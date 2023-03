Offensive Security está de celebración. Hoy 13 de marzo han publicado un artículo sobre novedades, pero lo primero que mencionan es que en este día cumplen diez años. Una cifra redonda como esta no se merece un lanzamiento modesto, y Kali Linux 2023.1 no lo es. Si bien es cierto que la nota de esta entrega es similar a otras muchas, también lo es que no suelen presentar nada como lo que han presentado hoy.

Gran parte del protagonismo del artículo sobre Kali 2023.1 se lo ha llevado Kali Purple, a lo que ellos se refieren como «el nacimiento de una nueva era». Aunque el nombre de la compañía lleva la palabra «ofensiva» (de ataque) y su sistema operativo se ha hecho famoso por ofrecer herramientas para realizar ataques o auditorias de seguridad, a partir de ahora también quieren ayudarnos a protegernos, y esa es la razón de ser de Kali Purple.

Kali Linux 2023.1: la defensa es el mejor ataque

Explicar qué es Kali Purple en un artículo que no pretende ser largo es un poco difícil. Sí se puede explicar que cuenta con más de 100 herramientas de defensa, como Arkime, CyberChef, TheHive o Zeek. The Offensive Security dice en su página de descargas que se trata de un movimiento para poner la seguridad de nivel empresarial al alcance de todos. A todo esto se le suman todas las herramientas de Kali. The Offensive Security explica:

¿Recuerdas lo que hicimos hace una década con Kali Linux? ¿O con BackTrack antes de eso? Pusimos la seguridad ofensiva al alcance de todos. Sin necesidad de licencias caras, sin necesidad de infraestructura comercial, sin necesidad de escribir código o compilar herramientas para que todo funcione… Simplemente descarga Kali Linux y haz lo tuyo. Estamos muy contentos de comenzar un nuevo viaje con la misión de hacer exactamente lo mismo para la seguridad defensiva: Simplemente descarga Kali Purple y haz lo tuyo. Kali Purple está comenzando como una prueba de concepto, evolucionando en un marco de trabajo, y luego una plataforma (al igual que Kali es hoy). El objetivo es hacer que la seguridad de nivel empresarial sea accesible para todos.

Entre el resto de novedades, The Offensive Security destaca:

Han subido la versión de Python a 3.11.

Nuevos fondos de pantalla y más cambios en los temas que llegan a la pantalla de inicio de sesión. También se han incluido variantes para Kali Purple.

Escritorios actualizados: Xfce 4.18 y Plasma 5.27, del que destacan el nuevo sistema de apilado.

Kali Linux 2023.1 ya se puede descargar desde la página web oficial del proyecto, incluida la nueva imagen de Kali Purple.