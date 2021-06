Después de haberlo probado en una máquina virtual y haber visto el vídeo que publicaron hace unas horas, JingOS es una de las esperanzas de que mi PineTab sirva para algo. La otra es que GloDroid consiga reparar el sonido, pero eso sólo me serviría para tener una tablet Android. Este nuevo sistema operativo (aunque dicen que no lo es) es todo lo que me habría gustado tener en mi tablet Linux, y con JingOS 0.9 se ha dado un paso adelante importante.

Uno de los problemas que nos encontrábamos los usuarios al probar JingOS era su interfaz. Más concretamente, que siempre estaba cuadrada y con una resolución. Eso es algo que ha cambiado en la v0.9, ya que el primer cambio que mencionan es justamente que incluye una interfaz adaptativa. Lo malo para muchos usuarios es que sigue sin estar disponible para dispositivos x64 y ARM, aunque la espera, por lo menos para los segundos, merecerá la pena porque, dicen, lanzarán directamente una versión estable.

Novedades más destacadas de JingOS 0.9

Diseños adaptativos: JingOS ahora puede funcionar perfectamente en dispositivos de diferente resolución con diseños adaptativos. Los usuarios pueden ajustar las resoluciones en la app de Ajustes.

Versión preliminar del método de entrada Sogou con soporte de teclado virtual.

Ajustes del fondo de pantalla.

Configuración de la contraseña compleja: admite una contraseña mixta de caracteres+números+símbolos.

Efecto de desenfoque gaussiano del centro de notificaciones y del panel de control.

Modo de superposición y fusión de la barra de estado y la ventana, y se solucionó el problema del parpadeo de la barra de estado al cambiar de aplicación.

La app de Archivos añade soporte para la compresión y descompresión (soporta zip, tar, 7zip, AR), también soporta tag, collection, sorting, OTG, etc.

El proceso de carga se mostrará en la pantalla de bloqueo.

Marco emergente del sistema para ajustar el volumen y el brillo.

Soporte de múltiples idiomas, incluyendo el chino y el inglés.

Más ajustes del sistema (VPN, zona horaria, Bluetooth, ratón, teclado, etc.).

Mejora de la precisión de los clics del ratón.

Añadidos accesos directos para el ratón: Mover el ratón a la esquina superior izquierda: llamar/ocultar el Centro de Notificaciones. Al mover el ratón a la esquina superior derecha: llamar/ocultar el Panel de Control. Mover el ratón a la esquina caliente inferior izquierda o hacer doble clic: volver a la pantalla de inicio. Mover el ratón a la esquina caliente inferior derecha: llamar /ocultar el administrador de tareas.

Corrección de errores y más

Ojo, que la JingPad tiene 8GB de RAM

En cuanto al sistema operativo, hay que decir algo: todo parece moverse bastante bien, pero nadie lo ha podido probar aún en la PineTab porque aún no han lanzado la versión ARM. Esto lo comento porque todas las pruebas se han hecho en aparatos con cierta potencia, en una máquina virtual o en la JingPad A1, dispositivo con hardware potente como los 8GB de RAM.

Con esto sólo quiero decir que sí, parece una opción y parece la mejor si lo que queremos es usar Linux en una tablet, pero es poco probable que vaya bien en tablets discretas. Cuando en su día comenté en su grupo de Telegram que la PineTab era desesperante porque ni siquiera se podían ver vídeos de YouTube decentemente, me dijeron que la PineTab no era un «daily driver», es decir, un dispositivo que poder usar en el día a día, mientras que la JingPad A1 sí lo es. ¿Cuáles son las diferencias? Principalmente el precio y lo que permite meter uno y no el otro. La PineTab tenía un precio que superaba por poco los 100€ con IVA incluido (a lo que en algunos países había que sumarle la aduana), y la JingPad A1 superará los 600€, aunque creo que los vale

Pero la noticia hoy es que JingOS 0.9 ha sido lanzado y ya se puede probar en ordenadores y tablets de 32bits. Pronto habrá más información.