Cómo jugar a World of Warcraft en Gnu/Linux

Aunque son cada vez más los usuarios que utilizan Gnu/Linux en su escritorio, mayor es el número de jugadores de World of Warcraft. Un juego que está arrasando entre los jóvenes y no tan jóvenes. Un juego que está para Windows, pero que puede funcionar en Gnu/Linux. A continuación, os vamos a contar como instalar World of Warcraft en vuestra distribución Gnu/Linux, sin utilizar una máquina virtual de VirtualBox.

Para esto utilizaremos dos programas: Wine y Winetricks. Ambos disponibles en cualquier distribución Gnu/Linux que existe; y en caso de no tenerlo en los repositorios, están disponibles en la página oficial de Wine.

A partir de aquí escribiremos los comandos y procesos como si utilizásemos Ubuntu, pero se aplica a todas las distribuciones, lo único que habrá que cambiar es el comando de instalación por el correspondiente comando de instalación propio de la distribución vuestra.

Instalamos Wine y Winetricks:

sudo apt-get install wine cd ~ $ wget https://raw.githubusercontent.com/Winetricks/winetricks/master/src/winetricks chmod+x winetricks ./winetricks

Ahora hemos de configurar la ventana de Winetricks. En ella hemos de seleccionar e instalar Corefonts y la librería ie8. Ahora hemos de configurar Wine. Para ello abrimos Winecfg, el archivo de configuración de Wine.

En la ventana de configuración, primero hemos de marcar Windows 7 como sistema operativo por defecto. Esto es importante puesto que Battle.net ya no da soporte a sistemas operativos más antiguos. Luego hemos de ir a la pestaña de Staging y dejamos marcado CSMT, VAAPI y EAX.

Ahora hemos de descargar el programa de Blizzard, Battle.net. Battle.net lo podemos conseguir desde la web oficial de Blizzard. Una vez que hemos descargado el paquete, hacemos doble click sobre él y comenzará la instalación de Battle.net. Tras tener instalado Battle.net, hemos de instalar World of Warcraft a través de esta aplicación, cuando termine de instalarse, en Battle.net aparecerá el botón de “Jugar”. Lo pulsamos y ya funcionará World of Warcraft.