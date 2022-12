Jetbrains es el desarrollador de algunos excelentes entornos integrados de desarrollo para algunos de los más populares lenguajes de programación. Todos sus títulos tienen versiones comunitarias (Gratuitas y de código abierto) y algunos además incluían una versión educativa con las cuales se podía aprender o enseñar un lenguaje de programación. Sin embargo, se supo que Jetbrains discontinua las versiones educativas.

Como no quiero ser acusado de clickbait, me apresuro a decir que esa funcionalidad no desaparece, sino que se pasa a las versiones comunitarias y, lo único que habrá que hacer es instalarlas e importar los cursos que tengas.



Jetbrains y sus productos

Voy a comenzar diciendo que Jetbrains, además de los entornos integrados de desarrollo es el responsable del lenguaje de programación Kotlin que está reemplazando a Java en la creación de aplicaciones para Android. Sus entornos integrados de desarrollo tienen versiones para Linux muy fáciles de instalar ya que están disponibles tanto en formato Snap como Flatpak.

Aunque casi toda la línea de productos de Jetbrains para desarrolladores están disponibles en los dos formatos especificados (Además de tar.gz) solo dos son gratuitas; PyCharm Community e IDEA Community.

PyCharm Community es un entorno integrado de desarrollo para-Python, mientras que Idea Community es lo propio para Java, Groovy, Kotlin, Scala, y Android. De hecho, su código fuente es la base de Android Studio, la herramienta de desarrollo oficial de Google.

Por qué Jetbrains discontinúa las versiones educativas

De acuerdo con el anuncio publicado el 1 de diciembre en el blog de la empresa dedicado al sector educativo, las versiones educativas de sus entornos integrados de desarrollo para Java, Kotlin y Python serán las últimas y sus funcionalidades estarán disponibles en IntelliJ IDEA Community Edition (Java y Kotlin) y PyCharm Community Edition (Python)

Según se explicó, cuando se lanzaron los entornos integrados de desarrollo educativos, esto tenían una interfaz de usuario más simple de lo habitual en este tipo de producto, para facilitar a los nuevos usuarios el proceso de aprendizaje. Sin embargo, al avanzar los usuarios en sus conocimientos comenzaban a requerir de funciones avanzadas y al incluirlas el nivel de complejidad de la interfaz aumentaba.

Al mismo tiempo, las versiones comunitarias obtuvieron una nueva interfaz de usuario que van mostrando las funciones a medida que se necesitan lo que hace más fácil la navegación.

Y, por supuesto, lo mejor es entrenar con una herramienta que se parezca lo más posible con la que vas a trabajar.

Cómo acceder a las funciones educativas

Para acceder a las funciones de aprendizaje, solo necesitamos instalar IntelliJ IDEA Community Edition o PyCharm Community Edition y en la pantalla de bienvenida pulsar sobre la pestaña Aprender. Luego en widget Aprender a programar cliqueamos en Habilitar acceso.

Los cursos realizados pueden importarse usando el asistente (Siempre que las versiones educativas estén instaladas en la misma máquina) o abriendo el proyecto desde el menú Archivo.

Tanto en FlatHub como en la tienda de Snap se encuentran las versiones actualizadas que incluyen las herramietnas educativas.

Las actuales ediciones educativas no recibirán actualizaciones, sin embargo, podrán utilizarse durante un tiempo más instalando el complemento EduTools, aunque esto es solo para la versión actual del complemento, la siguiente no funcionará.

Y dado de que nos estamos refiriendo a programas gratuitos, no hay razón para no instalar los nuevos programas.

Donde encontrar Pycharm e IDEA Community

Sitio web oficial

Flathub

PyCharm Community

Comando de instalación

flatpack run com.jetbrains.PyCharm-Community

IDEA Community

Comando de Instalación

flatpak install flathub com.jetbrains.IntelliJ-IDEA-Community

Tienda de Snap

PyCharm Community

Comando de instalación

sudo snap install pycharm-community --classic

IDEA Community