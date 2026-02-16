KaOS vuelve a dar de qué hablar con un KaOS 2026.02 que rompe por completo con lo que muchos daban por hecho sobre esta distribución. Lejos de ser una simple actualización rutinaria, este lanzamiento supone un paso valiente hacia una KaOS diferente, con un nuevo entorno gráfico por defecto y un replanteamiento profundo de su relación con systemd, todo ello sin abandonar su identidad como distro centrada en Qt.

En esta imagen ISO de febrero, ya no encontrarás KDE Plasma ni KWin preinstalados, algo impactante teniendo en cuenta que KaOS siempre se ha definido como una distribución exclusiva de KDE/Plasma. En su lugar, el sistema arranca directamente en una combinación basada en niri y Noctalia sobre Wayland, manteniendo la filosofía de apostar por tecnologías modernas, pero explorando a la vez alternativas que le permitan liberarse poco a poco de la dependencia de systemd.

KaOS 2026.02 y su cambio histórico: adiós Plasma en la ISO, hola Niri + Noctalia

La novedad más llamativa de este lanzamiento es que KaOS 2026.02 se distribuye con niri y Noctalia como entorno de escritorio por defecto. Niri actúa como compositor Wayland con diseño en mosaico desplazable (scrollable tiling), mientras que Noctalia proporciona una shell de escritorio minimalista que busca pasar desapercibida y no entorpecer el flujo de trabajo del usuario. Este tándem se complementa con Quickshell, una herramienta flexible para crear shells de escritorio basadas en QtQuick para Wayland, que ayuda a dar coherencia visual y funcional al conjunto.

Aunque la ISO ya no incluye Plasma, el escritorio KDE Plasma 6 sigue estando completamente disponible en los repositorios. Es decir, la distribución no ha “abandonado” Plasma como tal, sino que está utilizando esta imagen para hacer pruebas a gran escala y medir la reacción de la comunidad ante un giro que persigue un objetivo muy concreto: explorar la viabilidad de alejarse de systemd sin renunciar al enfoque Qt que define a KaOS desde sus inicios.

Este cambio no se presenta como definitivo. El equipo deja claro que esta ISO se concibe como un experimento importante para valorar alternativas, tanto a Plasma como a systemd. Si la transición a otro sistema de inicio, como Dinit, termina siendo viable, KaOS se reservaría así la posibilidad de evolucionar sin quedar atada a las exigencias crecientes de Plasma, que cada vez depende más de systemd y pronto lo requerirá de forma ineludible.

Motivación del cambio: escapar de la dependencia de systemd

El giro hacia niri y Noctalia no surge de un simple capricho. El equipo de KaOS lleva tiempo estudiando opciones para sustituir systemd como sistema de inicio, y Dinit aparece como una de las posibilidades sobre la mesa. El problema es que Plasma, en su línea actual de desarrollo como KDE Plasma 6.4, se integra de forma muy profunda con systemd y tiende a dar por hecho su presencia, lo que dificulta experimentar con alternativas sin romper la experiencia de escritorio.

Con este lanzamiento, KaOS intenta comprobar hasta qué punto puede mantenerse fiel a su filosofía Qt centrándose en tecnologías como niri, Noctalia y Quickshell, todas ellas construidas sobre Qt 6, evitando dependencias fuertes de systemd. De momento, eso sí, la ISO sigue utilizando systemd en la sesión Live y en el entorno de arranque, pero la intención a medio plazo es valorar si una migración completa a otro init, como Dinit, es realista.

En este contexto, el uso de esta ISO como banco de pruebas resulta clave: permite que la comunidad experimente con un escritorio alternativo totalmente funcional, basado en Wayland, y que los desarrolladores reciban retroalimentación real sobre rendimiento, usabilidad, compatibilidad con hardware y madurez de las herramientas que lo acompañan.

Niri, Noctalia y Quickshell: el nuevo escritorio Wayland a partir de KaOS 2026.02

En esta versión de febrero, niri llega en su edición 25.11, actuando como compositor Wayland con un enfoque en el mosaico desplazable, ideal para quienes trabajan con múltiples ventanas y pantallas. Noctalia, por su parte, se incluye en su versión 4.4 y hace las veces de shell ligera, con una interfaz centrada en no molestar y dejar el máximo de espacio al contenido del usuario.

