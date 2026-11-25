IPFire 2.29 Core Update 206 ya está disponible con una importante revisión del sistema de traducciones, mejoras de seguridad en la interfaz web y una amplia actualización de paquetes. Esta nueva versión del cortafuegos Linux, publicada el 24 de noviembre de 2026, también incorpora cambios en el instalador, amplía el soporte de arquitecturas con LoongArch64 y actualiza componentes fundamentales como el kernel, OpenSSL, OpenVPN y Suricata.

El lanzamiento llega después de la actualización de emergencia Core Update 205 y pone especial énfasis en reforzar la seguridad de los sistemas que utilizan IPFire. Entre las correcciones más importantes se encuentran dos vulnerabilidades de inyección de comandos en el complemento Who Is Online, además de una modificación de la interfaz web para evitar que se ejecuten comandos de shell en distintas operaciones internas.

Uno de los cambios más visibles de Core Update 206 es la sustitución del sistema de traducciones propio de IPFire por GNU gettext, una tecnología ampliamente utilizada en proyectos de software libre. La modificación permite organizar mejor los textos de la interfaz y facilita que los traductores trabajen con frases completas, en lugar de fragmentos que anteriormente se combinaban desde el código.

El proyecto también ha trasladado el trabajo de traducción a una instancia propia de Weblate, disponible en translate.ipfire.org. Desde esta plataforma cualquier persona puede colaborar utilizando un navegador, sin necesidad de conocimientos de programación ni de trabajar directamente con Git.

Ya se han recibido traducciones para numerosos idiomas, entre ellos español, francés, alemán, italiano, portugués brasileño, japonés, polaco y neerlandés. El equipo anima a la comunidad a completar las traducciones pendientes para que los administradores puedan utilizar el cortafuegos en su propio idioma.

El instalador también recibe cambios relacionados con esta renovación. Ahora incorpora húngaro, rumano y sueco, mientras que el portugués europeo ha sido sustituido por portugués brasileño, cuya traducción está más completa. Algunos idiomas con traducciones insuficientes se han retirado temporalmente. Además, la imagen del instalador ocupa menos espacio gracias a la compresión Zstandard y a la eliminación de controladores gráficos que no necesita.

Correcciones importantes de seguridad

El apartado de seguridad concentra algunas de las modificaciones más relevantes. El complemento Who Is Online, conocido como WIO, contenía dos vulnerabilidades de inyección de comandos que podían permitir a un atacante ejecutar órdenes de shell con los permisos del usuario del servidor web. IPFire recomienda instalar esta actualización cuanto antes a todos los administradores que utilicen dicho complemento.

También se ha reforzado la propia interfaz web. A partir de esta versión, ya no se recurre a la ejecución de una shell para realizar determinadas operaciones, como ejecutar comandos, leer archivos o localizar procesos. El objetivo es eliminar una clase completa de posibles vulnerabilidades relacionadas con la interpretación de órdenes del sistema.

Otros cambios de seguridad incluyen la eliminación del almacén de certificados raíz de aquellos certificados que se consideran comprometidos, la restricción de las conexiones salientes del resolvedor DNS a los puertos relacionados con DNS y la modificación del Sistema de Prevención de Intrusiones para que deje de inspeccionar tráfico ESP. Este último cambio tiene sentido porque ESP transporta tráfico cifrado que el sistema no puede inspeccionar de forma útil.

Además, la descarga del conjunto de reglas de ThreatFox requiere ahora una Auth-Key, introduciendo un requisito de autenticación para acceder a ese recurso.

Actualizaciones de componentes y nuevas arquitecturas

Core Update 206 incorpora una extensa colección de paquetes actualizados. Entre los componentes más destacados se encuentran el kernel Linux 6.18.64, systemd 261.3, OpenSSL 3.6.5, OpenSSH 10.5p1, OpenVPN 2.7.7, BIND 9.20.29 y Suricata 8.0.8. También se actualizan GCC a la versión 16.1.0, GRUB 2.16, nginx 1.31.9 y strongSwan 6.1.0.

En este último caso, strongSwan deja de incluir el complemento gcrypt. El proyecto también ha sustituido dracut-ng por dracut para generar la imagen inicial del sistema, mientras que GRUB vuelve a utilizar identificadores UUID para localizar sistemas de archivos raíz en configuraciones RAID por software.

Otra novedad importante es la incorporación de soporte de compilación para LoongArch64, una arquitectura de procesador desarrollada en China. Este paso amplía las plataformas para las que el proyecto puede construir IPFire y continúa el trabajo reciente de sus desarrolladores con otras arquitecturas alternativas.

El ecosistema de complementos también recibe actualizaciones. Se incorpora python3-zabbix-utils 2.0.4 y el agente Zabbix ya puede recopilar métricas de Suricata, lo que permite integrar mejor la información del sistema de prevención de intrusiones en las herramientas de monitorización.

Por otra parte, se elimina alac, ya que ha dejado de ser necesario para shairport-sync. El resto de componentes de esta categoría también recibe numerosas actualizaciones, entre ellas ClamAV 1.5.5, FFmpeg 9.0.1, HAProxy 3.4.3, Samba 4.25.0, Git 2.56.0 y tcpdump 4.99.6.

IPFire 2.29 Core Update 206 ya puede instalarse desde los mecanismos habituales de actualización del sistema. Debido a las vulnerabilidades corregidas en WIO y al endurecimiento de la interfaz web, el equipo recomienda no retrasar su instalación, especialmente en los cortafuegos que utilizan el complemento afectado.