El servidor multimedia de código abierto Jellyfin ha lanzado su versión 12.0, una actualización que rompe con la numeración anterior al pasar directamente de la 10.11 a la 12.0. Este cambio no es cosmético: el equipo de desarrollo ha decidido que el primer número solo cambie cuando haya modificaciones estructurales de peso, y esta versión llega con una reescritura profunda de la base de datos que promete acabar con las congelaciones en bibliotecas grandes. Los responsables piden precaución a la hora de instalar, ya que el proceso de migración es delicado y requiere seguir unos pasos concretos.

La versión 10.11 ya introdujo una reescritura mayor de la base de datos, pero al presentarse como una actualización menor generó confusión entre los usuarios. Ahora, con la 12.0, el equipo quiere dejar claro que se trata de un cambio generacional. El servidor aparece como 12.0.0 y, según sus desarrolladores, el rendimiento debería notarse de forma casi instantánea, aunque advierten de que aún no han terminado y que habrá más mejoras en el futuro.

Jellyfin 12.0 introduce cambios en el almacenamiento de listas y colecciones

Una de las novedades más destacadas es la forma en que se guardan ahora las listas de reproducción y las colecciones. Antes, todo el contenido se almacenaba como un único bloque serializado, lo que obligaba al servidor a cargar y desempaquetar la lista entera para realizar operaciones simples como contar elementos o mostrar una página. En Jellyfin 12.0 cada elemento ocupa su propia fila en una tabla relacional, lo que permite contar, paginar o añadir y quitar contenido sin tocar el resto de la lista. Esto debería notarse especialmente en bibliotecas con playlists y colecciones voluminosas, donde antes era habitual que la interfaz se quedara pillada al abrir una lista extensa.

Además, las funciones «Seguir viendo», «Próximo», las búsquedas de artistas y el recuento de visualizaciones de carpetas también deberían resultar más rápidas. El cambio de estructura implica que, la primera vez que arranque el servidor tras la actualización, todo ese contenido se reorganiza en las nuevas tablas, lo que forma parte del proceso de migración.

Requisitos previos y proceso de actualización

La migración no admite improvisación. Es imprescindible detener el servidor y hacer una copia de seguridad manual completa de los directorios de datos y configuración, porque el esquema de la base de datos cambia y reescribe datos en el primer arranque; esa copia es la única forma de volver atrás si algo sale mal. Solo se puede actualizar directamente desde la versión 10.10.7 o cualquier rama 10.11.x: si el servidor corre algo más antiguo, primero habrá que pasar por la 10.10.7.

También conviene revisar los nombres de usuario, ya que el sistema deja de distinguir mayúsculas y minúsculas. Si hay dos cuentas que solo se diferencian por la capitalización, la migración fallará directamente. Además, los complementos creados para la versión 10.11 no cargarán en la 12.0, por lo que deben desinstalarse antes de actualizar y esperar a que sus autores publiquen versiones compatibles. El equipo recomienda leer las notas detalladas de la versión en la web oficial antes de comenzar.

Seguridad y compatibilidad de Jellyfin 12.0

La actualización incluye varias correcciones de seguridad importantes. Entre ellas, se bloquean las peticiones diseñadas para acceder a archivos fuera de las carpetas que el servidor debe servir (vulnerabilidad de recorrido de rutas) y se corrigen problemas de cross-site scripting en la interfaz web. También se han reforzado los controles parentales y se rechazan paquetes de plugins con nombres inseguros. El proyecto no detalla los identificadores CVE ni la gravedad, pero recomienda actualizar para protegerse.

Otro cambio relevante es la retirada de las rutas heredadas /emby/ y /mediabrowser/, que servían para mantener la compatibilidad con clientes de terceros construidos sobre la API de Emby. Los clientes que no se hayan actualizado en años dejarán de funcionar contra el nuevo servidor. Además, el método de inicio de sesión que ya estaba marcado como obsoleto se desactiva por defecto, tanto en servidores existentes como en nuevas instalaciones.

Mejoras en libros y otras novedades

Los libros y cómics son una de las principales mejoras de esta versión. Durante años, la lectura de estos formatos dependía del complemento Bookshelf, pero ahora la mayor parte de ese trabajo puede gestionarse desde el propio servidor. Se leen metadatos OPF, ComicInfo y ComicBookInfo, se generan portadas para EPUB y todos los formatos de cómic compatibles, se extrae el recuento de páginas de los PDF y se extraen capítulos de los audiolibros. El complemento Bookshelf se divide en proveedores como ComicVine y GoogleBooks, y se añade un nuevo complemento de OpenLibrary.

Por otro lado, los episodios de series ahora admiten versiones alternativas, algo que antes solo estaba disponible para películas. La interfaz web «Modern» pasa a ser la predeterminada tanto en escritorio como en móvil, y la antigua se denomina «Legacy». La transcodificación se actualiza a FFmpeg 8.1, y se han incorporado mejoras en el sistema de recomendaciones y en la búsqueda, que ahora también puede abarcar plugins.

Tras la instalación, el servidor lanza un escaneo completo de la biblioteca que tardará notablemente más de lo habitual, porque reconstruye los enlaces de versiones alternativas y corrige metadatos heredados. Es un proceso normal, aunque puede llevar tiempo en bibliotecas grandes. Los plugins de terceros seguirán sin funcionar hasta que sus autores los recompilen para .NET 10, y los clientes antiguos que dependían de las rutas /emby/ o /mediabrowser/ dejarán de conectar. A pesar de la complejidad, el equipo asegura que siguiendo las instrucciones no es tan difícil, y que las nuevas medidas de seguridad hacen que valga la pena actualizar.