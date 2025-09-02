Jellyfin es un servidor multimedia libre y de código abierto que pone tu biblioteca en el centro: tú mandas, tú decides qué compartir y cómo reproducirlo. Nada de cuentas obligatorias, cuotas premium ni telemetría intrusiva; la filosofía es clara: «tu media, a tu manera», con privacidad y control total en tu casa o en tu red.

En esta guía práctica y muy completa vas a encontrar qué es Jellyfin, su historia y licencia, plataformas y clientes compatibles, funciones clave como TV en directo, SyncPlay o DLNA, una visión del proceso de instalación y configuración (incluido Docker y NAS), diferencias reales frente a Plex y Emby, versiones destacadas con novedades como Dolby Vision o AV1, así como detalles para desarrolladores (.NET, ffmpeg, clientes web y API) y experiencias de usuarios con problemas comunes y sus soluciones.

Qué es Jellyfin y por qué importa

Jellyfin es una suite de aplicaciones y un servidor multimedia diseñado para organizar, gestionar y compartir tus archivos digitales (vídeo, audio, fotos, e incluso ebooks EPUB) con un modelo cliente-servidor. El servidor se instala en Linux, Windows, macOS o en un contenedor Docker, y los clientes se ejecutan en móviles, tablets, Smart TV, reproductores, consolas o directamente en el navegador.

A diferencia de alternativas propietarias como Plex o Emby, Jellyfin es 100% software libre (GPLv2), sin suscripciones ni características tras un muro de pago, ni autenticación de terceros. Funciona perfectamente en una intranet aislada, sin depender de servicios externos, y puede servir contenido a dispositivos DLNA y Chromecast en tu red.

Historia, licencia y filosofía de Jellyfin

El proyecto nació el 8 de diciembre de 2018 como un fork de Emby, cuando la comunidad (con cofundadores como Andrew Rabert y Joshua Boniface) reaccionó al cierre de su desarrollo abierto. El primer lanzamiento llegó el 30 de diciembre de 2018, y a partir de enero de 2019 se adoptó un sistema propio de versionado desde la 10.0.0, con evoluciones constantes.

La licencia GPLv2 garantiza que el código siga siendo libre y que la comunidad pueda auditar, mejorar y redistribuir, un enfoque que también se traduce en privacidad: no hay “agenda oculta”, ni rastreo, ni cuentas obligatorias para usar tus propios medios, algo que muchos usuarios valoran frente a los modelos freemium.

Plataformas, ecosistema y clientes

Jellyfin es multiplataforma de verdad: servidor en Linux, Windows, macOS y Docker; clientes para Android, iOS y iPadOS, Amazon Fire TV, Android TV y Fire TV, Roku, Xbox One y Series X/S, televisores LG con webOS, apps de escritorio (Jellyfin Media Player) y una interfaz web accesible desde el navegador.

También hay complementos y add-ons para integrarse con Kodi, e incluso compatibilidad no oficial heredada de clientes de Emby en algunos casos (cada vez menos a medida que diverge el código). El acceso por defecto usa HTTP en el puerto 8096 y HTTPS en el 8920, lo cual facilita el acceso local y remoto con la configuración adecuada.

Funciones clave que marcan la diferencia

Live TV y grabación : si añades el hardware/servicios necesarios, Jellyfin puede sintonizar TV en directo y gestionar grabaciones, sin límites de canales impuestos por licencias de terceros.

: si añades el hardware/servicios necesarios, Jellyfin puede sintonizar TV en directo y gestionar grabaciones, sin límites de canales impuestos por licencias de terceros. Chromecast y DLNA : puedes enviar contenido a dispositivos Chromecast y servir a reproductores compatibles con DLNA. Desde Jellyfin 10.9, DLNA pasó a gestionarse como plugin, manteniendo la funcionalidad pero moviéndola a la sección de Complementos.

: puedes enviar contenido a dispositivos Chromecast y servir a reproductores compatibles con DLNA. Desde Jellyfin 10.9, DLNA pasó a gestionarse como plugin, manteniendo la funcionalidad pero moviéndola a la sección de Complementos. SyncPlay : desde la versión 10.6.0, varios usuarios pueden ver el mismo contenido de forma sincronizada, ideal para sesiones en grupo a distancia.

: desde la versión 10.6.0, varios usuarios pueden ver el mismo contenido de forma sincronizada, ideal para sesiones en grupo a distancia. Ebooks EPUB y segmentos de medios : se añadió lectura de EPUB y, en versiones recientes, mejoras como segmentos de medios (por ejemplo, capítulos en archivos de vídeo) para una navegación más precisa.

: se añadió lectura de EPUB y, en versiones recientes, mejoras como segmentos de medios (por ejemplo, capítulos en archivos de vídeo) para una navegación más precisa. Sin muros de pago: transcodificación, scrapers personalizados, reproducción de listas IPTV (vía Xteve o HDHomeRun) y otras funciones avanzadas están disponibles sin suscripciones.

