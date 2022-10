No sé si llegará el día en el que las tablets movidas por Linux serán una alternativa real, pero por falta de intentos no será. En marzo de 2021 se presentó la JingPad, una tablet con interfaz propia, basada en Linux y que se parecía mucho a lo que ofrece el iPadOS de Apple… pero este año han estado muy parados y no se sabe si el proyecto seguirá adelante. Antes, PINE64 y UBports lanzaron la PineTab… en la que las cosas podrían ser mejores. Ahora, Juno Computers ha presentado una tablet con Linux, y de momento sólo conocemos los primeros detalles.

En la descripción del producto, Juno Computers dice que estamos ante un producto beta (oh, no… otra vez) que en general funciona, pero aún hay bugs que tienen que corregir. Por ejemplo, PipeWire no funciona, y el micrófono interno y la cámara tampoco. Se supone que irán corrigiendo los fallos con el paso del tiempo, pero yo me sé de una tablet con dos años en el mercado en la que no se puede usar la cámara aún hoy en día.

Especificaciones técnicas de la Juno Tablet

Peso 670gr CPU Intel Jasper Lake Intel Celeron N5100 (4 núcleos / 4 hilos) – 1.10GHz (Turbo 2.80 GHz) Gráficos Intel UHD Graphics Máximo: 350 MHz – 800 MHz Tamaño de pantalla 10.1″ Tipo de pantalla FHD IPS 1920×1200 capacitativa Tasa de refresco 60Hz Resoluciones (Máximo) HDMI: 4096×2160@60Hz

DP: 4096×2160@60Hz

Integrada: 1920×1200 (escala x2) Dimensiones 9.80″ x 6.57″ x 0.43″/249mm x 167mm x 11mm Carcasa (con pata/soporte) Plástico Teclado No incluido WiFi Intel Wireless AC 9460/9560, Jefferson Peak 2.4 y 5GHz + Bluetooth 4.2 Puertos USB3.0

Type-C 3.1 (Subpuertos de carga + salida de vídeo)

Mini HDMI

Micro SD (TF) 3.5mm

DC en cargador

Jack para auriculares

Micrófono integrado Altavoces Altavoz estéreo integrado 8R/1.0W x 2 Tarjeta de sonido Intel ES8336 Cámaras 2MP en la frontera, 5MP en la principal/trasera Batería 3200mAh 7.6v Cargador DC de 36w – 12v 3A Sistemas operativos Mobian

Manjaro Phosh y Plasma

Soporta Windows 11 (no instalado) Kernel (mínimo) Linux 5.18 Soporte para DirectX 12 OpenGL 4.5 Precio base 429$ (441.23€)

De las especificaciones, destacar la resolución FHD, el soporte o pata que está integrado en la carcasa, de plástico, y los sistemas operativos, a elegir entre Mobian con Phosh o Manjaro también con Phosh y con Plasma. Se menciona Windows 11, por lo que en teoría lo soporta, pero el sistema operativo no vendría instalado por defecto. Esta tablet cuenta con 8GB de RAM y almacenamientos SSD de 256GB, 512GB (455$) o 1TB (480$).

Sobre el precio y disponibilidad, la Juno Tablet está disponible para reservar desde 429$, a lo que se le puede sumar un stylus por 22$ más. No tiene teclado oficial, pero se le podría añadir uno Bluetooth o por radio si se conecta la antena al puerto USB 3. Se enviarán en de 2 a 4 semanas, y, por su naturaleza, es un producto que no acepta devolución.

¿Merece la pena?

Sobre el papel, hardware tiene para que sea una tablet interesante. 8GB de RAM es la misma memoria que tenía mi portátil cuando lo compré, y con un almacenamiento rápido y la pantalla FHD, en teoría debería ir bien. Además, sí soporta la frecuencia de 5GHz, por lo que la velocidad de la conexión debería ser buena en la mayoría de escenarios.

Al final, lo que dirá si merece la pena o no será el soporte, y Mobian y Manjaro son dos de las mejores opciones que hay disponibles en el apartado de Linux para tablets. En ambos casos se pueden instalar paquetes de repositorios oficiales, por lo que soportarán a la perfección GIMP o LibreOffice, e incluso Visual Studio Code. Llegados a este punto, decir que este tipo de tablets no es apta para todos los públicos, ya que hay que saber solucionar los posibles problemas con los que nos vamos encontrando, y que entre Phosh y Plasma el que mejor funciona en la actualidad es Phosh. Además, Plasma no está en español.

Dentro de un mes deberían aparecer algunas reviews en sitios como YouTube, y será entonces cuando sepamos más. ¿Será Juno Computers quien se lleve este gato al agua?

Imagen: Juno Computers.