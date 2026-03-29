KaOS 2026.03 ya está disponible como la nueva actualización de esta distribución independiente de GNU/Linux, que continúa evolucionando con cambios profundos en su arquitectura interna. La nueva versión llega con el kernel Linux 6.19 y forma parte del proceso iniciado en versiones recientes para reducir progresivamente la dependencia de componentes ligados a systemd.

La distribución mantiene su enfoque en ofrecer un sistema moderno, optimizado y relativamente compacto, con software actualizado y un entorno gráfico basado en tecnologías recientes. Además, el proyecto sigue apostando por cambios estructurales que afectan al arranque del sistema y al entorno de escritorio, consolidando la transición iniciada en versiones anteriores.

KaOS continúa eliminando componentes vinculados a systemd

Uno de los cambios más importantes de esta versión es la eliminación de más elementos relacionados con systemd. Los desarrolladores han retirado el cargador de arranque systemd-boot, sustituyéndolo por Limine como alternativa para gestionar el arranque del sistema.

Otro cambio relevante es la eliminación de mkinitcpio, la herramienta utilizada tradicionalmente para generar el initramfs. En su lugar, el sistema adopta Dracut, una solución más flexible utilizada también en otras distribuciones modernas. Con estas decisiones, el proyecto continúa avanzando hacia un sistema con menos dependencias de componentes específicos del ecosistema systemd.

Esta estrategia forma parte de una transición más amplia iniciada recientemente por KaOS. En versiones anteriores, la distribución ya había comenzado a replantear varios elementos de su base tecnológica para reducir el peso de determinadas piezas del sistema y explorar alternativas más modulares.

KaOS 2026.03 introduce nuevo entorno basado en Niri y Noctalia

Otra de las novedades destacadas es la consolidación del nuevo entorno gráfico basado en el compositor Wayland Niri junto con la shell Noctalia. Esta combinación reemplaza al histórico escritorio KDE Plasma que KaOS utilizó durante más de una década.

En esta versión se incluyen Niri 25.11 y Noctalia 4.7, junto con mejoras en la integración del entorno y del sistema gráfico moderno basado en Wayland. Este cambio pretende ofrecer una experiencia más ligera y adaptada a un flujo de trabajo basado en mosaicos desplazables.

Base actualizada con Linux 6.19

En el apartado técnico, KaOS 2026.03 incorpora el kernel Linux 6.19, una versión reciente del núcleo que introduce mejoras en compatibilidad de hardware, controladores y rendimiento general del sistema.

Al integrar un kernel actualizado y software reciente, la distribución continúa con su modelo de desarrollo orientado a mantener un sistema moderno y bien optimizado, sin perder su enfoque en ofrecer una experiencia relativamente coherente y controlada.

En conjunto, esta nueva edición representa otro paso en la evolución de KaOS hacia una plataforma más independiente en sus componentes clave. Con cambios en el arranque, el sistema base y el entorno de escritorio, el proyecto sigue redefiniendo su identidad dentro del ecosistema de distribuciones GNU/Linux.