 está lanzado, el escritorio Plasma se elimina de los repositorios de KaOS. Las partes de Plasma 6.8 que necesitan las aplicaciones de KDE, como libplasma, siguen incluidas».

La versión también elimina Qt5. El kit de herramientas llegó al final de su vida útil hace casi cuatro años, y el equipo esperó hasta que las últimas aplicaciones importantes que lo requerían migraran a Qt6. Qt5 puede retirarse ahora porque ese paso previo ya se ha completado, según la explicación del equipo de KaOS.

¿A quién afecta el cambio de KaOS 2026.11 y qué debe tener en cuenta?

El cambio afecta a quienes usan KaOS como sistema principal, instalan la versión 2026.11 o mantienen aplicaciones KDE en la distribución. La retirada de Plasma de los repositorios implica que Plasma 6.7 deja de ser una opción disponible para nuevas instalaciones desde esas fuentes, mientras que Niri y Noctalia pasan a definir la experiencia de escritorio.

Para preparar el salto, conviene revisar estos puntos:

Las aplicaciones de KDE pueden seguir funcionando gracias a partes de Plasma 6.8, como libplasma.

Qt5 ya no forma parte de KaOS 2026.11; el equipo esperó a que las últimas aplicaciones importantes migraran a Qt6 antes de retirarlo.

El flujo de ventanas cambia: Niri usa una franja desplazable y Noctalia proporciona el shell del escritorio.

Plasma 6.7 fue la última versión de Plasma en los repositorios; con Plasma 6.8 se consuma su retirada.

La decisión se anunció meses antes y se ha ejecutado tras la publicación de Plasma 6.8. KaOS cierra así una etapa de 13 años con KDE y abre su escritorio a Niri y Noctalia, manteniendo un puente para las aplicaciones KDE que necesitan librerías de Plasma. El resultado es una distribución que cambia de base visible sin renunciar a parte del software que sus usuarios podían tener instalado.