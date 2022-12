Jack Dorsey dice que donará $ 1 millón al año para el desarrollo de Signal

Hace poco Jack Dorsey, cofundador de Twitter, dijo que otorgaría una subvención de un millón de dólares al año a la aplicación de mensajería encriptada Signal, la primera de una serie de subvenciones que planea otorgar para apoyar el «desarrollo de la Internet abierta».

Dorsey dijo que su esperanza de construir un Twitter de acuerdo con sus deseos murió en 2020 con la entrada de un inversionista activista anónimo.

“Planeé mi salida en ese momento, sabiendo que ya no era el adecuado para la empresa”, escribió.

Los principios sobre los que esperaba construir un medio de resistencia al control corporativo y gubernamental, contenido controlado por el usuario sin excepción y moderación algorítmica, no están presentes en el Twitter de hoy ni en el que dirigía, admitió. Aun así, escribió que, contrariamente a las insinuaciones que acompañan a los llamados Archivos de Twitter, «no hubo malas intenciones ni motivos ocultos, y todos actuaron con la mejor información que teníamos en ese momento».

Así dice Dorsey:

“En cuanto a los archivos, me gustaría que se publicaran a la manera de Wikileaks, con muchos más ojos e interpretaciones a tener en cuenta. Y con ello, compromisos de transparencia para las acciones presentes y futuras. Tengo la esperanza de que todo esto suceda. No hay nada que esconder… solo mucho que aprender. Los ataques actuales contra mis antiguos compañeros podrían ser peligrosos y no resolver nada. Si quieres culpar, dirígeme a mí y a mis acciones, o a la falta de ellas”.

Las redes sociales no deben ser «propiedad de una sola empresa o grupo de empresas» y deben ser «resistentes a la influencia corporativa y gubernamental», escribió Dorsey en una publicación en Revue, un servicio de información propiedad de Twitter. La publicación se ha trasladado a Pastebin ya que Revue cerrará sus puertas a principios del próximo año.