Aplicación oficial para Android y experiencia móvil

La app oficial de Android es el compañero natural del servidor: necesitas tener un servidor Jellyfin funcionando, y desde la app podrás reproducir tu biblioteca, enviar contenido a Chromecast, ver tu colección con una interfaz amigable y escuchar música con Android Auto (solo en línea).

El lema “Your media, on your terms” cobra sentido en movilidad: sin cuentas ni rastreos, con acceso directo a tu colección y soporte sólido de reproducción local cuando el formato es compatible, minimizando transcodificaciones innecesarias.

Instalación y primeros pasos (PC, Docker y NAS)

El patrón es servidor-cliente: primero instalas el servidor y luego te conectas desde uno o varios clientes. En la web oficial encontrarás instaladores para Linux, Windows, macOS y Docker, y la comunidad mantiene paquetes para diversos NAS.

NAS QNAP y atajo práctico: hay usuarios que instalan Jellyfin en QNAP mediante un .qpkg (por ejemplo, el de pdulvp en GitHub) directamente desde el App Center, agilizando el despliegue con icono y arranque como cualquier otra app del NAS.

Ojo con el puerto 8096 si usas Emby: Jellyfin y Emby usan 8096 por defecto, así que si conviven en la misma máquina, es probable que al abrir Jellyfin veas el servidor de Emby. Cambia el puerto de uno de ellos para evitar el conflicto.

Asistente inicial de configuración: al iniciar Jellyfin Server, escoge idioma, crea un usuario (mejor evita “admin” y usa una contraseña fuerte) y define tus bibliotecas indicando si son películas, series, música, etc., el idioma de metadatos y tu país para clasificaciones correctas.

Acceso externo y puertos: al principio, conviene desactivar el acceso externo y la apertura automática de puertos; cuando tengas todo fino, ya pensarás en exponer el 8096/8920 solo si lo necesitas y con las medidas de seguridad adecuadas.

Organización de archivos y scrapers: sé ordenado

Jellyfin premia el orden con menos sorpresas: a diferencia de Plex, que “perdona” nombres caóticos, Jellyfin rinde mucho mejor con nomenclaturas claras, sobre todo en series. Una estructura tipo “Serie/Season 2/Serie S02E01.mp4” evita problemas y acelera la identificación.

Si toca, renombra; si no, personaliza: aunque renombrar puede ser tedioso, Jellyfin permite usar scrapers personalizados y editar metadatos manualmente sin pasar por caja, algo que otras plataformas ocultan tras su plan premium.

Rendimiento, transcodificación y calidad de reproducción

La reproducción local se siente ágil y robusta: quienes migran desde Plex suelen notar cargas iniciales más ligeras y menos buffering cuando el formato es compatible, evitando transcodificar de forma innecesaria.

Transcodificar es gratis, pero cuesta recursos: si tu NAS o servidor es modesto, la transcodificación en tiempo real puede saturarlo. Activa la aceleración por hardware en Reproducción > Conversión y prueba con HEVC y AV1 si tu hardware lo permite, ajustando expectativas según tu equipo.

Plugins, IPTV y ecosistema de extensiones

El repositorio oficial de complementos ofrece piezas clave: DLNA (ahora como plugin), integraciones con Infuse y Kodi, NextPVR, Trakt y más. No es un catálogo infinito, pero cubre las bases y la comunidad aporta repositorios de terceros sin necesidad de estar en el oficial.

Listas IPTV sin pasar por caja: Jellyfin puede reproducir IPTV apoyándose en Xteve o HDHomeRun para intermediar; la configuración requiere un poco más de trabajo que en Kodi, pero una vez montado el flujo, queda muy integrado en tu librería.

Seguridad y privacidad

Sin cuentas forzosas, sin telemetría y sin terceros: Jellyfin no envía tus datos a servidores externos y puede operar dentro de tu red sin exposición pública. Aun así, usa contraseñas fuertes y piensa bien si de verdad necesitas abrir puertos al exterior.

Foros y redes con “muros de cookies”: recursos comunitarios como Reddit pueden mostrar avisos de cookies y tecnologías similares; no es parte de Jellyfin, pero conviene tenerlo en cuenta si consultas hilos de soporte en esas plataformas.

Desarrollo: compilar, contribuir y depurar Jellyfin

El repositorio del servidor está en GitHub y usa .NET (actualmente se requiere el SDK 9.0 para compilar). Necesitas también ffmpeg, y puedes desarrollar con Visual Studio 2022 o VS Code en cualquier sistema principal (excepto FreeBSD, aún incompatible).

Cliente web separado del backend: el servidor sirve estáticos para el cliente web por defecto, pero estos archivos no están incluidos en el repo. Puedes obtenerlos de tres formas: descargar builds terminadas del pipeline de Azure DevOps, compilarlos desde el repo jellyfin-web o copiarlos de una instalación existente del servidor.

