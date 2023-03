JingOS: «El proyecto está muerto»

A principios de 2021, un nuevo proyecto Linux se presentó al mundo. Su nombre, JingOS, e incluso se fabricó y se vendió una tablet que contaba con un hardware más que aceptable. Se llegó a valorar la posibilidad de que llegara a la PineTab, lo que a un usuario como yo le dio esperanzas, pero el tiempo nos ha devuelto a una triste realidad: por lo menos en cuanto a tablets, los sistemas operativos móviles dejan mucho que desear, eso en el caso de que reciban soporte.

Ya a principios de 2022 había rumores de que las cosas no iban bien el en equipo de JingOS. La tienda no funcionaba, se decía que miembros del equipo habían sido despedidos… y durante un tiempo no ha habido noticias de ningún tipo. Por curiosidad, porque tengo una PineTab que lleva sin actualizarse desde noviembre del año pasado y porque dudo de que suba a Ubuntu 20.04, he buscado algo de información, y lo que he encontrado es, literalmente, un mensaje de hace tiempo que dice que el proyecto está muerto.

JingOS renació… para morir también

El mensaje que se está compartiendo en Telegram, y probablemente en otras redes, dice:

Dejad de hacer click en texto azul.

El foro está caído.

La web está caída.

No, no se ejecutará en tu *inserta tu mierda de iPad 2 aquí*.

Si tienes una JingPad, deberías usar Ubuntu Touch (https://ubuntu-touch.io/).

El proyecto está muerto. Si quieres restaurar archivos para JingOS en la rom de Android (SÓLO PARA LA JINGPAD): https://mega.nz/folder/mNZlCKIZ#5kbT07ISnso-uf3VZYCn5Q

Difícil ser más claro. Además, es cierto que su web no funciona, ni se puede acceder a su tienda, por lo que es imposible comprar una JingPad. Recomiendan usar Ubuntu Touch si ya se tiene la tablet, un sistema operativo que dista mucho de lo que ofrecía esta «no-distro» basada en Ubuntu y con software de Plasma modificado para tablets. Se creó un proyecto alternativo, pero HummingbirdOS también ha desaparecido.

Esto nos tiene que servir para tener más paciencia y mantenernos un poco al margen. En los teléfonos parece que hay más acción y mantenimiento, pero en el terreno de las tablets la cosa pinta mal. La PineTab está casi abandonada (o abandonada del todo), y las mejores alternativas desaparecen. Ahora sólo nos queda mirar, y yo aconsejaría que desde la barrera, cómo le va a la PineTab2. Yo, por mi parte, sólo compraré un dispositivo móvil con Linux cuando esté seguro de que sirve para algo en el presente y va a tener futuro. Paso de volver a quedar colgado como un jamón.