Juega a Doom sobre una VM emulada de Windows 95 en Minecraft

Los hacks y modificaciones en juegos y consolas no son algo de ahora y han estado muy presentes ya sea para bien o para mal y es que aun que muchas empresas desarrolladoras de videojuegos o consolas se jacten de que su producto no puede ser hackeado y al final termina por cerrarles la boca en cuestión de días.

Muchos hacks los podríamos considerar como “malos”, ya que principalmente estos van enfocados a que los juegos puedan ser instalados de manera gratuita y con ello pasamos a perjudicar a los desarrolladores o empresas que nos entregan nuevos títulos de nuestros juegos favoritos.

Por otra parte, y dejando lo negativo, también las modificaciones llegan a mejorar ciertos aspectos de los juegos ya sea que se brinde la capacidad de poder integrar skins, paisajes, habilidades, entre otras cosas e incluso muchas empresas y desarrolladores han tomado positivamente estos hacks.

Aunque también los ha habido para desbloquear ciertas restricciones en cuanto a calidad de gráficos, ya que cierto juego de XBOX ONE y PC tenía esta limitación (no recuerdo cual) en donde la version para PC mostrara gráficos más bajos que en la consola a pesar de tener un monstruo de tarjeta grafica y al ver que esto era por que el juego estaba configurado asi, pues no muchos lo tomaron de la mejor manera.

Y bueno para que mencionar esto…

Bien la mención de ello es por que navegando por la red me encontré con una noticia que llamo mi atención y que me pareció muy interesante y sobre todo muy buena para poder compartir con nuestros estimados lectores.

Instalan y ejecutan Doom en una VM sobre Minecraft

La noticia que encontré es que dieron a conocer un modding para Minecraft, pero este no es cualquiera. Ya que este permite poder ejecutar una VM sobre el juego y posterior a ello el poder instalar Windows 95 (aun que también no dudo que Linux o cualquier otro) y sobre él pudieron instalar y poder correr Doom.

Aun que el hablar de Windows 95 o Doom no pudiera ser relevante, lo que si es interesante es la capacidad de poder realizar esto.

Además de que no es por algo, pero Minecraft ha ganado la reputación de permitir que los jugadores dejen volar su creatividad. Por supuesto, esta es una de las características de los juegos de tipo sandbox, ya que no necesariamente tienen un objetivo predeterminado por el diseñador del juego.

El jugador es libre de cumplir los objetivos definidos por los desarrolladores del juego. juego o en sí mismo utilizando un panel de herramientas para modificar el contenido, a veces de forma permanente.

El objetivo del sandbox es confiar en la creatividad de los jugadores para resolver los problemas sin imponerle un modo operativo.

Por lo tanto, estos juegos tienen una gran capacidad de reproducción, lo que aumenta la vida útil del juego, ya que esto no se limita al contenido inicial planificado por los desarrolladores, sino a la imaginación y la dedicación de toda la comunidad. jugadores

Y Minecraft es uno de esos juegos donde la comunidad de modding es muy activa; trae varios y variados mods que sirven para mejorar la experiencia del juego, proporcionar contenido o simplemente explorar nuevas posibilidades.

Este es el caso del mod VM Computer, que se basa en Virtual Box, un software de máquina virtual de código abierto que permite la ejecución de sistemas operativos como Windows 95. Con VM Computer, una vez en Minecraft, los jugadores luego puede emular diferentes máquinas virtuales simplemente usando el bloque correspondiente a una caja de PC que usarán para crear discos duros virtuales con el fin de instalar sistemas operativos a partir de archivos ISO.

Naturalmente, la comunidad de Minecraft experimentó con el mod VM Computers y un jugador logró que Doom trabajara en Minecraft; Por lo tanto, es posible iniciar Doom y jugarlo gracias a la máquina virtual de Windows 95 una vez en Minecraft.

Los jugadores definitivamente experimentarán más con este nuevo mod, especialmente una vez que las personas tengan PC que inicien diferentes sistemas operativos en mundos de Minecraft. Incluso puedes jugar Minecraft en una PC en Minecraft.

Finalmente, para los que estén interesados en poder conocer mas al respecto pueden consultar los detalles en el siguiente enlace.