Para completar el conjunto, la ISO incorpora Quickshell 0.2.1, un toolkit muy flexible construido en QtQuick que permite diseñar componentes de shell, paneles y elementos de interfaz específicos para Wayland. Este trío está construido sobre Qt 6.10.2 en la parte más técnica de la ISO principal, lo que garantiza coherencia en el stack gráfico y una apuesta clara por las bibliotecas más recientes de Qt.

Además de estos pilares, se añaden utilidades complementarias que mejoran la experiencia diaria: cliphist para gestionar el portapapeles, seatd para la gestión de asientos en Wayland, ddcutil para controlar parámetros de monitores, pavucontrol-qt como panel gráfico para gestionar PulseAudio/PipeWire, qt6ct para afinar la apariencia de aplicaciones Qt6 y xwayland-satellite para facilitar la ejecución de programas X11 sobre Wayland. Todo ello apunta a un escritorio pulido, usable y coherente con la filosofía de KaOS.

Una distribución que sigue siendo 100 % Qt y sin GTK en la ISO

A pesar del giro en el escritorio por defecto, KaOS mantiene su rasgo diferenciador: sigue siendo una distro centrada en Qt y, en la ISO, evita incluir aplicaciones basadas en GTK. El conjunto de programas preinstalados sigue dependiendo de bibliotecas Qt y del ecosistema KDE, con herramientas como Falkon, Octopi, NeoChat, Calligra, LibreOffice (en su versión adaptada) y otras aplicaciones habituales en las ediciones recientes de KaOS.

En los repositorios, eso sí, se ponen a disposición aplicaciones GTK de uso masivo para quien las necesite, como Firefox, Chrome, Thunderbird, GIMP o Ardour, en versiones muy actuales. La idea es clara: la experiencia base se mantiene coherente y enfocada en Qt, pero el usuario no se ve limitado si precisa software popular que tradicionalmente llega empaquetado con GTK.

La combinación de escritorio Wayland moderno, aplicaciones Qt actualizadas y un sistema de paquetes basado en pacman convierte a KaOS en una rolling release muy especializada, pero suficientemente flexible para adaptarse a diferentes perfiles de usuario, desde quienes buscan un entorno muy minimalista hasta quienes necesitan un arsenal más completo de aplicaciones de productividad y multimedia.

Núcleo del sistema y versiones de los principales componentes

En el plano más técnico, esta edición de KaOS incorpora un conjunto de actualizaciones importantes en la base del sistema. Se incluye un toolchain moderno con GCC 15.2.1, Glibc 2.42 y Binutils 2.45.1, herramientas que garantizan que el sistema pueda compilar y ejecutar software actual con un rendimiento óptimo y con las últimas mejoras de seguridad.

Junto a ello, se actualizan librerías clave y middleware multimedia como OpenCV 4.12.0 para visión por ordenador, Poppler 26.02.0 para manejo de PDFs, GStreamer 1.28 para el procesamiento de flujos de audio y vídeo y PipeWire 1.4.9, que continúa consolidándose como pilar del apartado de sonido y captura multimedia en entornos Linux modernos.

En cuanto al núcleo, el kernel Linux pasa a la versión 6.18.10, mientras que en los repositorios se sigue el desarrollo de la rama Linux-next en torno a la serie 6.19, para quienes quieran ir todavía más al día. Se incluyen además Systemd 257.10 para las instalaciones ya en disco, ZFS 2.4.0, CMake 4.2, OpenSSH 10.2, Bash 5.3, Protobuf 33.5 y Mesa 25.3.5, todos ellos en versiones muy recientes, pensadas para ofrecer compatibilidad con hardware moderno y un buen soporte para gráficos, redes y desarrollo.

Una particularidad interesante está en la transición de systemd: la ISO como tal emplea systemd 255.22, ya que crear la imagen directamente sobre versiones más recientes dio problemas, pero tras instalar el sistema en disco, éste se actualiza para usar systemd 257.10. Se trata de un paso intermedio mientras se evalúa por completo la viabilidad de abandonar systemd más adelante, sin comprometer la estabilidad del sistema en el corto plazo.

Limine como nuevo cargador de arranque por defecto en KaOS 2026.02

Otra novedad destacada es que Limine pasa a ser el bootloader predeterminado en esta ISO. Hasta ahora, KaOS había confiado principalmente en systemd-boot en instalaciones UEFI, pero en este lanzamiento Limine toma el relevo por defecto. No obstante, Calamares sigue ofreciendo otras alternativas para instalaciones UEFI, de modo que el usuario que lo desee puede optar por distintas configuraciones durante el proceso de instalación.

