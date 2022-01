Joshua Strobl abandono Solus y continuara con el desarrollo de Budgie por separado

Recientemente el desarrollador clave del escritorio Budgie, Joshua Strobl, anunció su renuncia de la Junta Directiva de Solus y el cargo de la autoridad de liderazgo, responsable de la interacción con los desarrolladores y el desarrollo de la interfaz de usuario Budgie.

Por su parte el responsable de la parte técnica de Solus, aseguró que el desarrollo de la distribución continuará en un futuro cercano, ademas de que se anunciará el cambio de estructura del proyecto y la reestructuración de la composición del equipo.

Por su parte, Joshua Strobl explicó que pretende sumarse al desarrollo de una nueva distribución de SerpentOS, a la que también se pasó el creador original del proyecto Solus.

Con ello podremos ver un excelente trabajo por la parte del antiguo equipo de Solus, ya que se unirá al proyecto SerpentOS.

Joshua también tiene planes de migrar el entorno de usuario de Budgie de las bibliotecas GTK a EFL y tiene la intención de dedicar más tiempo al desarrollo de Budgie. Además, planea crear una organización separada para supervisar el desarrollo del entorno de usuario de Budgie y traer miembros de la comunidad interesados ​​en Budgie, como las distribuciones de Ubuntu Budgie y Endeavor OS.

Como motivo de salida, Joshua cita el conflicto que surgió en el contexto de los intentos de expresar y resolver los problemas que obstaculizan la promoción de cambios en Solus, tanto de los participantes directos del proyecto como de los actores de la comunidad. Joshua no revela los detalles del conflicto para no lavar la ropa sucia en público. Solo se menciona que todos sus intentos por cambiar la situación y mejorar el trabajo con la comunidad fueron rechazados y ninguno de los problemas expresados ​​fue resuelto.

Como muchos de ustedes saben, anteriormente había anunciado planes para transmitir durante el comienzo de este nuevo año para iniciar el desarrollo de una nueva infraestructura web y concluir un par de elementos de desarrollo.

Estas transmisiones se cancelan en parte de este anuncio: Renuncio a Solus.

Sé que este anuncio será un shock para muchos de ustedes. He estado involucrado en Solus por más de 6 años. Habría sido el 7 de marzo. Comencé como alguien que simplemente aportaba parches para el nuevo software, luego ayudé a dar forma y comunicar los desarrollos en Solus (y como se llamaba anteriormente, evolutionOS) como miembro del equipo. En el camino, me involucré más en el desarrollo. En 2018, di un paso al frente para ayudar a codirigir a Solus. Me convertí en el desarrollador principal de Budgie. Y sí, hice posiciones bastante controvertidas en relación con otros desarrollos en el ecosistema Linux.

Para resumir por qué renuncio a Solus, he intentado plantear una amplia gama de problemas que afectan la capacidad de contribuir a Solus, tanto de mí mismo como de otros en la comunidad. Quiero ser claro, no he sido un líder perfecto. Como en absoluto Ha sido una experiencia de aprendizaje como todo lo demás, y en los últimos dos años he tratado de ser más abierto a los comentarios, propuestas, cambios, etc. A veces he sido impaciente. A veces no me tomaba en serio los comentarios. Soy sólo un humano.

Presenté comentarios basados ​​en problemas que me planteó un Mantenedor global formal para Solus. No ahondaré en detalles, porque francamente no quiero airear trapos sucios. Todo el mundo es mejor que, incluyéndome a mí. Pero el hecho es que los comentarios no se tomaron en cuenta, y eso fue en septiembre.

En octubre, un comportamiento adicional me llevó a un punto de ruptura. Básicamente renuncié a Solus en ese momento, en nuestro canal de desarrollo. Si no fuera por la gente que se acercó, lo habría seguido.

Y aquí estamos de nuevo, sin que se aborden más problemas y, en lugar de que las partes acepten su parte/responsabilidad, simplemente se desvió y no se reconoció. No se abordó ningún problema que planteé, tampoco se abordó nada que sintiera necesario para la mejora de la comunidad de Solus.