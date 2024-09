A finales de agosto publicamos en uno de nuestros blogs hermanos la presentación de una tablet con especificaciones de tablet y un precio muy atractivo también de tablet. Unos 130€, Ubuntu de escritorio y hasta 16GB de RAM no suenan nada mal. Durante esta semana se ha dado a conocer otra tablet que estará movida por Linux, aunque con un punto que con toda seguridad echará para atrás a la gran mayoría de usuarios. Se trata de la Juno Tab 3.

¿Cómo es esta nueva tablet? En un blog como este, creo que debemos empezar por hablar de los sistemas operativos que puede usar: Ubuntu 24.04 con GNOME, Kubuntu 24.04 con Plasma o Mobian con Phosh. Como siempre en Linux, somos los usuarios los que elegimos, pero si yo tuviera que recomendar algo diría que es mejor usar un sistema operativo de escritorio que están menos limitados.

Juno Tab 3, especificaciones técnicas

CPU Intel Alder Lake-N

Intel Celeron N100 (4 núcleos / 4 hilos) – 1.10GHz (Turbo 3.40 GHz) RAM 12GB 4800MHz LPDDR5 (Soldada) Almacenamiento Opciones de 512GB/1TB/2TB TDP 6W Gráficos Intel UHD Graphics (Alder Lake-N 24 EU)

Gráficos de frecuencia base Máx: 300 – 750 MHz Tamaño de pantalla 12.1″ Peso Tablet: 1.74 lbs, 0.79 kg

Con el teclado: 2.33 lbs, 1.06 kg Tipo de pantalla 2K 2160×1440 Antirreflejos EDP 270min/330typ cd/㎡

Capacitiva touch (10-puntos) Tasa de refresco 60 Hz Resoluciones USB-C: 4096×2160@60Hz

Integrada: 2160*1440 (escala x2)

Soporte para 4K a 60Hz Dimensiones Tablet: 276.6mm x 197.4mm x 8.7mm

Teclado: 302mm x 223mm x 26mm Carcasa Metal Tarjeta WiFi Intel AX101WiFi 6

Bluetooth 5.0 Puertos Micro SD (TF) 3.5MM

Micro HDMI

USB-C 3.1 (sin carga ni vídeo)

x USB-C 3.1 (soporta carga + salida de video)

Cargador DC en 1.35mm

Jack para auriculares

Micrófono integrado Almacenamiento M.2 2242 SATA III SSD 1.4in/4.2cm Altavoces Altavoces estéreo integrados Tarjeta de sonido Realtek ALC269VC Cámaras Delantera: 2 MP

Trasera: 3.7 MP Batería 5000 mAh 38Wh, 7.6V Cargador 36W

Disponible a partir de 699$

El precio por el que se podrá comprar el modelo base es de 699$/665£, subiendo hasta 799$ si se elige el modelo de 2TB. Teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, el precio de la DC-ROMA Pad II — 130€ este septiembre — y que en casi cualquier tienda se consiguen portátiles con lo mismo por menos dinero, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones.

Y justamente ha llegado la misma semana que Sony ha presentado la PS5Pro por unos 800€, sin soporte para plantarla ni lector de BluRay. Parece que estos días hay que normalizar los precios altos.

A su favor hay que destacar el tamaño de la pantalla, poco más. El teclado, para no variar, sólo está disponible en inglés. ¿Se necesita tan imperiosamente la pantalla táctil como para comprar un equipo como este? Si termináis adquiriendo una, ya me informaréis de lo interesante o no que es.