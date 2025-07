En junio, además de los nuevos 26s en los sistemas operativos de la manzana, Apple presentó más cosas en su WWDC25. Lo que más interesará a los usuarios de Linux recibe el nombre de Containerization, y es como han llamado a lo que muchos etiquetan de WSL de Apple. Cada uno funciona de una manera, pero habiendo llegado antes el de Microsoft es más fácil entender el concepto si se menciona su propuesta. Ya hay imágenes compatibles, pero Kali Linux ha explicado cómo usar la suya.

La herramienta de Apple consume cualquier imagen OCI que esté publicada en un registro estándar (Docker Hub, GitHub Container Registry, Quay, etc.), por lo que no es necesario que se suba ni se cree nada nuevo para poder usarlas en Containerization. Ahora bien, lo nuevo o la noticia es que Kali Linux ha publicado lo que podría considerarse la primera guía en explicar cómo instalar uno de estos contenedores.

Cómo usar Kali Linux en macOS Tahoe y posteriores

Antes de empezar hay que escribir container . Si vemoms el mensaje zsh: command not found: container, significa que no lo tenemos instalado y hay que instalarlo. Primero confirmaremos que nuestro sistema lo soporta con el comando:

sw_vers -productVersion

Lo anterior debe mostrar 15.5. Luego escribiremos este otro:

uname -m

y la respuesta debería ser arm64. Dicho de otro modo, habremos confirmado que estamos usando macOS 15.5 en un Apple Silicon, que son los que usan arquitectura arm64.

Lo siguiente sería instalar Containerization:

brew install --cask container

A continuación, iniciaremos el servicio:

container system start

En el siguiente paso, lanzaremos el contenedor. La primera vez que se escriba el siguiente comando descargará e instalará el contenedor.

container run --rm -i -t kalilinux/kali-rolling

A partir de ahí ya se pueden usar los comandos de Kali, los que sean compatibles. Algunas herramientas no funcionarán, como aquellas que requieran acceso directo a hardware como la tarjeta de red integrada. No me preguntéis si funciona… no tengo un Mac…