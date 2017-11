Kali Linux 2017.3 ya disponible con interesantes novedades

Ya puedes descargar la nueva versión de la famosa distribución destinada a la seguridad informática desde la web oficial del proyecto, además de acceder a documentación e información de los últimos lanzamientos en los que trabaja la comunidad de desarrollo de esta distro. Hablo de Kali Linux, que ahora ya ha puesto a nuestra disposición Kali Linux 2017.3 Release con multitud de actualizaciones de sus paquetes y mejoras interesantes que ahora comentaremos, todo orientado al pentesting y auditorías de seguridad como he dicho.

Offensive Security anunció este nuevo lanzamiento y la disponibilidad de la nueva ISO que contiene esta versión de Kali Linux, para los que no la conozcan, una distribución GNU/Linux basada en Debian especialmente pensada para hacking y pentesting con multitud de paquetes con herramientas para estos fines. La 2017.3 llega dos meses después del anterior lanzamiento, dos meses dedicados en profundo a su desarrollo para conseguir un mejor producto para todos los usuarios que la usan. Entre las novedades que podemos encontrar es el nuevo núcleo que incluye este Debian maquillado, ya que se ha actualizado a Linux 4.13.10 con todas las correcciones de errores, nuevos controladores y actualizaciones que esto implica para el kernel. Con esta actualización tendremos un mejor soporte para hardware más reciente y todos los últimos parches de seguridad instalados que se hayan descubierto hasta esa fecha así como los de los repositorios de Debian Testing. Ahora también tenemos soporte para SMB 3.0 con este nuevo kernel, el número límite de directorios para EXT4 se ha subido de 10 milones a 2.000 millones, y se habilita el soporte TLS.

Además los paquetes de las diferentes herramientas o programas incluidos también han sido actualizados, como por ejemplo The Social Engineering Toolkit, Reaver, Burp Suite, PixieWPS, Cuckoo, Maltego CaseFile, etc. Y la lista ha crecido, ya que se han incluido cuatro nuevas herramientas, como InSpy para realizar enumeraciones en LinkedIn, permitiendo localizar a personas por compañía, título de trabajo, dirección de email, etc., además de las otras herramientas que completan las novedades como CherryTree, Sublist3r y OSRFRamework.