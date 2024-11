Kodi es un programa que no necesita presentación. Es capaz de mucho, y nos permite consumir contenido totalmente legal, en zonas grises e ilegal. Lo último es lo que le impide estar disponible en tiendas como el Apple Store, pero es una herramienta, y las herramientas no tienen culpa del uso que hacemos de ellas. De un modo similar, existen listas IPTV legales y otras que no lo son tanto, pero los programas como IPTVnator facilitan todo tipo de visionado.

Para los usuarios de Linux, existen programas como Hypnotix, que ahora mismo no está en desarrollo activo, pero sigue siendo una buena opción para los usuarios de Linux Mint, o se puede tirar de complementos como IPTV Simple Client, pero de todas las aplicaciones que he probado, la más completa es, sin lugar a dudas, IPTVnator. Explico las razones y lo que aún podría mejorar.

IPTVnator: canales, películas, series… todo lo que te ofrezca tu servicio de IPTV

¿Qué tiene que tener una buena aplicación para listas IPTV? Como mínimo, tres cosas: que se puedan ver los canales, que el zapping sea fácil de hacer y que haya información sobre la programación. Lo último no es estrictamente necesario, pero si mejora mucho la experiencia de usuario. Lo primero es esencial.

IPTVnator cumple con estos requisitos mínimos. No sólo permite que se vean los canales; es que ofrece dos posibilidades nativas — VideoJS y HTML5 — y también que la reproducción se abra con MPV o VLC. En mis pruebas, los nativos funcionan — el de la captura anterior es uno de ellos –, pero lo mejor es tirar de MPV.

Para completar el paquete, también debe soportar apartados con películas y series y que al entrar a una de ellas se muestre información relacionada que puede coger de servicios como TMDB o IMDb.

Todo eso es algo que hace IPTVnator, pero aún se podría mejorar más si, como Open TV, hiciera búsquedas recursivas y tuviera versión flatpak. No vamos a entrar en qué tipo de paquete es el mejor, pero la mayoría de distribuciones inmutables confían en Flathub, y que no haya versión en paquete flatpak es un puntito en contra.

Instalación y configuración en Linux

Las instalaciones más sencillas son las del paquete snap o el de AUR, las oficiales que explican en su GitHub. El primero puede ser la mejor opción para los usuarios de Ubuntu y derivados que han decidido no eliminar el soporte — como sí hizo Mint. El paquete de AUR está ya compilado, como indica su sufijo -bin, pero no está puesto al día. En AUR hay uno actualizado, pero por compilar. Por lo tanto, las opciones oficiales se instalarían así:

Paquete snap: sudo snap install iptvnator

Paquete de AUR: yay -s iptvnator-bin

En algunas distribuciones, es posible que esté en los repositorios oficiales, por lo que una búsqueda en la tienda de software puede ser buena idea. Otra opción es usar su AppImage, disponible en su página de lanzamientos. Sólo habría que elegir la más actualizada para la arquitectura de nuestro equipo, darle permisos de ejecución y abrir la aplicación con doble clic.

Una vez abierta, añadiríamos la lista haciendo clic en el símbolo de la suma. Para este ejemplo agregaremos la de TDTChannels.

De las opciones que aparecen en el menú desplegable, elegimos «Añadir por URL». Si la tuviéramos en un archivo local, elegiríamos el archivo, y su nuestra lista en un Xtream Code, seleccionaríamos la tercera.

Tras hacer clic en «Añadir lista», entrará en ella. Como se ve en la captura de cabecera, a la izquierda están los canales, y a la derecha la emisión. Eso es así con los reproductores nativos, y la información que aparece abajo es la de la programación de fuentes EPG. En algunas listas hay que añadirlas manualmente desde las opciones de la rueda dentada, en el apartado «Url de EPG».

Películas y series

Si nuestro servicio ofrece la posibilidad, IPTVnator muestra apartados de vídeo bajo demanda (VOD) y series, que es lo mismo, pero en el segundo encontramos las series y en el primero todo lo demás — películas, documentales…

En una captura anterior vemos como se muestra la carátula de una película con información, fecha de lanzamiento, elenco y un botón para reproducir. ¿Qué más se puede pedir? Bueno… lo de la búsqueda recursiva y el paquete flatpak. También, ya abusando, una interfaz más elaborada, pero a mí IPTVnator me encanta y creo que es la mejor opción para Linux y lo que no es Linux.