Juega Yu-Gi-Oh! en Linux con Ygo Pro

En esta ocacion les compartire algunos de mis mas preciados pasatiempos, aprovechare para enseñarles a como instalar YGO en nuestro sistema. Si no conoces el famoso juego de cartas de Yu-Gi-Oh! o ni si quiera has conocido alguna de las series de Anime que se han creado desde hace bastantes años, deberias de darte la oportunidad de conocer este estupendo juego.

Debo de comentar que existe la versión para Android creada directamente por Konoami, pero en este caso lo haremos directamente en nuestro sistema utilizando otra aplicación creada por terceros.

Si bien, el por que no utilizar la versión que nos da directamente Konoami, no es por menospreciarla pero en primera es por que no está actualizada a la ultima modalidad de juego que son los Links y por otro lado por que desde un punto de vista personal es lento el desarrollo del juego.

¿Como instalar YGO Pro en Linux?

El primer punto que debo de mencionar es que el juego de momento está diseñado para ser ejecutado sobre Windows, existe la versión para Linux y Mac OS pero unicamente esta hasta los Péndulo por lo que la nueva expansión de Links esta de momento para Windows.

En mi caso no me representa alguna molestia tener que ejecutarlo con Crossover aun que también podemos hacer uso de Wine para esta tarea.

Aqui es de tú elección que usaras para poder ejecutar YGO Pro bajo tu distribución si con CrossOver, Wine o PlayOnLinux, te dejo los enlaces de como instalar los dos últimos.

En acto seguido debemos descargar algunos paquetes de YGO Pro, el primero sera descargar el juego, debido a que la persona que sé está encargando de traducirlo al español nos pide respetar sus enlaces te dejo en enlace de su blog donde comparte su trabajo para todos, el enlace es este.

Debes de crearte una cuenta en Discord ya que cuenta con un canal donde,mantiene actualizados a los seguidores de su trabajo y aquí es donde nos comparte los enlace cada que actualiza la versión.

Ya habiendo creado nuestra cuenta de Discord y habiéndonos unido al canal, nos dirigimos a la sección de descargar donde encontramos la versión para Windows y Android con idioma en ingles y español respectivamente traducidos.

En nuestro caso descargaremos la versión para Windows el idioma que eligen es sobre su elección, necesitamos descargar estos paquetes:

YGOPro Percy 1.034.0 Beta | Windows

YGOPro IA 1.034.1

DLL

PICS CARDS LQ

Hecha la descarga de todo esto, procedemos a descomprimir cada archivo para tener estas carpetas de manera final.

Lo único que debemos de hacer es copiar todos las carpetas y archivos de YGOPro IA 1.034.1, DLL, PICS CARDS LQ dentro de la carpeta YGOPro Percy 1.034.0 Beta | Windows.

Ya terminado el proceso, procedemos a ejecutar el juego, debemos de ejecutar el archivo YGOProES.exe que se encuentra dentro de la carpeta YGOPro Percy 1.034.0 Beta | Windows.

Con CrossOver unicamente damos clic secundario sobre el archivo y damos en “abrir con > CrossOver Run” ya que no tenemos la necesidad de realizar alguna instalación.

Para el caso de PlayOnLinux debemos de crear una botella para después proceder a ejecutar el archivo.

Y finalmente para el caso de Wine lo podemos ejecutar dando doble clic sobre el o desde la terminal con el siguiente comando:

Wine YGOProES.exe

Para cualquiera de los casos solo debemos de esperar y nos aparecerá lo siguiente:

Lan Mode

Single Player

Watch Replay

Deck Edit

Exit



La primera opción es para jugar en linea contra algún oponente que se conecte al mismo servidor.

La segunda es para jugar contra una inteligencia artificial

La tercera opción es para ver las repeticiones de tus duelos guardados.

La cuarta es muy importante ya que aquí tendrás la posibilidad de poder editar tu deck, crear uno nuevo o eliminarlo, con el acceso a todas las cartas actualmente existentes y por salir próximamente.

La ultima es para salir del juego.

Finalmente solo me queda agregar que es una excelente opción para poder probar tu deck contra oponentes en todo el mundo ademas de poder mejorar tus habilidades y pulir tu deck. Para mi es una excelente opción debido a que me ayuda mucho a saber que cartas debo de comprar y evitar hacer gastos innecesarios.

Para quienes sean fanáticos de este juego me podrán encontrar como Darkcrizt, suelo jugar con D/D/D, Destiny Hero, Raidraptor o X-Saber aun que raras veces me encontrare probando algun otro arquetipo, pero como comento esos son los decks que uso y que cuento con las cartas en formato físico.