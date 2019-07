Jade, “solo otro entorno gráfico” basado en tecnología web

La primera vez que toqué Linux, y si nada en mi memoria falla, lo hice en una máquina virtual de Ubuntu 6.06. La imagen de aquel sistema operativo no me terminaba de gustar, se lo dije a mi mentor y me dijo que aquello era GNOME, que había más entornos gráficos como lo que entonces se conocía como KDE. Hoy en día tenemos GNOME, Xfce, Plasma, Budgie, Pantheon, Deepin… ¿Hace falta alguno más? Falta no sé, pero parece que siempre hay hueco para uno más y hoy os traemos uno nuevo llamado Jade.

“Jade” son las iniciales de “Just Another Desktop Environment”, por lo que de inicio sus creadores ya saben que hay muchas opciones en el mercado y que esta es “una más”. En estos momentos está en las primeras fases de su desarrollo y solo podemos usarlo en Manjaro Linux, pero se supone que puede portarse a otras distribuciones porque usa tecnologías como Webkit2, Gtk, HTML, CSS, Javascript y Python. Su principal diferencia con otros entornos gráficos es que la mayoría de lo que usa Jade es tecnología web.

Jade está disponible en Manjaro WebDad Community Edition

Jade está desarrollado por Vitor Lopes y, tal y como leemos en su página web de GitHub, recomienda que lo probemos en una máquina virtual por estar en las primeras fases de su desarrollo. Por lo que he probado, se trata de un entorno gráfico… diferente: me gusta, pero cuesta hacerse a él. Algo que me ha llamado la atención (sé que no es exclusivo de este entorno) es que antes de iniciar el sistema operativo nos permite elegir el idioma de la interfaz, el idioma del teclado y el huso horario, lo que nos asegura no tendremos ningún problema de localización desde el principio.

Pero, como avisa Lopes, estamos ante un entorno gráfico que aún está en fase Alpha, por lo que eso, unido a si lo usamos en una máquina virtual, hará que no funcione todo lo fluido que nos gustaría. Lo único que puedo decir es que Jade apunta maneras. Os dejo con el video de Manjaro WebDad Alpha 7.3.