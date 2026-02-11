Si trabajas con seguridad de red, ya te habrás dado cuenta de que las listas de bloqueo clásicas se han quedado cortas frente a las amenazas actuales. IPFire DBL llega precisamente para cubrir ese hueco, con un enfoque mucho más granular, abierto y pensado para integrarse con prácticamente cualquier infraestructura moderna.

Lejos de ser “otra lista de dominios” más, IPFire DBL es un proyecto comunitario diseñado por expertos en firewalls, que combina años de experiencia del equipo de IPFire protegiendo redes perimetrales con la colaboración activa de administradores y usuarios. El resultado es una base de datos masiva de dominios clasificados por tipos de amenaza y contenido, pensada para escalar, actualizarse con frecuencia y aprovechar al máximo tecnologías como DNS RPZ, Suricata o proxies de filtrado de contenidos.

Qué es IPFire DBL y por qué es diferente

IPFire DBL (Domain Blocklist) es una lista de bloqueo de dominios abierta, mantenida por la comunidad y orientada a la seguridad real de redes domésticas y empresariales. Su objetivo es que tú decidas con precisión qué tipos de sitios se permiten o se bloquean en tu entorno, sin depender de listas opacas o cerradas.

La base de datos agrupa millones de dominios en categorías de riesgo y contenido: malware, phishing, publicidad agresiva, pornografía, juego online, redes sociales, juegos, violencia, piratería, páginas de citas, servicios para Smart TV e incluso dominios asociados a DNS-over-HTTPS (DoH), muy útiles si quieres evitar que clientes eludan tus políticas DNS con resoluciones cifradas externas.

Un aspecto clave es que toda la solución se construye sobre estándares abiertos, lo que implica que no estás atado a una única herramienta ni a una forma cerrada de consumo. IPFire DBL se puede usar para filtrado DNS mediante zonas RPZ, integrarlo con proxies como SquidGuard o Privoxy, emplearlo con sintaxis Adblock Plus o consumirlo vía descargas HTTPS directas, entre otros métodos.

El proyecto nace también como respuesta a un problema muy concreto: desde que la lista Shalla desapareció, muchos administradores de IPFire se quedaron sin una fuente estable y completa de dominios para bloquear malware, redes sociales o contenido adulto. En vez de parchear con listas parciales de terceros, el equipo de IPFire decidió crear su propio sistema, pensado desde cero para su ecosistema y para otras soluciones compatibles.

Arquitectura y tecnologías que utiliza IPFire DBL

La diferencia de IPFire DBL no está solo en el volumen de dominios, sino en cómo distribuye y aplica esas listas a nivel de red. El proyecto aprovecha varias tecnologías clave para ofrecer actualizaciones rápidas y un filtrado mucho más profundo que el simple “bloqueo por dominio”.

Por un lado, IPFire DBL se sirve mediante DNS Response Policy Zones (RPZ) con soporte de transferencias incrementales (IXFR). Eso permite que tu resolvedor DNS descargue únicamente los cambios desde la última actualización, reduciendo el tráfico y acelerando la sincronización. No necesitas arrastrar la lista completa cada vez que hay un ajuste en unas pocas entradas.

Además, el equipo ha desarrollado reglas específicas para Suricata, de forma que la lista de dominios no se quede solo en el plano DNS. Gracias a la inspección profunda de paquetes (DPI), las reglas se aplican sobre tráfico DNS, TLS, HTTP y QUIC, permitiendo detectar y frenar accesos a dominios prohibidos aunque el tráfico intente ocultarse detrás de cifrados o protocolos recientes.

Por compatibilidad, se siguen generando formatos tradicionales como listas de dominios “planas” o ficheros hosts. Esto asegura que tanto soluciones modernas como sistemas más sencillos o heredados puedan beneficiarse del trabajo de la comunidad de IPFire DBL sin grandes cambios de configuración.

Todo este diseño parte de la experiencia del proyecto IPFire protegiendo redes en el perímetro: conocen cómo se comportan las amenazas a pie de firewall, qué patrones son relevantes y qué formatos realmente son útiles sobre el terreno. Además, se apoya en la retroalimentación constante de quienes desplegarán DBL en entornos reales.

Integraciones y compatibilidad con otras soluciones

Uno de los puntos fuertes de IPFire DBL es que, pese a nacer en el ecosistema IPFire, no se limita a esta plataforma. Desde el primer momento se ha diseñado para ser consumido por cualquier solución que entienda formatos estándar de filtrado.

Puedes integrar IPFire DBL directamente en resolutores DNS y firewalls, tanto libres como comerciales, siempre que soporten RPZ, listas de dominios o ficheros hosts. Esto abre la puerta a usar la misma base de bloqueo en todo tipo de dispositivos de seguridad.

El proyecto es compatible con herramientas y stacks muy habituales en redes actuales: BIND, Unbound, PowerDNS, Pi-hole, Suricata, pfSense, extensiones de navegador que acepten sintaxis tipo Adblock Plus, appliances comerciales, firewalls perimetrales y, por supuesto, la propia distribución IPFire.

Dentro de IPFire, la integración está especialmente pensada para dos componentes clave: el filtro de URL del proxy web y el sistema de prevención de intrusiones (IPS) basado en Suricata. En el primero, DBL se utiliza como fuente de dominios a bloquear, mientras que en el segundo se traduce en reglas que inspeccionan tráfico DNS/TLS/HTTP/QUIC, haciendo mucho más exhaustivo el bloqueo.

Aunque IPFire DBL se integrará de forma nativa en la versión IPFire 2.29 Core Update 200, ya puede descargarse desde su sitio oficial y probarse de forma independiente. Eso permite ir evaluando su encaje en distintos escenarios y recopilar comentarios cuando todavía está en fase de construcción activa.

Estado del proyecto: beta abierta y enfoque comunitario

En este momento, IPFire DBL se encuentra en una fase de beta relativamente temprana. La base de datos ya es utilizable y se integra en puntos clave de IPFire, pero el propio equipo insiste en que aún no la recomiendan para entornos de producción críticos.

La razón es que, aunque la lista ya contiene un volumen significativo de dominios y categorías, el objetivo es seguir ampliando, depurando falsos positivos y afinando la clasificación. El modelo se basa en una evolución continua, donde la experiencia de quienes la despliegan en redes reales resulta fundamental para ir puliendo la precisión.

Por eso, el proyecto se presenta como una contribución abierta a la comunidad de seguridad: cualquiera puede probarla, enviar informes de problemas, proponer mejoras o colaborar en la clasificación de dominios. La idea es que no sea una lista estática mantenida por unos pocos, sino un recurso vivo, transparente y gobernado en gran medida por quienes lo usan.

Esta transparencia se refleja también en la forma de comunicar el avance del proyecto. El equipo de IPFire comparte anuncios, cambios y recomendaciones a través de su web y notas de versión, dejando claro qué partes están más maduras y qué se está experimentando todavía.

Con todo este conjunto de novedades, IPFire DBL se sitúa como pieza central de una plataforma de firewall que da un salto generacional: no solo aporta un sistema de bloqueo de dominios abierto, preciso y compatible con casi cualquier entorno, sino que llega acompañado de un kernel moderno, mejoras en IPS, OpenVPN, WiFi 7/6, LLDP/CDP, DNS, proxy web y una extensa renovación de paquetes y add-ons. Para administradores que buscan controlar con detalle qué entra y sale de sus redes, y hacerlo apoyándose en estándares abiertos y una comunidad activa, IPFire DBL y Core Update 200 ofrecen una base muy sólida sobre la que construir políticas de seguridad actuales y preparadas para lo que venga.