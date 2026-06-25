La comunidad de usuarios avanzados de Linux se ha llevado una sorpresa importante con el lanzamiento de la nueva imagen estable de KaOS 2026.06. Esta distribución, que siempre ha ido por libre al no basarse en gigantes como Debian o Arch, ha decidido dar un paso de gigante en su hoja de ruta técnica. Con la llegada de KaOS 2026.06, el proyecto rompe con lo establecido y se desmarca de la mayoría de sistemas actuales, adoptando Dinit como su nuevo sistema de inicio principal en lugar del omnipresente systemd. No es un cambio que se vea todos los días, y menos en una versión que se considera madura para el uso general.

Este movimiento no es simplemente un capricho estético, sino una apuesta por una arquitectura más ligera y modular que se apoya en herramientas como Turnstile y seatd para gestionar las sesiones del usuario. Aunque todavía quedan algunos rastros de systemd para tareas muy específicas como el manejo de dispositivos mediante udev, la intención es clara: simplificar las tripas del sistema. Para quienes ya tengan el sistema instalado en sus equipos, la buena noticia es que no hace falta formatear de cero; la propia gestión de paquetes se encargará de avisar sobre la sustitución de los componentes antiguos al realizar una actualización rutinaria.

Adiós al protagonismo de KDE Plasma en KaOS 2026.06

Otra de las grandes novedades que trae esta ISO es el cambio de aires en lo que vemos en pantalla. Durante años, esta distro ha sido la casa de KDE, pero en esta entrega han decidido que el escritorio por defecto pase a ser una combinación de Niri y la shell Noctalia. Es una apuesta valiente que busca ofrecer una experiencia fluida bajo el protocolo Wayland, manteniendo eso sí la esencia del proyecto: el uso intensivo de las librerías Qt. Aunque para los nostálgicos todavía es posible tirar de Plasma 6.7 desde los repositorios, los desarrolladores ya han avisado de que esta será la última serie que soporten antes de centrarse totalmente en su nueva interfaz.

Si echamos un ojo a lo que hay bajo el capó, vemos que no se han andado con chiquitas. El sistema viene con el Kernel Linux 7.0.13 de serie, lo que garantiza soporte para hardware de última hornada, acompañado por la versión 6.11 de Qt. También se ha jubilado el cargador de arranque que usaban habitualmente para dar paso a Limine, que se convierte en el estándar para las nuevas instalaciones. El instalador Calamares también ha recibido su ración de mimos, permitiendo ahora trabajar de forma nativa en entornos puros de Wayland, algo que facilita mucho las cosas a la hora de configurar el equipo por primera vez sin errores gráficos extraños.

Un motor actualizado con lo último del software libre

A pesar de todo este despliegue técnico, hay que tener un poco de ojo si piensas probarlo en entornos virtuales o configuraciones de disco complejas. Se ha confirmado que VirtualBox requiere activar la aceleración 3D y usar el controlador VMSVGA para que el escritorio no se quede colgado al arrancar. Además, si eres de los que prefiere usar sistemas de archivos XFS en instalaciones de tipo BIOS, te tocará esperar o elegir otra opción, ya que existen incompatibilidades conocidas con el gestor GRUB en este escenario concreto. Tampoco está disponible por ahora la instalación sobre matrices RAID, un detalle a tener en cuenta si tienes un servidor o una estación de trabajo con esta configuración.

Esta nueva entrega de la distribución independiente demuestra que todavía hay hueco para la experimentación en el ecosistema Linux europeo, alejándose de los caminos más trillados para ofrecer algo verdaderamente distinto. Al centrarse en un catálogo de software muy seleccionado y optimizado para 64 bits, el rendimiento que se percibe es muy ágil, aunque exija un poco más de conocimientos técnicos para ponerlo todo a punto, especialmente en temas como la configuración de redes privadas virtuales que aún dependen bastante de la consola. El camino trazado por el equipo de desarrollo pone el foco en la coherencia técnica por encima de la popularidad de sus componentes, consolidando una plataforma sólida para quienes buscan salir de la monotonía de las distros convencionales.