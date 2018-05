Iridium Browser: Un navegador que se preocupa por la privacidad del usuario

Google Chrome es uno de los navegadores mas usados por la gran cantidad de internautas, aun que no me puedo tomar la palabra de decir que puede ser el navegador numero uno pues me estaría lloviendo un montón de arena, lo que si puedo asegurar con certeza es que esta entre uno de los navegadores web más populares.

Lo que también si puedo asegurar es que muchos usuarios avanzados y expertos se pueden tomar la libertad de declinar por el uso de este por dos simples motivos, el primero es por el excesivo consumo de memoria RAM por parte de este y el segundo es porque Chrome envía mucha información del usuario a los servidores de Google para diversos fines.

Cuando se trata de funcionalidad y experiencia, Chrome ofrece lo mejor de ambos, pero se obtiene al precio de sus datos personales.

Si tienen conciencia de la privacidad y no quiere que Google rastree sus datos, puede usar las alternativas de Chrome y otros buscadores y/o navegadores basados ​​en la privacidad.

Sobre Iridium

Iridium Browser es una de esas alternativas creada para proteger su privacidad en línea.

El navegador Iridium se basa en la base del código de Chromium el cual es un navegador gratuito y de código abierto.

Iridium cuenta con todas las modificaciones necesarias que mejoran la privacidad del usuario y garantizan que se utilicen las tecnologías más recientes y mejores.

Como principal tarea Iridium se encarga de prevenir la transmisión automática de consultas parciales, palabras clave y métricas a los servicios centrales y solo se produce con la aprobación del usuario.

Características de Iridium

Como son del mismo árbol, tienen un aspecto similar, pero la diferencia radica en proporcionar privacidad. Si bien Google Chrome captura datos de casi todo tipo, los desarrolladores de Iridium modificaron el código de este para brindar la máxima privacidad a los usuarios.

Entre las principales características y funciones de Iridium para mejorar la privacidad encontramos:

Deshabilitar “Usar un servicio web para ayudar a resolver los errores de navegación”

Deshabilita la opción de autocompletar a través del servicio de predicción al escribir en Omnibox

Siempre envía el encabezado “Do-Not-Track”

La predicción de red / DNS está deshabilitada de forma predeterminada

Bloquea las cookies de terceros por defecto

por defecto Lista de complementos de obtención desde iridiumbrowser.de donde se actualizará regularmente

Los datos del sitio (cookies, almacenamiento local, etc.) solo se guardan hasta la salida, por defecto

Las contraseñas no se almacenan de manera predeterminada

de manera predeterminada El relleno automático de formulario de entrada está deshabilitado de forma predeterminada

El proveedor de búsqueda predeterminado es Qwant

Carga “about: blank” en pestañas nuevas en lugar del motor de búsqueda y / o promociones establecidos actualmente.

No informar anulaciones de navegación segura.

No hace el uso del servicio de descarga de autocompletar.

Deshabilita las cookies para las solicitudes de fondo de navegación segura.

Deshabilita la API de estado de la batería.

¿Cómo instalar Iridium Browser en Linux?

Si quieres instalar este navegador en tu sistema los desarrolladores del navegador nos proporcionan algunos repositorios o paquetes de instalación los cuales podemos utilizar, dependiendo del sistema que utilizes son los pasos que debes de seguir.

Para el caso de los usuarios de Debian, Ubuntu y sistemas derivados de estos, debemos de abrir una terminal y ejecutar los siguientes comandos:

wget -qO - https://downloads.iridiumbrowser.de/ubuntu/iridium-release-sign-01.pub|sudo apt-key add - cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/iridium-browser.list deb [arch=amd64] https://downloads.iridiumbrowser.de/deb/ stable main #deb-src https://downloads.iridiumbrowser.de/deb/ stable main EOF sudo apt-get update sudo apt-get install iridium-browser

Para el caso Fedora, Korora y sistemas basados en estos debemos de teclear lo siguiente:

Si aun usan Fedora 27 o derivados de esta versión:

dnf config-manager --add-repo https://dl.iridiumbrowser.de/fedora_27/iridium-browser.repo dnf install iridium-browser

Para quienes ya estén utilizando Fedora 28:

dnf config-manager --add-repo https://dl.iridiumbrowser.de/fedora_28/iridium-browser.repo dnf install iridium-browser

Para el caso de openSUSE debemos de teclear lo siguiente:

zypper ar https://downloads.iridiumbrowser.de/openSUSE_Leap_15.0/ iridium zypper in iridium-browser

Los usuarios de Arch Linux, Manjaro y derivados podemos instalar Iridium desde los repositorios de AUR el cual debemos de tener habilitado en nuestro archivo pacman.conf.

Lo instalamos con este comando:

yaourt -S iridium