KaOS 2024.01 llega con Linux 6.6.14, Systemd 254.9, Plasma 6 y mas

KaOS con KDE 6

Hace poco se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión KaOS 2024.01, siendo este el primer lanzamiento importante de este año y el cual añade la nueva versión de KDE Plasma 6 RC2, a la cual aún se le están refinando algunos detalles.

KaOS 2024.01 representa lanzamiento que introduce cambios significativos, siendo el más destacado el paso definitivo hacia Plasma 6 como entorno de escritorio predeterminado y marcando así el final de Plasma 5 en KaOS. Y es que el equipo de KaOS menciona que durante los últimos quince meses, se ha dedicado intensamente a la migración completa hacia un entorno basado en Frameworks 6 y Plasma 6.

Para quienes desconocen de KaOS deben saber que a diferencia de otras distros fue desarrollada desde cero. De acuerdo a sus desarrolladores, su objetivo ser más diferenciado. Entre ellas, una selección limitada de aplicaciones o el soporte exclusivo para arquitectura de 64 bits.

Principales novedades de KaOS 2024.01

En este nuevo lanzamiento que se presenta de KaOS 2024.01, como ya se mencionó la novedad más importante es la transición hacia KDE Plasma 6, y es que el lanzamiento del Plasma 6 Release Candidate 2 se considera lo suficientemente pulido como para ofrecer una experiencia de usuario superior en comparación con Plasma 5. Para el escritorio Plasma 6, se incluyen las últimas versiones de Plasma (5.93.0), KDE Gear (24.01.95) y Frameworks (5.249.0), todo construido en Qt 6.6.1.

Otro de los aspectos destacados de la nueva versión de KaOS 2024.01 es la actualización de la base de los paquetes del sistema, ya que este lanzamiento nos ofrece el Kernel de Linux 6.6.14, Systemd 254.9, la pila de graficos mesa 23.3.4-1, las bibliotecas KDE Frameworks 6-RC2 y la colección de aplicaciones KDE Gear 6-RC2. Para las aplicaciones que aún no se han portado a las tecnologías KDE 6, se incluyen paquetes con bibliotecas de KDE Frameworks 5.

Además de ello también se destacan las actualizaciones incluidas de: Wayland 1.22 FFMPEG 6, Boost 1.83.0/ICU 74.1, LLVM/Clang 17.0.6, Python 3.10.13, Util-Linux 2.39.3, IWD 2.13, MariaDB 11 y Postgresql 16.

Además, la versión 0.20.0 de SDDM agrega la opción de ejecutar este administrador de pantalla en modo Wayland, lo que en el futuro le permitirá negarse a enviar componentes X11. Cuando trabaja con Wayland, SDDM utiliza el administrador compuesto kwin_wayland en lugar del estándar Weston.

En cuanto a la experiencia de instalación, el instalador Calamares ahora ofrece la opción de partición automática en la cual es posible seleccionar sistemas de archivos (XFS, EXT4, BTRFS y ZFS) sin cambiar al modo de partición manual.

Finalmente para quienes estén interesados en conocer más al respecto sobre este lanzamiento, pueden consultar los detalles dentro del anuncio oficial en el siguiente enlace.

Descargar KaOS 2024.01

Finalmente, si aún no cuentas con KaOS instalado en tu equipo y quieres descargar e instalar esta distribución de Linux enfocada en el entorno de escritorio KDE en tu equipo o la quieres probar bajo una máquina virtual. Las compilaciones se publican para sistemas x86_64 (3.3 GB).

Basta con que te dirijas al sitio web oficial de la distribución y en su sección de descargas podrás obtener la imagen del sistema. El enlace es este. La imagen descargada la puedes grabar en un dispositivo USB con ayuda de la aplicación Etcher.

Cabe mencionar que este lanzamiento de KaOS ofrece un proceso de migración mediante la inclusión de aplicaciones portadas desde la rama Frameworks 6 en las instantáneas ISO previas. La mayoría de las aplicaciones que los usuarios están acostumbrados a ver en la versión de Frameworks 5/Plasma 5 están disponibles como puertos de Frameworks 6/Plasma 6.

Para aquellas aplicaciones que aún no están listas, Frameworks 5 todavía está empaquetado para su uso en un entorno Plasma 6. Sin embargo, las partes de Plasma 5 que aún no están listas no estarán disponibles en los repositorios de KaOS hasta que sus ports estén listos para un uso diario.

Si ya eres usuario de KaOS, debiste haber recibido estas actualizaciones durante estos últimos días. Pero si no sabes si ya las tienes instaladas, basta con que abras una terminal y en ella ejecutes los siguientes comandos:

sudo pacman -Syuu

Con ello solo debes de aceptar las actualizaciones en caso de existir y te recomiendo reiniciar tu equipo.