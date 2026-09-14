KaOS 2026.09 ya está disponible como ISO estable, publicada el 12 de septiembre de 2026. Esta versión confirma un giro radical en la estrategia del proyecto: se abandona progresivamente systemd y Plasma como escritorio principal, y se apuesta por una arquitectura más ligera y centrada en Wayland. La distribución, que no está basada en Arch aunque use Pacman, presenta una reconstrucción masiva de aproximadamente el 70% de sus paquetes durante los dos últimos meses, con una toolchain renovada y una integración cuidada.

La segunda imagen estable completamente basada en Dinit incluye Noctalia 5.1.0, Niri 26.04, Linux 7.1.13, Mesa 26.2.2 y Dinit 0.22.1. El proyecto indica que ahora usa Dinit, turnstile y seatd para el inicio del sistema y la gestión de sesiones, reduciendo la dependencia de systemd a componentes como udev y tmpfiles. Además, el bootloader Limine se convierte en la opción predeterminada, dejando atrás systemd-boot, y Calamares ya funciona en una sesión Wayland pura.

Noctalia 5.1: el nuevo centro visual del escritorio en KaOS 2026.09

Noctalia se consolida como una shell nativa para Wayland, construida directamente sobre Wayland y OpenGL ES. La versión 5.1 añade un editor de capturas por región con anotaciones, soporte celular mediante ModemManager, interruptor de datos móviles, visualización de señal y tarjetas de configuración plegables con accesos rápidos. También se ha mejorado el soporte para WPA2/WPA3 Enterprise con formulario de credenciales en el centro de control, así como el flujo de capturas, el reescaneo manual de monitores DDC/DisplayPort y la corrección del bloqueo durante autenticación PAM. Todo ello refuerza la idea de que Noctalia deja de ser un experimento y se convierte en un componente central de la experiencia KaOS.

El ecosistema de plugins crece y la shell madura, pero el proyecto no esconde que el camino no está exento de desafíos. Polkit todavía no está completamente portado a Turnstile/seatd, lo que puede afectar a algunas opciones de elevación de privilegios. A pesar de ello, la dirección es clara: Noctalia y Niri son el futuro, y Plasma queda relegado a un segundo plano.

Linux 7.1.13: la anomalía temporal de esta ISO

El kernel incluido en KaOS 2026.09 es Linux 7.1.13, una versión que ya ha alcanzado su fin de vida útil. La serie 7.1 fue declarada EOL el 2 de septiembre de 2026, apenas unos días antes del lanzamiento de esta ISO. Esto no convierte al sistema en inseguro, y en una distribución rolling release el kernel puede actualizarse fácilmente a través de los repositorios. Sin embargo, es una discrepancia temporal que llama la atención: una distribución que ha renovado su toolchain y ha reconstruido gran parte de su stack llega con un kernel que ya no tiene soporte upstream. El salto a Linux 7.2 será previsiblemente uno de los próximos pasos técnicos más inmediatos.

El resto del stack gráfico y de sistema sí está a la última. Mesa 26.2.2 aporta mejoras para GPUs AMD, Intel, Vulkan y OpenGL, y se han actualizado componentes como GCC 15.3, Glibc 2.43, Binutils 2.46.1, Nettle 4.0, Ruby 4.0, MariaDB 12.3.3, Poppler 26.09.0, GStreamer 1.28, PipeWire 1.6.8, ZFS 2.4.4, CMake 4.4, OpenSSH 10.5, Rust 1.98 y Elogind 257.16.

Plasma 6.7: la última serie que verás en KaOS

KaOS anuncia que Plasma 6.7 será la última serie de Plasma disponible en sus repositorios. Cuando el proyecto avance a Plasma 6.8, este será retirado. Esto no significa que KaOS abandone Qt: la distribución sigue siendo una apuesta firme por Qt y por aplicaciones KDE, pero el shell de escritorio se mueve hacia una arquitectura Wayland-first y más ligera. La ISO continúa libre de GTK en su instalación base, aunque se ofrecen algunas aplicaciones GTK conocidas en los repositorios, como Firefox, Chrome, GIMP o Inkscape, cuando no existe una alternativa Qt equivalente con el mismo nivel de madurez.

La decisión de retirar Plasma es técnica y filosófica. KaOS nació como una distribución muy centrada en KDE, pero la nueva dirección apuesta por un escritorio propio, más moderno y con menos dependencias. Los usuarios que quieran seguir usando Plasma deberán buscar otras distribuciones, mientras que los que estén interesados en probar algo diferente encontrarán en KaOS una experiencia coherente y bien integrada.

Calamares, opciones de instalación y problemas conocidos de KaOS 2026.09

Calamares ya está preparado para ejecutarse en un sistema Wayland puro, con cambios en los módulos QML para permitir entrada de texto durante la creación de usuario. El particionado automático permite usar sistemas de archivos como XFS, EXT4, BTRFS o ZFS, con XFS con CRC y finobt como sistema predeterminado. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias limitaciones: la instalación sobre RAID no está disponible, XFS no es opción en instalaciones BIOS porque GRUB falla con el XFS más reciente, y VirtualBox requiere activar la aceleración 3D y usar VMSVGA como controlador de pantalla para que Wayland funcione. KaOS también advierte de que no se debe usar Ventoy, Rufus ni Unetbootin para crear medios USB de instalación.

La ISO incluye NetworkManager 1.58, Xorg-Server 21.1.24, Kmod 34.2, controladores Nvidia no libres de la serie 610 y un kernel linux-next 7.1 disponible en repositorios. Falkon es el navegador web Qt predeterminado, junto con Calligra 26.08, Elisa y otras aplicaciones KDE/Qt. Pacman 7.0.0 y Octopi 0.18.0 se encargan de la gestión de paquetes, con repositorios que se mantienen deliberadamente limitados a unos 2100-2200 paquetes para priorizar la integración sobre la cantidad.

Con esta nueva ISO, KaOS demuestra que todavía hay espacio para distribuciones Linux con criterio propio, aunque el camino tenga costes. La coherencia interna, la reducción de dependencias y la apuesta por un escritorio moderno y ligero son virtudes que se pagan con una menor variedad de software y con la necesidad de adaptarse a nuevos flujos de trabajo. Para quienes busquen ver hacia dónde puede evolucionar el escritorio Linux, KaOS 2026.09 es una referencia obligada.