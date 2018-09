Joplin, el futuro sustituto de Evernote para Gnu/Linux

Una de las grandes peticiones de muchos usuarios al escritorio Gnu/Linux es tener una alternativa a Evernote para gestionar sus notas y sincronizarlas con su smartphone y otros equipos. Hasta no hace mucho no existían demasiadas opciones y muchas de ellas eran muy confusas o liosas pero cierto es que ha surgido una opción muy interesante y muy potente que se llama Joplin y que posiblemente sea un gran sustituto a Evernote.

Joplin es un programa open source que cuenta con un cliente para Gnu/Linux, Windows, macOS, iOS y Android. Lo que hace que tenga bastante puntos positivos para muchos usuarios. La base de datos de Joplin no se almacena en el mismo cliente sino que en un archivo que se sube a un servicio de almacenamiento cloud. En mi caso he escogido dropbox, pero podemos usar Nextcloud, One Drive, el propio disco duro o web dav. Este archivo se cifra, por lo que también nuestras notas estan cifradas.

Respecto al propio cliente, Joplin está dividido en dos pantallas aunque lo podemos personalizar. Por un lado están las libretas con sus notas y a nuestra derecha encontraremos la misma nota. En cada nota encontraremos un menú de edición para publicar la nota pero hemos de decir que es compatible con markdown, es decir, podemos crear notas en markdown. Además podemos adjuntar archivos e imágenes en cualquier formato.

Joplin es totalmente compatible con las notas de Evernote, lo que hace que podamos exportar e importar a Joplin sin tener ningún problema o pérdida de datos.

Joplin es totalmente gratuito y cuenta con un desarrollo muy activo, en las dos últimas semanas he recibido al menos cuatro actualizaciones. El único problema que he encontrado actualmente es que Joplin se instala en formato appimage y eso hace que algunos programas como Plank no sean muy compatibles con Joplin pero se puede solucionar perfectamente.

Joplin se puede conseguir a través de la web del repositorio Github pero también podemos encontrar en la Play Store y en la App Store.

Personalmente he probado tanto Evernote como Joplin así como otras opciones de notas y he de decir que me ha sorprendido gratamente este cliente de notas, pues se sincroniza de forma rápida, es una solución opensource y gracias a la cámara del smartphone podemos tener una gran herramienta de productividad. Jotplin es una herramienta gratuita, así que ¿por qué no probar este programa?