A principios de año se dio a conocer JingOS. Es un sistema operativo que en un principio parece pensado para dispositivos móviles, pero también se puede probar e instalar en ordenadores. En estos momentos se puede probar en equipos x86, pero para descargar la ISO tenemos que ir a la web de descargas y facilitar un correo para que nos den el enlace. Creo que es algo que no hay que hacer si tenemos una PineTab y no queremos impacientarnos.

Aunque están trabajando en ella, ahora mismo no hay versión ARM, lo que significa que no se puede instalar en la tablet de PINE64. Pero ser podrá, y si todo va como hasta ahora, puede ser quien se lleve el gato al agua. Es una posibilidad real porque JingOS está basado en Ubuntu 20.04 y usa una versión propia de Plasma Mobile, el mismo entorno que usa Manjaro, pero los desarrolladores de este sistema operativo sí se están centrando en pantallas apaisadas.

JingOS se puede probar e instalar ya en equipos x86

La mejor manera de probarlo para los que no tenemos una tablet o equipo x86 es con GNOME Boxes. Los que aún dispongáis de un PC x86 podéis ejecutarlo en un Live USB, e incluso instalarlo, pero no es lo mismo para los que tenemos un equipo más nuevo. Yo lo he hecho, y está claro que no es exactamente lo mismo, pero es suficiente para despertar mi deseo de probarlo en la PineTab y creer que será el sistema que use en el futuro.

JingOS está basado en Ubuntu, y el entorno gráfico que usa es un Plasma Mobile personalizado. El sistema operativo incluye sus propias aplicaciones de Calendario, Notas de voz, Archivos, Fotos y Calculadora, entre otras, y trae instalado por defecto WPS Office, algo que no he podido probar porque no me dejaba aceptar los términos. Y es que en la v0.8.1, las aplicaciones de escritorio no van del todo bien; es difícil ser preciso con el ratón, pero tengo que recordar que yo lo he probado en una máquina virtual.

Plasma Mobile modificado

Con respecto a Plasma Mobile, al abrir las ventanas vemos lo mismo que en las ediciones KDE de Manjaro o postmarketOS, por ejemplo: se abre la aplicación con un fondo a color, pero en JingOS no se abre directamente a pantalla completa. La interfaz está en inglés, pero eso es responsabilidad de KDE, que de momento no permite añadir paquetes de idiomas. La multitarea, como toda la interfaz, es parecida a la de iPadOS, y si no he lanzado el gesto es porque no se puede hacer en GNOME Boxes (no sé si se puede en un PC x86 porque no tengo).

En cuanto a su rendimiento, parece que todo funciona fluido, aunque he de decir que le he dejado 3GB de RAM a la máquina virtual y que he ido cerrando las aplicaciones (alt+F4) en vez de dejarlas en segundo plano.

Para el que se está preguntando cuándo habrá versión ARM, sólo se sabe que están trabajando en ello y que hay un grupo que está probándola. Si todo es como en el vídeo, más los gestos, mi PineTab ya tiene sistema ganador.