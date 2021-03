Seguro que os resultará familiar si digo que «el futuro de Linux en dispositivos móviles promete, siempre y cuando los desarrolladores no abandonen sus proyectos» o algo parecido. Y es que es algo que pienso desde que compré mi PineTab: promete porque se puede instalar mucho software, incluido el de escritorio, pero no es una opción en el presente, a no ser que seas desarrollador o quieras hacer un uso especial no usuario con ella. Ya veremos cómo está todo dentro de unos años, pero hoy se ha presentado la JingPad A1 y un servidor ha vuelto a plantar las orejas.

La JingPad A1 es la primera tablet de proyecto JingLing, quien desarrolla JingOS. Se trata de un sistema operativo basado en Ubuntu y con una interfaz muy parecida a la que se usa en el iPad de Apple, usando en su interior software de KDE, como su Plasma Mobile. Lo que podemos instalar en la actualidad en la PineTab, o las mejores opciones, son Arch Linux y Mobian con Phosh, interfaz que personalmente no me gusta, Manjaro también con Phosh o con un Plasma un poco dejado de lado o un Ubuntu Touch que, si bien es cierto que me gusta Lomiri, ahora mismo no puede ejecutar aplicaciones de escritorio.

JingPad A1 dará a conocer su precio en mayo

Quizá a algunos usuarios les interese un dato: JingLing es una compañía china, y esto lo comento por si no se fían de ellos. Procedencia aparte, se trata de una tablet que, sobre el papel, está muy por encima de la PineTab en especificaciones, aunque la de PINE64 nos permite lanzar/instalar diferentes sistemas operativos, por no hablar de que todo, tanto software como hardware, es libre y de código abierto.

En cuanto a las especificaciones de la JingPad A1, que es la protagonista de este artículo tenemos lo siguiente:

Pantalla de 11″, AMOLED, 2368×1728, 266ppi, 4:3. Será capacitativa y compatible con un pen.

Teclado propio.

Procesador 4 x ARM Cortex-A75 2GHz + 4 x ARM Cortex-A55 1.8GHz.

6GB de RAM.

128GB de almacenamiento.

Cámaras: 16MP la principal y 8MP la delantera (no se menciona el flash).

Batería de 8000mAh.

Módem 4G/5G.

Soportará apps de Android.

Peso de 500gr.

6.7mm de grosor.

Compatible con apps de Android

De lo anterior, hay varias cosas que llaman la atención, como la RAM o las cámaras, pero lo que más me interesa es que soportará apps de Android. JingLing no ha aportado más detalles sobre esto, pero parece que se las han arreglado para incluir por defecto algo relacionado a Anbox para que su JingOS pueda ejecutar apps del sistema móvil de Google sin que nosotros tengamos que buscarnos la vida por nuestra cuenta. Y es que, en teoría, una tablet como esta, con estas especificaciones, con una interfaz tan cuidada y capaz de ejecutar apps de Android suena demasiado bien.

En cuanto al soporte del teclado, y viendo lo que pasa con PINE64, los usuarios de habla no inglesa o china creo que no deberíamos tener muchas esperanzas. Con toda probabilidad no habrá versión en español del oficial, que es el que, sin lugar a dudas, quedará mejor. Sí debería haber otros genéricos en Amazon mismo, pero hay que tener cuidado con la elección, ya que no se asegura que funcione perfectamente (aunque debería).

La JingPad A1 costará…

Aún quedan cosas por conocer, y la compañía las revelará en junio. Un mes antes, en mayo nos dirán por cuánto podremos reservar y comprar la JingPad A1. Si estáis interesados, hay que suscribirse en este enlace. La página en donde se promociona la vende muy bien, es decir, lo pinta todo como si fuera la mejor opción del mercado, pero hay que mantenerse escépticos. En parte, porque no todo lo que dicen es cierto: no es la primera tablet con Linux que incluya un teclado que podemos desmontar, ni, aunque lo incluya por defecto, tampoco es la primera compatible con un Stylus. Tampoco sabemos el rendimiento que ofrecerá.

En cualquier caso, y como comentaba, el futuro de Linux en tablets pinta bien. Crucemos los dedos para que los desarrolladores no abandonen sus proyectos.