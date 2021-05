A principios de año os hablamos de JingOS, un sistema operativo basado en Linux que nos presentaron como una gran opción para tablets. Más adelante nos adelantaron que lanzarían la JingPad, una tablet que usaría JingOS y que contaría con un hardware muy superior al de la PineTab, y ya se puede probar en tablets y ordenadores x86. Hoy, en el grupo de Telegram del proyecto, han mencionado algo: JingOS «no es un sistema operativo, es un escritorio y algunas apps«. Dicho de otro modo y traducido al español, es lo que aquí conocemos como un «escritorio», por lo que surge una duda: ¿habrá JingDE en el futuro?

Si buscáis JingDE en Google (o mejor en DuckDuckGo), lo que encontraréis serán cosas relacionadas con China, pero nada de un «Desktop Environment», que es lo que significarían las siglas DE. No existe nada relacionado a un escritorio Linux sencillamente porque es una palabra inventada para este artículo: si el sistema, que no es un sistema según sus desarrolladores, es JingOS, siendo OS las siglas de Operating System, el escritorio podría llamarse JingDE, eso en el caso de que llegara a existir.

JingDE se podría instalar como GNOME o Plasma… si llegara a existir

Pero hay que dejar clara una cosa. Un joven desarrollador que forma parte del proyecto KDE, Niccolo Venerandi ha sido quien ha mencionado que JingOS no es un sistema operativo, pero porque se ejecuta sobre Ubuntu, lo que sí sería el sistema operativo.

Por lo tanto, después de leer las palabras de Venerandi, me ha surgido esta duda que podríamos ver en el futuro. Si llegara a hacerse realidad, JingDE, o como quisieran llamarlo, se podría instalar en nuestro sistema operativo tal y como podemos instalar Plasma en Manjaro XFCE, por ejemplo. También debería ser posible elegir entre el entorno gráfico y el escritorio completo, lo que añadiría también las apps propias de JingOS.

Soy consciente de que el equipo de desarrolladores de JingOS/Pad está analizando lo que se publica sobre su sistema y su tablet constantemente, por lo que no me sorprendería que leyeran este artículo sobre algo que ellos nunca han dicho. Si se da el caso y está todo equivocado, pues simplemente les saludo con una sonrisa. Por otra parte, me siento obligado a realizar la consulta, algo que podría interesarles: ¿os gustaría que existiera la posibilidad de instalar JingDE en vuestro sistema operativo?