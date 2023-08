Para mí es un sinvivir. Vale, no exageraré, pero sí es molesto. Es todo más fácil para el que se queda siempre en el mismo sistema operativo, ya sea Windows, macOS o una distribución de Linux en concreto, pero cuando a veces tocas Windows, puede que toques macOS y siempre estás probando diferentes distribuciones, que los botones de minimizar, maximizar y cerrar puedan estar a la izquierda o la derecha llega a marear.

La historia viene de largo, por lo menos la mía, que en parte es en lo que se basa este artículo. Yo ya había tocado Windows 3.11, 95 y 98 antes de tener mi primer PC, y todo tenía los botones a la derecha. Desde antes de tener ese PC (512mb de RAM, 120GB y ni recuerdo qué Pentium), yo ya sabía que existía Linux. Había llegado a probar Mandrake, y sentí un par de cosas: la primera, mayor fluidez; la segunda, que el sonido sí funcionaba (en aquel PC había pasado algo y Windows ¿XP? no sonaba). Pero los botones no se habían movido.

Linux no impone, para lo bueno y para lo malo

Ya en 2009, pensando que iba a ser el próximo James Hetfield, me compré un Mac, cansado de que el sonido hiciera lo que le daba al gana dependiendo del programa que lanzaba en Ubuntu. Yo sabía que se usaba mucho para la edición de audio, y decidí lanzarme. Ahí empezó mi pesadilla personal: los botones estaban a la izquierda. Más adelante, creo que en 2010 (se puede probar en DistroSea), Ubuntu los pasó a la izquierda, y yo súper contento: tanto si usaba mi portátil de 10″ con Ubuntu como si usaba mi iMac con Mac OS X 10.6, los botones estaban al mismo lado.

Más tarde tuvo lugar uno de los primeros movimientos de Canonical, que yo recuerde, que enfadó a los usuarios: empezaron a usar Unity, y los equipos que antes funcionaban decentemente, dejaron de hacerlo. Por lo tanto, tocó hacer distro hopping. No recuerdo muy bien los detalles, pero sí que siempre que me era posible pasaba los botones a la izquierda, pues ya me había acostumbrado.

Lo malo viene cuando, por motivos de trabajo o por lo que sea, tienes que tocar muchos sistemas diferentes. Hasta hace poco yo seguía cambiando los botones a la izquierda, pero a veces tengo que tocar equipos que no son míos, y esos vienen con Windows. Además, la mayoría de distribuciones Linux han decidido ponerlos a la derecha, por lo que me dije «vamos a ver: acostúmbrate, que casi siempre vas a usar Linux o Windows», y ahora los tengo a la derecha.

Unity y escritorios basados en macOS mueven los botones a la izquierda

Sería menor el problema si no hubiera software que tiene su propia ventana. Por ejemplo, Telegram la tiene, pero permite usar la nativa del sistema operativo y cambia más bien poco. Por otra parte, Visual Studio Code sí tiene una barra superior con una caja de texto para buscar o lanzar comandos, y a la derecha los botones para añadir paneles o abrir el terminal. Si usamos la ventana nativa del sistema operativo, todo eso se pierde.

Aunque nos refiramos a Linux como sistemas operativos, o peor, un sistema general, en realidad es el núcleo, y los sistemas completos con interfaz gráfica son GNU/Linux. Los sistemas están construidos alrededor del núcleo, y compañías y desarrolladores son libres de elegir qué integran y cómo. Cada uno tiene sus preferencias.

Aunque la mayoría de distribuciones Linux hayan decidido ponerlos a la derecha, aún hay temas que se basan en macOS, y esos temas suelen poner los botones a la izquierda. Esto no pasa sólo en escritorios; también pasa en aplicaciones. Si hay alguna que por defecto tiene un diseño a lo Mac, los botones serán las bolitas de colores y a la izquierda, con lo que uno tiene que andar adivinando dónde está eso que sirve para cerrar las ventanas.

Linux te da al control

Desde el momento en el que adquirí mi iMac, todo cambió en este sentido. Creo que ya nunca he ido a cerrar ninguna ventana tan directo como antes de ese momento. Ahora que los dejo a la derecha suelo acertar más, pero cuando pruebo algo que los pone al otro lado me provoca un pequeño cortocircuito.

Termino el artículo con algunas preguntas: ¿Debería haber más consenso en la comunidad Linux y que, por ejemplo, Unity también los tuviera a la derecha? ¿En qué lado lo preferías vosotros?