Arranque y depuración: con Visual Studio, abre la solución y pulsa F5. En VS Code, abre la carpeta del repo, instala las extensiones recomendadas y pulsa F5. Desde línea de comandos, “dotnet run”, o compila y ejecuta el binario (./jellyfin en Linux/macOS o jellyfin.exe en Windows).

Hostear el cliente web por separado: usa el flag “–nowebclient” o la variable “JELLYFIN_NOWEBCONTENT=true”. Hay un perfil de lanzamiento “Jellyfin.Server (nowebcontent)”. Ten en cuenta que el asistente de configuración no puede ejecutarse si el cliente web está separado.

API y pruebas: la documentación de la API vive en “/api-docs/swagger/index.html” en el puerto del servidor. Las pruebas unitarias se ejecutan con “dotnet test” y forman parte del pipeline de CI en Azure.

Codespaces y contenedores de desarrollo: al crear el entorno puede tardar 20–30 segundos en cargar extensiones (.NET 7.x en logs). Si vas a acceder desde fuera, marca los puertos como públicos. En el primer acceso puede aparecer la pantalla de login; recarga para redirigir al asistente. Hay variantes de contenedor “nowebclient” y una con ffmpeg6 preinstalado (launcher “ghcs .NET Launch (nowebclient, ffmpeg)”).

Experiencias reales: subtítulos y caché en clientes

Subtítulos desincronizados o ausentes en iOS: hay usuarios que reportan que, con subtítulos embebidos o SRT habilitados, en iPhone la sincronía falla o no cargan, mientras que en otros clientes (Web, Tizen, Media Player de PC) funcionan bien. Es algo que el equipo suele pulir con actualizaciones, pero conviene probar distintos contenedores y ajustes de subtítulos.

Glitches de caché al cambiar de servidor o actualizar: en conexiones a un nuevo servidor, o tras actualizar app aún enlazada al anterior, la interfaz puede no renderizarse por caché corrupta. En PC se arregla borrando la caché del reproductor; en iPhone, reinstalar la app es el remedio más directo. Una petición frecuente es que el botón “Reset Application” limpie también la caché web.

Cómo se usa Jellyfin en el día a día

Desde el salón o en movilidad: accedes a tus bibliotecas, continúas reproducción donde lo dejaste, mandas a Chromecast o a tu Smart TV, o escuchas música con Android Auto (recuerda que el modo es en línea). Si habilitas Live TV, integras los canales y las grabaciones en las vistas.

Desde el navegador y escritorio: el cliente web es potente y el Jellyfin Media Player para Windows, macOS y Linux ofrece aceleración y atajos de teclado muy cómodos. Además, puedes combinar con Kodi o Infuse si prefieres su frontend.

Buenas prácticas para evitar dolores de cabeza con Jellyfin

Mantén el servidor actualizado : además de nuevas funciones (como Dolby Vision HDR o AV1), llegan correcciones para bugs en clientes, mejoras en scrapers y optimizaciones del backend.

: además de nuevas funciones (como Dolby Vision HDR o AV1), llegan correcciones para bugs en clientes, mejoras en scrapers y optimizaciones del backend. Cuida la biblioteca : estructura clara, nombres consistentes y metadatos en el idioma correcto ahorran tiempo. Aprovecha las opciones de Reproducción > Conversión para equilibrar calidad y consumo de recursos.

: estructura clara, nombres consistentes y metadatos en el idioma correcto ahorran tiempo. Aprovecha las opciones de Reproducción > Conversión para equilibrar calidad y consumo de recursos. Plugins con cabeza: instala solo lo que uses. DLNA como plugin, Trakt para sincronía, integraciones con Kodi/Infuse y NextPVR para TV son apuestas seguras; el resto, prueba controlada.

Compatibilidad técnica y notas adicionales de Jellyfin

Escrito en C# y basado en .NET, Jellyfin ha migrado su frontend web a un sistema separado para preparar un backend SQL y escenarios de alta disponibilidad con múltiples servidores. Por defecto se expone en 8096/8920, y la API Swagger ayuda a integrar o automatizar tareas.

Disponible en múltiples idiomas y con una comunidad activa que mantiene traducciones (vía plataformas de localización), temas y packs de iconos. El proyecto de GitHub organiza muchos subproyectos además del servidor, y acoge contribuciones con guías y estándares comunitarios.

El ecosistema HTPC lo sitúa junto a Plex, Kodi y Emby como opción central para cine en casa, con compatibilidad con set-top boxes y sistemas Smart TV. Puedes ejecutarlo en Docker y adaptar el despliegue a tu infraestructura.

Si hoy buscas control, privacidad y potencia sin pagar suscripción, Jellyfin es una opción redonda: flexible en plataformas, capaz con Live TV, plugins y transcodificación, y respaldada por una comunidad que no deja de pulir y expandir el proyecto.