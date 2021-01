En noviembre escribimos un artículo sobre cómo estaban progresando los entornos gráficos para sistemas operativos móviles basados en Linux. Tienen sus luces y sus sombras, pero lo cierto es que, en mi opinión y como siempre digo, si los desarrolladores no se rinden, el futuro promete. Si lo existente no fuera poco, recientemente se ha presentado un sistema operativo que, en un principio, sería el mejor visualmente hablando y cuyo nombre es JingOS.

Pero si tienes una PineTab, calma. Los desarrolladores de este sistema operativo, por lo menos ahora mismo, se han centrado en algo destinado a equipos convertibles, es decir, esos que pasan de tablet a PC si le quitamos o añadimos el teclado. Sí, la PineTab también tiene esta opción, pero por el momento sólo está soportado por la Surface Pro 6 y el Huawei Matebook 14 con pantalla táctil. El CEO de Jingling Tech dice que se puede usar en la mayoría de PCs x86, pero que no podremos disfrutar de la mejor experiencia sin una pantalla táctil.

JDE como entorno gráfico

En la página oficial del proyecto podemos ver un poco cómo es la interfaz del sistema operativo. No es exacta a la del iPad, pero sí se parece mucho, con el Centro de Control a la derecha que, si nos dicen que es de iOS 15, casi nos lo creemos. La impresión de que estamos ante iPadOS nos la llevamos, sobre todo, por el dock en la parte inferior y la distribución de las aplicaciones en la pantalla principal.

Como otros sistemas operativos, JingOS tiene aplicaciones nativas, como el calendario, temporizador, gestor de archivos, reproductor multimedia y la calculadora. Es más que probable que esto nos sepa a poco, pero el sistema operativo también es capaz de ejecutar aplicaciones de escritorio. Además, que esté diseñado para pantallas táctiles nos permite usar gestos en la pantalla, como tres dedos a la izquierda o la derecha para pasar de una a otra app (¿dónde habré visto yo eso?).

El entorno gráfico que vemos ha sido bautizado como JDE, que es Jing Desktop Environment, y me imagino que se han basado en el nombre del proyecto del que toman software prestado. Y es que JingOS usa KDE 5.75 y Plasma Mobile 5.20, todo encima del Ubuntu 20.04 que se lanzó en abril de 2020. Recordamos que 20.04 Focal Fossa es una versión LTS que estará soportada hasta 2025.

JingOS se podrá probar a finales de enero

¿Qué? ¿Que te gusta y quisieras probarlo? Lo siento. Lo que lanzarán será JingOS v0.6, pero aterrizará el 31 de enero si no hay ningún retraso. Será en ese momento cuando los usuarios de la Surface Pro 6 y el Huawei Matebok 14 podrán sacarle el mayor rendimiento, mientras que el resto podremos probarlo, si no da ningún fallo, en alguna alternativa como GNOME Boxes/Virtualbox o desde un pendrive. Si te sientes osado, seguramente también podrás instalarlo, pero no lo recomendamos.

Mientras esperamos, lo mejor que podemos hacer es echarle un vistazo a la video-preview que han publicado en YouTube.