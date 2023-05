Jonathan Carter es reelegido como líder del proyecto Debian por cuarta vez

Hace pocos días fueron anunciados los resultados de la elección anual del líder del proyecto Debian en los cuales la victoria se la llevó Jonathan Carter, que fue reelegido por cuarta vez para estar al mando.

Y es que desde el 2020 Jonathan Carter ha estado al mando de Debian, desde aquellas votaciones ademas de Jonathan, tambien participaron por el mando Sruthi Chandran, Brian Gupta.

Antes de que Jonathan estuviera al mando era Sam Hartman el DPL que fue elegido en 2019 y desde entonces Jonathan Carter ha sido elegido durante 4 años consecutivos (2020-2021-2022 y ahora 2023).

A diferencia de los procesos de votación anterior, en esta ronda no se esperaban sorpresas en la elección, ya que Jonathan Carter era el único candidato.

Por lo tanto, de los aproximadamente 1000 desarrolladores de Debian que podían votar solo tenían la opción de votar a favor o en contra de Carter. El actual y nuevo líder del proyecto, Carter, recibió 259 votos y hubo 15 votos en contra. La participación fue de 279 votos o alrededor del 28 por ciento.

En la votación participaron 274 promotores, lo que supone el 28% del total de participantes con derecho a voto (el año pasado la participación fue del 34%, el antepasado del 44%, máximo histórico en 2000 -62,25%, mínimo en 2016- 27,56%). Y como se menciono las elecciones de este año se destacaron por el hecho de que se presentó un solo candidato, lo que redujo la votación a elegir entre «a favor» y «en contra» (259 votos a favor, 15 en contra).

Y es que para ser líder del proyecto Debian implica:

Jonathan Carter ha mantenido más de 60 paquetes de Debian desde 2016, contribuyendo a la calidad de las imágenes en vivo en el equipo debian-live y co-desarrollando AIMS Desktop, una versión de Debian utilizada por varias instituciones académicas y educativas de Sudáfrica.

Antes de las elecciones, Jonathan Carter anunció en su plataforma electoral que quería modernizar Debian para que no fuera solo un punto de partida para los derivados. Un movimiento muy discutido por Carter es la inclusión de firmware no libre en los medios de instalación, que el proyecto ya ha votado. Otro proyecto que describe en su plataforma es reducir los tiempos de espera para que se liberen los paquetes.

Por qué me postulo para DPL (una vez más)

Cuando me eligieron por primera vez, mi objetivo era aportar una sensación de estabilidad y normalidad al proyecto, después de haber pasado por algunos asuntos polémicos en los años anteriores. Sabía que esto iba a ser difícil, ya que algunas heridas eran profundas y más allá de Debian, muchas cosas en el mundo simplemente están fuera de nuestro control.

Creo que se ha hecho un gran progreso para hacer de Debian un proyecto mucho más estable, y mucha gente ha trabajado muy duro para que lo logremos, pero la razón por la que quiero la estabilidad no es solo por su propio bien. La estabilidad trae consigo seguridad y espacio para crecer, y creo que Debian se encuentra ahora en una etapa en la que está lista para crecer y convertirse en algo más.

Probablemente no haya nada que pueda prepararlo más para un término de DPL que haber cumplido algunos términos de DPL. Entiendo muy bien Debian, entiendo bien nuestros desafíos, he aprendido cómo trabajar mejor con las personas dentro de nuestro proyecto, todo lo cual me ayudó a identificar y eliminar los bloqueadores, y aunque creo que hay mucha gente en Debian que podría ser un buen DPL, creo que mis habilidades, experiencia, paciencia y comprensión reúnen una gran combinación para ayudar a guiar a Debian durante el próximo año.