Este cambio de cargador de arranque encaja con la idea general de ir reduciendo el peso de systemd en diferentes componentes del sistema. Al desligar el arranque de systemd-boot, KaOS gana margen de maniobra para experimentar con otras soluciones a nivel de init y de organización del arranque. En cualquier caso, las opciones de instalación permanecen flexibles, especialmente para quienes tengan equipos o configuraciones más peculiares.

Instalador Calamares mejorado y más seguro

El instalador gráfico Calamares también recibe ajustes importantes, especialmente centrados en la seguridad y en la usabilidad. Hasta ahora, la pantalla de bienvenida utilizaba un navegador web embebido, que corría con privilegios de root, para mostrar documentación adicional y enlaces de ayuda. Dado que lanzar un navegador con permisos de administrador nunca es lo ideal, se ha rediseñado este enfoque.

En la nueva ISO, la información extra se integra directamente mediante un Drawer QML dentro de la pantalla de bienvenida. Esto permite mostrar guías, explicaciones y enlaces sin necesidad de abrir un navegador completo bajo root, reduciendo riesgos potenciales y ofreciendo una experiencia más integrada con el resto del diseño en QML que caracteriza a las herramientas propias de KaOS.

En el apartado de particionado, la opción automática de Calamares permite escoger entre los sistemas de archivos más habituales sin tener que recurrir al modo manual: XFS, EXT4, Btrfs o ZFS están disponibles para instalaciones estándar. Es decir, el usuario puede elegir un sistema de archivos moderno y robusto sin complicarse, manteniendo la flexibilidad para quienes prefieren ajustes avanzados.

XFS con CRC y finobt como sistema de archivos por defecto

En las instalaciones típicas, KaOS opta por usar XFS como sistema de archivos predeterminado, concretamente con CRC y la opción finobt activadas. La habilitación de CRC permite una mejor detección de errores de hardware, ya que se pueden comprobar integridades de metadatos de forma más fiable, lo que reduce la probabilidad de corrupción silenciosa.

La activación de finobt, por otra parte, significa que el árbol B de inodos libres deja de indexar los inodos ya utilizados, mejorando así el rendimiento y la consistencia en la asignación de inodos a medida que el sistema de archivos envejece y se fragmenta con el uso. Esto se traduce en un comportamiento más predecible y en tiempos de respuesta más uniformes en discos con muchos años de vida.

Conviene tener en cuenta, sin embargo, algunas limitaciones: en instalaciones con BIOS tradicional, XFS no se puede usar como opción si se va a instalar GRUB, ya que el gestor de arranque falla con las versiones más recientes de XFS. En estos casos, es recomendable optar por otros sistemas como EXT4 para garantizar una instalación correcta.

KaOS 2026.02 introduce mejoras en sonido, inicio de sesión y registro de eventos

En el terreno multimedia, esta ISO introduce un nuevo backend de sonido para Phonon. Hasta ahora se utilizaba principalmente VLC como motor, pero al no existir aún un port completo a Qt6 del reproductor, se ha optado por cambiar a phonon-mpv como opción predeterminada. De este modo, KaOS asegura una cadena de audio plenamente preparada para Qt6, sin perder compatibilidad ni rendimiento.

El gestor de inicio de sesión SDDM también da un paso adelante, ya que la versión 0.20.0 permite ejecutar la sesión del display manager directamente en Wayland. Esto acerca a KaOS un poco más a un entorno puramente Wayland de principio a fin, reduciendo poco a poco la dependencia de X11 y alineándose con la apuesta global del proyecto por tecnologías más modernas y eficientes.

Otro punto donde se ha avanzado es la gestión de logs. Hasta ahora, obtener buenos registros pasaba por dominar comandos de journalctl en la terminal, algo poco amigable para muchos usuarios. Para simplificar este proceso, KaOS incluye ahora de serie Kjournald, una herramienta gráfica que permite visualizar los registros del sistema con una interfaz clara y numerosos filtros en un panel lateral, facilitando el diagnóstico de problemas sin tener que recurrir exclusivamente a la línea de comandos.

