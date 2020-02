Después de una pausa provocada por la gripe (nacional, esas cosas importadas de China no me van) llegó el momento de continuar con nuestra lista de los juegos preferidos por los lectores de Gaming On Linux. Reitero la invitación para que nos cuentes en el formulario de comentarios cuáles son tus juegos preferidos. Sería muy interesante comenzar el 2021 haciendo nuestra propia lista en lugar de tener que recurrir a sitios externos

Mientras esperamos tu respuesta, vamos a ocuparnos de la selección de juegos de soporte extendido.

Juegos de soporte extendido. Los mejores del año 2019 con versión para Linux

Dying Light 2 (Ganador)

Hablando de virus, en este caso, deberemos sobrevivir en una ciudad devastada por un virus de zombis. Al mismo tiempo, tendremos que optar por cumplir con la misión secreta que nos encargaron nuestros superiores o salvar a los que no están infectados. No es por presionar, pero las decisiones que tomemos afectarán regiones extensas.

El juego brinda una enorme libertad de movimientos, y podremos desplazarnos entre los edificios haciendo parkour. El entorno, combinado con las armas que elijamos y nuestras habilidades, proporcionan múltiples variedades de combate. También el paso del día a la noche puede cambiar completamente la situación.

Por suerte, siempre podremos colaborar con otros jugadores.

Stardew Valley

El segundo juego de esta lista de premiados ambientado en una granja. En este caso la historia comienza cuando el jugador hereda la de su abuelo y tiene que hacerse cargo de la misma con la ayuda de herramientas de segunda mano y algunas monedas.

Entre las cosas que permite el juego están:

Transformar campos abandonados en la granja de tus sueños

Aprender a vivir de la tierra: Criar animales, ir a pescar, atender los cultivos y hacer artesanías.

Integrarse en parte de la comunidad local: Pelican Town es el hogar de más de 30 residentes de los que hacerse amigo

Conocer a alguien especial. Hay 12 personas con las que tener una cita.

Explorar vastas y misteriosas cuevas; Es posible hallar peligrosos monstruos y valiosos tesoros en las profundidades.

Stardew Valley tiene múltiples opciones de personalización.

Stellaris

Si el campo no es lo tuyo, probemos un escenario diferente. Con este juego deberás estar listo para explorar, descubrir e interactuar con varias especies mientras viajas por las estrellas. Podrás enviar naves científicas a investigar y explorar para formar tu imperio galáctico. Mientras, tus naves de construcción crearán estaciones en los planetas recién descubiertos. Encuentra tesoros enterrados y maravillas galácticas mientras eliges qué rumbo toma tu sociedad y creas limitaciones y planes para tus exploradores.

Características:

Actualizaciones gratuitas.

Imágenes del espacio muy detalladas y realistas.

Razas personalizables: Podrás determinar rasgos positivos o negativos, ideologías concretas, limitaciones y evoluciones. Ten presente que la diplomacia es la forma de tratar con ellas.

Counter-Strike: Global Offensive

Se trata de una versión muy mejorada de un clásico de los videojuegos.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) amplía el juego de disparos en primera persona por equipos del que fue pionero el original Counter-Strike cuando se lanzó en 1999. Dos equipos compiten en múltiples rondas de modos de juego basados en objetivos con el objetivo de ganar suficientes rondas para ganar el partido.

CS:GO cuenta con nuevos mapas, personajes y armas y ofrece versiones actualizadas de los mapas clásicos de Counter-Strike como Polvo, Infierno, Nuke, Tren y más. Además, CS:GO introduce nuevos modos de juego como Carrera de Armas, Explorador Volador y Hombre Aviador, y presenta la búsqueda de parejas en línea y Grupos de Habilidades Competitivas.

Eutro Truck Simulator 2

Si de algo no podemos quejarnos en esta lista es de la falta de variedad. Matamos zombis, cultivamos una granja, dirigimos la conquista el espacio, y ahora podemos manejar un camión.

Al volante del camión viajaremos a través de Europa entregando valiosas cargas a lo largo de enormes trayectos. Eso nos permitirá visitar docenas de ciudades del Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos, Polonia y de otros países del continente. El desafío pondrá a prueba la resistencia, habilidad y velocidad del conductor.

Algunas características