Herramientas propias: Croeso, bienvenida y guía de instalación

Una vez completada la instalación, al iniciar el sistema recién instalado, entra en acción Croeso, la conocida herramienta de bienvenida creada por KaOS (su nombre significa “bienvenido” en galés). Esta aplicación ayuda a ajustar unos 15 parámetros habituales del sistema, desde detalles de apariencia hasta pequeñas configuraciones que muchos usuarios cambian siempre tras una instalación nueva.

Además de esas opciones, Croeso integra un selector de fondos de pantalla personalizado, una sección con información sobre la distribución y varios grupos de paquetes organizados en seis categorías, desde software básico hasta herramientas más avanzadas. Todo ello está escrito en QML, encajando visualmente con la aplicación de bienvenida usada en el modo Live, que ya incluye una guía de instalación accesible directamente desde el escritorio de prueba.

Gracias a estas herramientas propias, la experiencia post-instalación resulta mucho más amigable incluso para usuarios con menos experiencia, reduciendo el tiempo necesario para dejar el sistema a punto y ofreciendo una sensación de integración cuidada desde el primer arranque hasta la configuración final.

Creación de medios de instalación y verificación de la ISO

Uno de los aspectos donde KaOS es especialmente insistente es en la correcta creación de los medios de instalación. La distribución recalca que sus imágenes ISO no son compatibles con herramientas como Unetbootin o Rufus, por lo que si se usan estos programas es muy probable que el medio resultante no arranque o presente fallos durante la instalación.

Para evitar problemas, se recomienda seguir las instrucciones oficiales de la página de descarga, tanto si se va a utilizar una memoria USB como si se opta por un DVD. En el caso de los discos ópticos, se aconseja firmemente no superar una velocidad de grabación de 4x, con el fin de minimizar errores y garantizar un soporte fiable. Aunque pueda parecer una precaución excesiva, en la práctica reduce mucho los problemas en instalaciones posteriores.

KaOS también pone énfasis en la seguridad e integridad de la descarga. Se invita a los usuarios a verificar la suma SHA256 del archivo ISO y a comprobar la autenticidad mediante la firma GPG oficial del proyecto. Para ello, es necesario descargar la clave de firma de KaOS (KaOS.asc), importarla al llavero local con el comando:

gpg --import KaOS.asc

Después, se descarga el archivo de firma correspondiente, por ejemplo KaOS-2026.02-x86_64.iso.sig, en el mismo directorio donde se encuentra la ISO, y se ejecuta:

gpg --verify KaOS-2026.02-x86_64.iso.sig

Con esto, el usuario puede asegurarse de que la imagen no ha sido modificada y procede realmente del proyecto KaOS, reduciendo el riesgo de utilizar ISOs corruptas o manipuladas.

Kernel, microcódigo y compatibilidad con hardware

En lo relativo al soporte de hardware, el kernel de KaOS incluye el microcódigo necesario integrado para realizar una actualización temprana (Early Microcode Update). Esto significa que, durante el proceso de arranque, se cargan las correcciones de microcódigo para el procesador antes de que el sistema comience a funcionar plenamente, lo que mejora la estabilidad y la seguridad, sobre todo en CPUs afectadas por vulnerabilidades conocidas.

El uso de un kernel reciente junto con un stack gráfico moderno (Mesa 25.3.5) y librerías actualizadas resulta fundamental para soportar tarjetas gráficas de última generación y hardware actual, así como para aprovechar de forma eficiente Wayland y compositores como niri. Para quien requiera aún más vanguardia, los repositorios ofrecen variantes Linux-next, que siguen de cerca el desarrollo del kernel 6.19.

En cuanto a entornos virtualizados, se señala una limitación concreta en VirtualBox: el soporte de Wayland sólo funciona cuando se habilita la aceleración 3D, lo que obliga a utilizar el adaptador gráfico VMSVGA. Quien desee probar KaOS bajo VirtualBox con el escritorio niri/Noctalia debe asegurarse de activar esa opción en la configuración de la máquina virtual.

En conjunto, esta versión de KaOS presenta un sistema muy actual, con un escritorio Wayland alternativo, un stack de software de vanguardia y una clara intención de experimentar más allá de los caminos habituales. Aúna la tradición de ser una distro centrada en Qt con un escenario radicalmente distinto al que muchos usuarios de KaOS estaban acostumbrados. Para quienes disfrutan probando nuevas formas de trabajar en Linux sin renunciar a un entorno pulido, este lanzamiento supone una oportunidad especialmente interesante.